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Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 589'a yükseldi, binlerce kişi yaralı
Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 589'a yükseldi, binlerce kişi yaralı
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Venezuela'da meydana gelen yıkıcı felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Geçici Devlet Başkanı, hayatını kaybedenlerin sayısının 589'a, yaralı sayısının... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, ülkede yaşanan felaketin ardından güncellenen bilançoyu kamuoyuyla paylaştı.Rodríguez'in açıklamasına göre, yaşamını yitirenlerin sayısı 589'a, yaralı sayısı ise 2 bin 980'e ulaştı.Önceki resmi açıklamaya göre bilanço ağırlaştıYetkililerin bir önceki resmi açıklamasında 235 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 300 kişinin ise yaralandığı duyurulmuştu.Son veriler, can kaybının kısa sürede önemli ölçüde arttığını ortaya koyarken, yaralı sayısındaki değişimin ise sağlık ekiplerinin yaptığı yeni değerlendirmeler ve güncellenen kayıtlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.Arama kurtarma çalışmaları sürüyorYetkililer, etkilenen bölgelerde arama-kurtarma faaliyetleri ile sağlık ve insani yardım çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, bilançonun ilerleyen saatlerde yeniden güncellenebileceğine dikkat çekti.
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venezuela, deprem, deprem, deprem son dakika, deprem fırtınası

Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 589'a yükseldi, binlerce kişi yaralı

15:48 26.06.2026 (güncellendi: 16:00 26.06.2026)
© REUTERS Maxwell BricenoVenezuela deprem
Venezuela deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© REUTERS Maxwell Briceno
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Venezuela'da meydana gelen yıkıcı felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Geçici Devlet Başkanı, hayatını kaybedenlerin sayısının 589'a, yaralı sayısının ise 2 bin 980'e yükseldiğini açıkladı. Son resmi veriler, can kaybında keskin bir artış yaşandığını ortaya koyarken, arama-kurtarma ve acil yardım çalışmaları ülke genelinde sürüyor.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez, ülkede yaşanan felaketin ardından güncellenen bilançoyu kamuoyuyla paylaştı.
Rodríguez'in açıklamasına göre, yaşamını yitirenlerin sayısı 589'a, yaralı sayısı ise 2 bin 980'e ulaştı.

Önceki resmi açıklamaya göre bilanço ağırlaştı

Yetkililerin bir önceki resmi açıklamasında 235 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 300 kişinin ise yaralandığı duyurulmuştu.
Son veriler, can kaybının kısa sürede önemli ölçüde arttığını ortaya koyarken, yaralı sayısındaki değişimin ise sağlık ekiplerinin yaptığı yeni değerlendirmeler ve güncellenen kayıtlarla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Yetkililer, etkilenen bölgelerde arama-kurtarma faaliyetleri ile sağlık ve insani yardım çalışmalarının devam ettiğini bildirirken, bilançonun ilerleyen saatlerde yeniden güncellenebileceğine dikkat çekti.
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