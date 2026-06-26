https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/venezueladaki-depremde-can-kaybi-235e-yukseldi-yarali-sayisi-4-bin-300u-gecti-1106785989.html

Venezuela'daki depremde can kaybı 235'e yükseldi: Yaralı sayısı 4 bin 300’ü geçti

Venezuela'daki depremde can kaybı 235'e yükseldi: Yaralı sayısı 4 bin 300’ü geçti

Sputnik Türkiye

Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 235’e yükseldi, yaralı sayısı ise 4 bin 300'ü geçti. 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T08:14+0300

2026-06-26T08:14+0300

2026-06-26T08:15+0300

dünya

venezuela

carlos alvarado

deprem

can kaybı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106774496_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_83c7540f87ac73127f7e92af0a8f4567.jpg

Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremde bilanço ağırlaşıyor. Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 235’e yükseldiğini açıkladı.Yerel televizyona açıklamalarda bulunan Bakan Alvarado, şu ana kadar 4 bin 300’den fazla yaralıya müdahale edildiğini belirterek, "Yaralıların çoğunun durumu hafif ancak orta ve ağır durumda olan, cerrahi müdahale gerektiren vatandaşlarımız da var. 235 kişi de ya olay yerinde ya da hastaneye ulaştırıldıktan hemen sonra hayatını kaybetti" dedi.En ağır darbeyi La Guayira aldıEn kritik durumun, can kaybı ve yaralı sayısının en yüksek olduğu La Guayira eyaletinde yaşandığını vurgulayan Bakan, bölgede silahlı kuvvetler, Venezuela Kızılayı ve özel kliniklerin katılımıyla sahra hastanelerinin kurulduğunu aktardı.Depremin hemen ardından ülke genelinde acil durum mekanizmasının devreye sokulduğunu ifade eden Alvarado, en çok zarar gören bölgelere 1200'ü doktor olmak üzere 5 binden fazla sağlık çalışanının sevk edildiğini bildirdi.126 yılın en şiddetli depremiGece saatlerinde Venezuela kıyılarında meydana gelen afet 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde iki sarsıntı şeklinde kaydedildi. Depremin merkez üslerinin Moron şehrine 16 kilometre ve San Felipe şehrine 24 kilometre mesafede olduğu açıklandı.İlk belirlemelere göre ülkede 8 hastane, 20 alışveriş merkezi ve 68 altyapı tesisi hasar gördü, 250 bina da kısmen veya tamamen yıkıldı. Güvenlik gerekçesiyle bazı sağlık kurumları tahliye edildi.Bu sarsıntılar Venezuela'da son 126 yılda kaydedilen en şiddetli deprem oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abd-guney-komutanligi-venezuelaya-yardim-etmek-icin-2-gemi-ve-ucak-konuslandirdigini-acikladi-1106785478.html

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezuela, carlos alvarado, deprem, can kaybı