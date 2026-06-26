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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abd-guney-komutanligi-venezuelaya-yardim-etmek-icin-2-gemi-ve-ucak-konuslandirdigini-acikladi-1106785478.html
ABD Güney Komutanlığı, Venezuela'ya yardım etmek için 2 gemi ve uçak konuşlandırdığını açıkladı
ABD Güney Komutanlığı, Venezuela'ya yardım etmek için 2 gemi ve uçak konuşlandırdığını açıkladı
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ABD Güney Komutanlığı, Venezuela'daki deprem bölgesine iki askeri gemi, C-17 ve C-130 nakliye uçakları ile hava unsurları gönderdi. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Güney Komutanlığı, Venezuela'nın yıkıcı depremlerin sonuçlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için en az iki gemi ve nakliye uçağı konuşlandırdığını açıkladı.Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Açıklamada, bu kuvvetlerin ABD hükümeti personeline, arama kurtarma ekiplerine ve kurumlar arası ortaklara 'hasarı değerlendirirken, yaralıları bulurken ve hayati önem taşıyan yardımları ulaştırırken' ulaşım ve destek sağlayacağı belirtildi.Komutanlığın, etkilenen bölgelerdeki hızlı yardım operasyonlarını desteklemek amacıyla ABD ordusunun lojistik ve operasyonel kapasitelerini planlamak, koordine etmek ve yönlendirmek için Venezuela hükümetiyle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/abdden-venezuelaya-150-milyon-dolarlik-deprem-yardimi-sozu-1106783245.html
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abd, venezuela, güney saha (southcom), deprem
abd, venezuela, güney saha (southcom), deprem

ABD Güney Komutanlığı, Venezuela'ya yardım etmek için 2 gemi ve uçak konuşlandırdığını açıkladı

04:30 26.06.2026
© Diko BetancourtLa Guaira, Venezuel
La Guaira, Venezuel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© Diko Betancourt
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ABD Güney Komutanlığı, Venezuela'daki deprem bölgesine iki askeri gemi, C-17 ve C-130 nakliye uçakları ile hava unsurları gönderdi.
ABD Güney Komutanlığı, Venezuela'nın yıkıcı depremlerin sonuçlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için en az iki gemi ve nakliye uçağı konuşlandırdığını açıkladı.
Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan, amfibi nakliye gemisi USS Fort Lauderdale (LPD 28) ve kıyı muharebe gemisi USS Billings (LCS 15) dahil olmak üzere önemli kuvvetleri bu çabaya yönlendirdi. C-17 Globemaster ve C-130 Hercules nakliye uçakları da keşif platformları ve döner kanatlı uçaklarla birlikte destek sağlayacak"
Açıklamada, bu kuvvetlerin ABD hükümeti personeline, arama kurtarma ekiplerine ve kurumlar arası ortaklara 'hasarı değerlendirirken, yaralıları bulurken ve hayati önem taşıyan yardımları ulaştırırken' ulaşım ve destek sağlayacağı belirtildi.
Komutanlığın, etkilenen bölgelerdeki hızlı yardım operasyonlarını desteklemek amacıyla ABD ordusunun lojistik ve operasyonel kapasitelerini planlamak, koordine etmek ve yönlendirmek için Venezuela hükümetiyle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceği bildirildi.
La Guaira, Venezuel - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
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ABD'den Venezuela'ya 150 milyon dolarlık deprem yardımı sözü
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