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Avrupa’da sıcaklık alarmı artıyor: Ölü sayısı 250
Avrupa’da sıcaklık alarmı artıyor: Ölü sayısı 250
Sputnik Türkiye
Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı, kırmızı alarm verildi. Fransa rekor kırdı, İspanya ve İtalya'da da can kaybı arttı. Ayrıntılar haberde...
2026-06-25T15:46+0300
2026-06-25T15:46+0300
2026-06-25T15:46+0300
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Avrupa, tarihinin en ağır sıcak dalgalarından biriyle boğuşuyor. Kıta genelinde en az 250 kişi hayatını kaybederken, birçok ülkede kırmızı alarm verildiği bildirildi. Özellikle Fransa'da sıcaklıklar yeniden 40 dereceyi aşması bekleniyor.Paris ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede kırmızı alarm ilan edildi. Başkent Paris, bu hafta boyunca kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.Sıcaklar nedeniyle turistik mekanlar erken kapatıldı, yüzlerce büyükbaş ve kümes hayvanı telef oldu, 8 binden fazla okulda eğitim aksadı. Özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar ve çocuklar büyük risk altında.Fransa'da ölümler artıyorAraç içindeki sıcaklık 70 dereceye kadar çıkabiliyor ve bu durum dakikalar içinde ölümcül olabiliyor.İspanya ve İtalya'da da kayıplar varİspanya'da 108 kişi aşırı sıcaklara bağlı nedenlerle (çoğu ısı çarpması) hayatını kaybetti.İtalya'da ise 9 ölüm şüpheli olarak sıcak dalgasıyla ilişkilendiriliyor. Bunlar arasında çalışanlar, yaşlılar ve yüzücüler bulunuyor.Venedik yakınlarındaki San Martino di Lupari'de 58 yaşındaki bir işçi, su sistemi üzerinde çalışırken sıcak çarpmasından öldü. Sendika yetkilileri, iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu vurguladı.Diğer ülkeler de etkileniyorTuristik mekanlar kapatıldıEyfel Kulesi, Mont Saint-Michel gibi simgesel yapılar erken kapatıldı. Disneyland Paris'teki birçok atraksiyon ve Louvre Müzesi de açılış saatlerini kısalttı.Yetkililer, özellikle risk gruplarındaki vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Avrupa genelinde 94 milyon kişi bugün 35 derece üzeri sıcaklıklara maruz kalıyor.Sıcak dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html
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avrupa, sıcak, kırmızı alarm, haberler
avrupa, sıcak, kırmızı alarm, haberler
Avrupa’da sıcaklık alarmı artıyor: Ölü sayısı 250
Sıcaklıklar 40 dereceyi aştı, kırmızı alarm verildi. Fransa rekor kırdı, İspanya ve İtalya'da da can kaybı arttı.
Avrupa, tarihinin en ağır sıcak dalgalarından biriyle boğuşuyor. Kıta genelinde en az 250 kişi hayatını kaybederken, birçok ülkede kırmızı alarm verildiği bildirildi. Özellikle Fransa'da sıcaklıklar yeniden 40 dereceyi aşması bekleniyor.
Paris ve çevresi başta olmak üzere birçok bölgede kırmızı alarm ilan edildi. Başkent Paris, bu hafta boyunca kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor.
Sıcaklar nedeniyle turistik mekanlar erken kapatıldı, yüzlerce büyükbaş ve kümes hayvanı telef oldu, 8 binden fazla okulda eğitim aksadı. Özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar ve çocuklar büyük risk altında.
Fransa'da ölümler artıyor
Bir İngiliz turist, Tranche-sur-Mer'deki Baie d’Aunis kamp alanında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
3 yaşındaki bir çocuk, ailesinin evinin bahçesinde park halindeki arabada kalarak öldü.
Pazartesi günü de Carpentras şehrinde 2 ve 4 yaşındaki iki kardeş, kilitli araçta hayatını kaybetmişti.
Pas-de-Calais bölgesinde ise yaşlı bir adam açık havada yürüyüş sırasında ve evlerinde bulunan iki kişi daha sıcaklara bağlı nedenlerle öldü.
Araç içindeki sıcaklık 70 dereceye kadar çıkabiliyor ve bu durum dakikalar içinde ölümcül olabiliyor.
İspanya ve İtalya'da da kayıplar var
İspanya'da 108 kişi aşırı sıcaklara bağlı nedenlerle (çoğu ısı çarpması) hayatını kaybetti.
İtalya'da ise 9 ölüm şüpheli olarak sıcak dalgasıyla ilişkilendiriliyor. Bunlar arasında çalışanlar, yaşlılar ve yüzücüler bulunuyor.
Venedik yakınlarındaki San Martino di Lupari'de 58 yaşındaki bir işçi, su sistemi üzerinde çalışırken sıcak çarpmasından öldü. Sendika yetkilileri, iş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu vurguladı.
Diğer ülkeler de etkileniyor
Belçika'da yapay gölde iki genç boğuldu.
Avusturya ve İsviçre'de birçok kentte 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar bekleniyor.
Fransız hükümeti, göl ve nehirlerde serinlemek için
uyarıda bulundu. Son bir haftada 40'tan fazla kişi suda boğuldu. Salı günü Begles ve Oise nehri civarında iki kişi daha hayatını kaybetti.
Ayrıca Maine-et-Loire bölgesinde 100 hektara yakın orman yangını çıktı.
Turistik mekanlar kapatıldı
Eyfel Kulesi, Mont Saint-Michel gibi simgesel yapılar erken kapatıldı. Disneyland Paris'teki birçok atraksiyon ve Louvre Müzesi de açılış saatlerini kısalttı.
Yetkililer, özellikle risk gruplarındaki vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Avrupa genelinde 94 milyon kişi bugün 35 derece üzeri sıcaklıklara maruz kalıyor.
Sıcak dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.