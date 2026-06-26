Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/filipinlerede-64-buyuklugunde-deprem-1106798907.html
Filipinlere'de 6.5 büyüklüğünde deprem
Filipinlere'de 6.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Filipinlere'de 6.4 büyüklüğünde deprem
2026-06-26T15:15+0300
2026-06-26T15:49+0300
filipinler
deprem
mindanao
son depremler
abd
abd
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106777493_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5514b8ef487cb8bccf230b0da14e365b.png
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.Açıklamada, 6.5 büyüklüğündeki depremin 52.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html
filipinler
mindanao
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106777493_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c528d84d5ddeb2325bdc4951e538a79e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filipinler, deprem, mindanao, abd, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
filipinler, deprem, mindanao, abd, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

Filipinlere'de 6.5 büyüklüğünde deprem

15:15 26.06.2026 (güncellendi: 15:49 26.06.2026)
© SputnikVenezuela'yı çifte deprem vurdu: 39 saniyede iki büyük yıkım
Venezuela'yı çifte deprem vurdu: 39 saniyede iki büyük yıkım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© Sputnik
Abone ol
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Mindanao adasında meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.5 olarak duyururken, Alman Jeoloji Araştırma Merkezi (GFZ), büyüklüğü 6.4 olarak açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 6.5 büyüklüğündeki depremin 52.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
SON DEPREMLER
Dünya'da peş peşe depremler: Venezuela'nın ardından Japonya'da da 6.9 büyüklüğünde deprem
Dün, 02:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала