https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuela-hukumeti-acikladi-deprem-felaketi-sonrasi-200-milyon-dolarlik-yeniden-yapilanma-fonu-1106765718.html
Venezuela hükümeti açıkladı: Deprem felaketi sonrası 200 milyon dolarlık yeniden yapılanma fonu kuruluyor
Venezuela hükümeti açıkladı: Deprem felaketi sonrası 200 milyon dolarlık yeniden yapılanma fonu kuruluyor
Sputnik Türkiye
Venezuela, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından yaralarını sarmaya hazırlanıyor. Başkanlık Komiseri Delcy Rodriguez, IMF kaynaklarının da... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T13:49+0300
2026-06-25T13:49+0300
2026-06-25T13:49+0300
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vtv
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Venezuela hükümeti, ülkeyi sarsan iki büyük depremin ardından altyapının yeniden inşa edilmesi amacıyla 200 milyon dolarlık bir başlangıç fonu kurulacağını duyurdu.Başkanlık Komiseri Delcy Rodriguez, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, Uluslararası Para Fonu (IMF) kaynaklarının da katkısıyla oluşturulan fonun, depremden zarar gören bölgelerdeki yeniden yapılanma çalışmalarını finanse edeceğini söyledi.Rodriguez, "IMF'den aldığımız fonlarla altyapıyı yeniden inşa etmek için 200 milyon dolarlık bir başlangıç fonu oluşturduğumuzu duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.İki büyük deprem ülkeyi sarstıABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) verilerine göre Venezuela kısa süre arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü depremle sarsıldı.Depremler, özellikle ülkenin kuzeybatı kesimlerinde ciddi hasara yol açarken, resmi açıklamalara göre en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi ise yaralandı.Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgelerde can kaybının artabileceği belirtiliyor.Altyapı ve kamu hizmetleri öncelikli olacakVenezuela yönetimi, oluşturulacak fonun öncelikli olarak deprem nedeniyle zarar gören ulaşım ağları, kamu binaları, enerji altyapısı ve temel hizmetlerin yeniden ayağa kaldırılması için kullanılacağını açıkladı.Ekonomik yaptırımlar ve uzun süredir devam eden mali sıkıntılarla mücadele eden ülke için uluslararası finansman desteğinin, toparlanma sürecinde kritik rol oynayacağı değerlendiriliyor.Putin'den Venezuela'ya taziye mesajıDepremin ardından uluslararası toplumdan da destek mesajları gelmeye başladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin'in, felaketin yol açtığı kayıplardan dolayı derin üzüntü duyduğu belirtildi.Depremin ekonomik etkileri yakından izleniyorUzmanlar, depremin yalnızca insani değil, aynı zamanda ekonomik sonuçlarının da uzun süre hissedilebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle altyapı hasarı, enerji tesisleri ve ulaşım ağlarında meydana gelen zararların, Venezuela'nın zaten kırılgan olan ekonomik yapısı üzerinde ilave baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.Hükümetin açıkladığı 200 milyon dolarlık yeniden yapılanma fonunun, acil ihtiyaçların karşılanması ve temel hizmetlerin yeniden işler hale getirilmesi açısından ilk aşamada önemli bir kaynak sağlaması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyanin-farkli-bolgelerinde-son-24-saatte-4-buyuk-deprem-meydana-geldi-1106760535.html
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delcy rodriguez, venezuela, abd, mali, imf, vtv, uluslararası para fonu (imf)
delcy rodriguez, venezuela, abd, mali, imf, vtv, uluslararası para fonu (imf)
Venezuela hükümeti açıkladı: Deprem felaketi sonrası 200 milyon dolarlık yeniden yapılanma fonu kuruluyor
Venezuela, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından yaralarını sarmaya hazırlanıyor. Başkanlık Komiseri Delcy Rodriguez, IMF kaynaklarının da kullanılacağı 200 milyon dolarlık bir yeniden yapılanma fonu oluşturulacağını açıkladı.
Venezuela hükümeti, ülkeyi sarsan iki büyük depremin ardından altyapının yeniden inşa edilmesi amacıyla 200 milyon dolarlık bir başlangıç fonu kurulacağını duyurdu.
Başkanlık Komiseri Delcy Rodriguez
, devlet televizyonu VTV'ye
yaptığı açıklamada, Uluslararası Para Fonu
(IMF
) kaynaklarının da katkısıyla oluşturulan fonun, depremden zarar gören bölgelerdeki yeniden yapılanma çalışmalarını finanse edeceğini söyledi.
Rodriguez, "IMF'den aldığımız fonlarla altyapıyı yeniden inşa etmek için 200 milyon dolarlık bir başlangıç fonu oluşturduğumuzu duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
İki büyük deprem ülkeyi sarstı
ABD
Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS
) verilerine göre Venezuela
kısa süre arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki güçlü depremle
sarsıldı.
Depremler, özellikle ülkenin kuzeybatı kesimlerinde ciddi hasara yol açarken, resmi açıklamalara göre en az 32 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi ise yaralandı.
Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bölgelerde can kaybının artabileceği belirtiliyor.
Altyapı ve kamu hizmetleri öncelikli olacak
Venezuela yönetimi, oluşturulacak fonun öncelikli olarak deprem nedeniyle zarar gören ulaşım ağları, kamu binaları, enerji altyapısı ve temel hizmetlerin yeniden ayağa kaldırılması için kullanılacağını açıkladı.
Ekonomik yaptırımlar ve uzun süredir devam eden mali
sıkıntılarla mücadele eden ülke için uluslararası finansman desteğinin, toparlanma sürecinde kritik rol oynayacağı değerlendiriliyor.
Putin'den Venezuela'ya taziye mesajı
Depremin ardından uluslararası toplumdan da destek mesajları gelmeye başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Kremlin
tarafından yapılan açıklamada Putin'in, felaketin yol açtığı kayıplardan dolayı derin üzüntü duyduğu belirtildi.
Depremin ekonomik etkileri yakından izleniyor
Uzmanlar, depremin yalnızca insani değil, aynı zamanda ekonomik sonuçlarının da uzun süre hissedilebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle altyapı hasarı, enerji tesisleri ve ulaşım ağlarında meydana gelen zararların, Venezuela'nın zaten kırılgan olan ekonomik yapısı üzerinde ilave baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.
Hükümetin açıkladığı 200 milyon dolarlık yeniden yapılanma fonunun, acil ihtiyaçların karşılanması ve temel hizmetlerin yeniden işler hale getirilmesi açısından ilk aşamada önemli bir kaynak sağlaması bekleniyor.