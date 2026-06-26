https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/vanda-kuduz-vakasi-tespit-edildi-mahalle-karantinaya-alindi-1106805681.html
Van'da kuduz vakası tespit edildi: Mahalle karantinaya alındı
Van'da kuduz vakası tespit edildi: Mahalle karantinaya alındı
Sputnik Türkiye
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından Arıtoprak Mahallesi karantinaya alındı. Yetkililer, halkı özellikle sahipsiz... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T18:17+0300
2026-06-26T18:17+0300
2026-06-26T18:17+0300
türki̇ye
van
i̇pekyolu
kuduz
hastalık
hastalık belirtileri
salgın hastalık
bulaşıcı hastalık
hayvan
köpek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104030/89/1040308998_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_767ef705e3701654735397ca020e816b.jpg
Arıtoprak Mahallesi'nde bir köpeğe yapılan kuduz testinin pozitif çıkması üzerine bölgede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak yasaklandı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede hayvan sahipleri ve halka bir araya gelerek kuduz hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme çalışması yürüttü.Veteriner İşleri Müdürlüğü Saha Şefi Şaban Bor, ''Köpeğin kendini ısırması ve iki koyuna saldırmasının ardından arkadaşlarımız müdahalede bulundu. Yapılan test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle karantina bölgesi ilan edildi. Çocukların sahipsiz hayvanlara temas etmemesi konusunda aileleri uyardık'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/hatayda-kuduz-panigi-4-mahalle-karantinaya-alindi-1103456783.html
türki̇ye
van
i̇pekyolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104030/89/1040308998_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_a7e01d3c65a856030b7d8ee6abc074a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
van, i̇pekyolu, kuduz, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, hayvan, köpek, köpek saldırısı
van, i̇pekyolu, kuduz, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, hayvan, köpek, köpek saldırısı
Van'da kuduz vakası tespit edildi: Mahalle karantinaya alındı
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından Arıtoprak Mahallesi karantinaya alındı. Yetkililer, halkı özellikle sahipsiz hayvanlarla temastan kaçınmaları konusunda uyardı.
Arıtoprak Mahallesi'nde bir köpeğe yapılan kuduz testinin pozitif çıkması üzerine bölgede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak yasaklandı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede hayvan sahipleri ve halka bir araya gelerek kuduz hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme çalışması yürüttü.
Veteriner İşleri Müdürlüğü Saha Şefi Şaban Bor, ''Köpeğin kendini ısırması ve iki koyuna saldırmasının ardından arkadaşlarımız müdahalede bulundu. Yapılan test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle karantina bölgesi ilan edildi. Çocukların sahipsiz hayvanlara temas etmemesi konusunda aileleri uyardık'' dedi.