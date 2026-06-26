https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/filipinlerede-64-buyuklugunde-deprem-1106798907.html
Filipinlere'de 6.5 büyüklüğünde deprem
Filipinlere'de 6.5 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Filipinlere'de 6.4 büyüklüğünde deprem
2026-06-26T15:15+0300
2026-06-26T15:15+0300
2026-06-26T15:49+0300
filipinler
deprem
mindanao
son depremler
abd
abd
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.Açıklamada, 6.5 büyüklüğündeki depremin 52.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html
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filipinler, deprem, mindanao, abd, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
filipinler, deprem, mindanao, abd, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
Filipinlere'de 6.5 büyüklüğünde deprem
15:15 26.06.2026 (güncellendi: 15:49 26.06.2026)
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Mindanao adasında meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.5 olarak duyururken, Alman Jeoloji Araştırma Merkezi (GFZ), büyüklüğü 6.4 olarak açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Balangonan bölgesinin 35 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.
Açıklamada, 6.5 büyüklüğündeki depremin 52.4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Depreme ilişkin henüz can ya da mal kaybı bildirilmedi.