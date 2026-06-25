https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/avrupada-sicaklik-alarmi-artiyor-olu-sayisi-250-1106770691.html

Avrupa’da sıcaklık alarmı artıyor: Ölü sayısı 250

Avrupa’da sıcaklık alarmı artıyor: Ölü sayısı 250

Sputnik Türkiye

Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı, kırmızı alarm verildi. Fransa rekor kırdı, İspanya ve İtalya'da da can kaybı arttı. Ayrıntılar haberde...

2026-06-25T15:46+0300

2026-06-25T15:46+0300

2026-06-25T15:46+0300

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Avrupa, tarihinin en ağır sıcak dalgalarından biriyle boğuşuyor. Kıta genelinde en az 250 kişi hayatını kaybederken, birçok ülkede kırmızı alarm verildiği bildirildi. Özellikle Fransa'da sıcaklıklar yeniden 40 dereceyi aşması bekleniyor.Paris ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede kırmızı alarm ilan edildi. Başkent Paris, bu hafta boyunca kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.Sıcaklar nedeniyle turistik mekanlar erken kapatıldı, yüzlerce büyükbaş ve kümes hayvanı telef oldu, 8 binden fazla okulda eğitim aksadı. Özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar ve çocuklar büyük risk altında.Fransa'da ölümler artıyorAraç içindeki sıcaklık 70 dereceye kadar çıkabiliyor ve bu durum dakikalar içinde ölümcül olabiliyor.İspanya ve İtalya'da da kayıplar varİspanya'da 108 kişi aşırı sıcaklara bağlı nedenlerle (çoğu ısı çarpması) hayatını kaybetti.İtalya'da ise 9 ölüm şüpheli olarak sıcak dalgasıyla ilişkilendiriliyor. Bunlar arasında çalışanlar, yaşlılar ve yüzücüler bulunuyor.Venedik yakınlarındaki San Martino di Lupari'de 58 yaşındaki bir işçi, su sistemi üzerinde çalışırken sıcak çarpmasından öldü. Sendika yetkilileri, iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu vurguladı.Diğer ülkeler de etkileniyorTuristik mekanlar kapatıldıEyfel Kulesi, Mont Saint-Michel gibi simgesel yapılar erken kapatıldı. Disneyland Paris'teki birçok atraksiyon ve Louvre Müzesi de açılış saatlerini kısalttı.Yetkililer, özellikle risk gruplarındaki vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Avrupa genelinde 94 milyon kişi bugün 35 derece üzeri sıcaklıklara maruz kalıyor.Sıcak dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html

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avrupa, sıcak, kırmızı alarm, haberler