https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/venezuelada-zamana-karsi-yaris-olu-sayisi-235-binlerce-kisi-kayip-ilk-72-saat-kritik--1106797307.html

Venezuela’da zamana karşı yarış: Ölü sayısı 235, binlerce kişi kayıp, ilk 72 saat kritik

Venezuela’da zamana karşı yarış: Ölü sayısı 235, binlerce kişi kayıp, ilk 72 saat kritik

Sputnik Türkiye

Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde ardışık iki depremde ölü sayısı artıyor. Binlerce kişinin kayıp olduğu bildiririrken zamanla yarış... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T14:31+0300

2026-06-26T14:31+0300

2026-06-26T14:31+0300

dünya

venezuela

deprem

la guaira

dünya sağlık örgütü (dsö)

carlos alvarado

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Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiğini, 4 bin 300'den fazla kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.Ülkede binlerce kişinin de kayıp olduğu bildiriliyor.Arama kurtarma ekiplerinin zamana karşı yarışları sürerken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durumları Direktörü Ciro Ugarte, zamanın hayat kurtarmak için kritik öneme sahip olduğunu bildirdi:Enkazdan yükselen çığlıklarBaşkent Karakas'ın kuzeyindeki La Guaira eyaletinde arama kurtarma çalışmalarının yetersiz kalması nedeniyle çok sayıda kişinin enkaz altında mahsur olduğu bildirildi.Bölge sakinleri, genç bir kızın saatlerce yardım çağrısında bulunduğunu, ancak gerekli kurtarma ekipmanı bulunamadığı için kendisine ulaşılamadığını ve yaşamını yitirdiğini aktardı.La Guaira'da çöken başka bir binanın enkazından da üç kişinin sesinin duyulduğu belirtildi. Mahalle sakinleri, profesyonel ekipman eksikliği nedeniyle müdahale edemediklerini ifade etti.Arama kurtarma ekipleri zorlanıyorBasına konuşan bir kurtarma görevlisi, eğitimli personel ve teknik ekipman eksikliğinin çalışmaları ciddi şekilde aksattığını belirterek operasyonların son derece güç koşullarda sürdürüldüğünü söyledi.‘Son 126 yılın en güçlü depremi’Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres felaket nedeniyle derin üzüntüsünü dile getirdi.BM Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ise Venezuela'nın son 126 yılın en şiddetli depremiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, ülkenin toparlanma sürecinin "geniş kapsamlı uluslararası dayanışma" gerektireceğini vurguladı.Bu versiyon hem daha akıcı bir haber dili kullanıyor hem de "yetersiz", "ekipman", "enkaz" gibi tekrar eden ifadeleri azaltarak okunabilirliği artırıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/avrupada-sicaklik-alarmi-artiyor-olu-sayisi-250-1106770691.html

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venezuela, deprem, la guaira, dünya sağlık örgütü (dsö), carlos alvarado