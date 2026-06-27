https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/a-milli-futbol-takiminin-kaptani-hakan-calhanoglu-milletimizden-yurekten-ozur-diliyoruz-1106814063.html

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu: Milletimizden yürekten özür diliyoruz

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu: Milletimizden yürekten özür diliyoruz

Sputnik Türkiye

Türk A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'nda alınan sonuçlardan dolayı özür diledi. Çalhanoğlu, yayımladığı mesajında kaptan olarak... 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T12:35+0300

2026-06-27T12:35+0300

2026-06-27T12:35+0300

spor

hakan çalhanoğlu

dünya kupası

a milli futbol takımı

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Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Türk A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu bir mesaj yayımlayarak 'Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz" dedi. Çalhanoğlu, "Bu sonucun sorumluluğunu da bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum" ifadelerini kullandı. Ne yazık ki bunu başaramadıkÇalhanoğlu sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Bugün söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor. Bu günlerin hayalini uzun zamandır kuruyorduk. Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize unutulmaz bir gurur yaşatmayı çok istiyorduk. Ne yazık ki bunu başaramadık.Bu formayı taşımanın ne kadar büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu her gün hissettim. Ve bugün, bu sonucun sorumluluğunu da bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum.Biz o umutların karşılığını sahada veremedikBiliyorum… Üzgünsünüz. Kırgınsınız. Kızgınsınız. Aldığımız eleştirilerin bir kısmı ağırdı, bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı. Çünkü bu formayı giyen herkes, bu ülkenin umutlarını omuzlarında taşır. Biz o umutların karşılığını sahada veremedik. Bunun sorumluluğunu da takımla beraber en çok ben hissediyorum. Yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz.Hakkınızı helal edinAma futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav, düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir. Dün kazanırken sizin evladınız olmaktan nasıl gurur duyduysam, bugün kaybederken de aynı aidiyetle başımı öne eğiyor, yine aynı gururla 'Bu ülkenin evladıyım' diyorum.Bu kutsal bayrak bize hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğretti. Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bugün yarım kalan hikayemizi tamamlamak, bu armanın hakkını vermek, bize inanan herkese yeniden umut olmak ve çocuklarımıza hak ettikleri gururu yaşatmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizi bugün de yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/hakan-calhanoglunun-esi-elestirilere-yanit-verdi-ne-cabuk-unuttunuz-1106676842.html

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hakan çalhanoğlu, dünya kupası, a milli futbol takımı