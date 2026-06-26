https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abd-guney-komutanligi-venezuelaya-yardim-etmek-icin-2-gemi-ve-ucak-konuslandirdigini-acikladi-1106785478.html

ABD Güney Komutanlığı, Venezuela'ya yardım etmek için 2 gemi ve uçak konuşlandırdığını açıkladı

ABD Güney Komutanlığı, Venezuela'ya yardım etmek için 2 gemi ve uçak konuşlandırdığını açıkladı

Sputnik Türkiye

ABD Güney Komutanlığı, Venezuela'daki deprem bölgesine iki askeri gemi, C-17 ve C-130 nakliye uçakları ile hava unsurları gönderdi. 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T04:30+0300

2026-06-26T04:30+0300

2026-06-26T04:30+0300

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abd

venezuela

güney saha (southcom)

deprem

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ABD Güney Komutanlığı, Venezuela'nın yıkıcı depremlerin sonuçlarıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için en az iki gemi ve nakliye uçağı konuşlandırdığını açıkladı.Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Açıklamada, bu kuvvetlerin ABD hükümeti personeline, arama kurtarma ekiplerine ve kurumlar arası ortaklara 'hasarı değerlendirirken, yaralıları bulurken ve hayati önem taşıyan yardımları ulaştırırken' ulaşım ve destek sağlayacağı belirtildi.Komutanlığın, etkilenen bölgelerdeki hızlı yardım operasyonlarını desteklemek amacıyla ABD ordusunun lojistik ve operasyonel kapasitelerini planlamak, koordine etmek ve yönlendirmek için Venezuela hükümetiyle yakın işbirliği içinde çalışmaya devam edeceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/abdden-venezuelaya-150-milyon-dolarlik-deprem-yardimi-sozu-1106783245.html

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abd, venezuela, güney saha (southcom), deprem