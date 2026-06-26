https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/vanda-kuduz-vakasi-tespit-edildi-mahalle-karantinaya-alindi-1106805681.html

Van'da kuduz vakası tespit edildi: Mahalle karantinaya alındı

Van'da kuduz vakası tespit edildi: Mahalle karantinaya alındı

Sputnik Türkiye

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından Arıtoprak Mahallesi karantinaya alındı. Yetkililer, halkı özellikle sahipsiz... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T18:17+0300

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Arıtoprak Mahallesi'nde bir köpeğe yapılan kuduz testinin pozitif çıkması üzerine bölgede karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. Mahalleye hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak yasaklandı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede hayvan sahipleri ve halka bir araya gelerek kuduz hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme çalışması yürüttü.Veteriner İşleri Müdürlüğü Saha Şefi Şaban Bor, ''Köpeğin kendini ısırması ve iki koyuna saldırmasının ardından arkadaşlarımız müdahalede bulundu. Yapılan test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle karantina bölgesi ilan edildi. Çocukların sahipsiz hayvanlara temas etmemesi konusunda aileleri uyardık'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/hatayda-kuduz-panigi-4-mahalle-karantinaya-alindi-1103456783.html

türki̇ye

van

i̇pekyolu

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van, i̇pekyolu, kuduz, hastalık, hastalık belirtileri, salgın hastalık, bulaşıcı hastalık, hayvan, köpek, köpek saldırısı