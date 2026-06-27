https://anlatilaninotesi.com.tr/20260627/4-yildir-mucadele-ediyordu-balonlar-gokyuzune-losemiyi-yenen-6-yasindaki-ediz-icin-birakildi--1106818376.html

4 yıldır mücadele ediyordu: Balonlar gökyüzüne lösemiyi yenen 6 yaşındaki Ediz için bırakıldı

4 yıldır mücadele ediyordu: Balonlar gökyüzüne lösemiyi yenen 6 yaşındaki Ediz için bırakıldı

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta lösemiyi yenen 6 yaşındaki Ediz Asil için yüzlerce kişi gökyüzüne balon bıraktı. 27.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-27T15:21+0300

2026-06-27T15:21+0300

2026-06-27T15:21+0300

sağlik

zonguldak

lösemi

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Zonguldak'ta 2 yaşındayken lösemiye yakalanan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan 6 yaşındaki Ediz Asil için yüzlerce insan gökyüzüne balon bıraktı. 4 yıl mücadele ettiBatı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Zonguldak Endüstri Mirası Festivali kapsamında, Zonguldak'ta 2 yaşındayken lösemiye yakalanan ve tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Ediz Asil Kilcioğlu için etkinlik düzenlendi.BAKKA önünde toplanan protokol üyeleri, çocuklar ve vatandaşlar, Ediz Asil için gökyüzüne balonlar bıraktı.Anne Aslı Kilcioğlu, uzun süren tedavi süreci geçirdiklerini belirterek, "Şu an sadece aylık kontroldeyiz. Sürecimiz güzel gitti. Bu süreçte maddi, manevi destek olan herkese çok teşekkür ederim. Bugün uçurduğumuz balonlar sadece Ediz için değil, yolu evladıyla bu yoldan geçen herkes için olsun. Umut olsun. Herkese sağlık diliyorum." diye konuştu.Baba Musa Kilcioğlu da aynı şekilde sağlık mücadelesi veren tüm hastalara şifa diledi.Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Belediye Başkan Vekili Berran Aydan, BAKKA Genel Sekreteri Mehmet Çetinkaya ve kurum müdürlerinin de katıldığı etkinlikte, çocuklar için yüz boyama etkinlikleri ve palyaço gösterisi yapıldı.

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