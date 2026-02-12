Türkiye
Hatay'da kuduz paniği: 4 mahalle karantinaya alındı
Hatay'da kuduz paniği: 4 mahalle karantinaya alındı
Hatay Samandağ'da sahipsiz bir köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Dört mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı.
türki̇ye
kuduz
köpek
hatay
karantina
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

4 mahalle kapatıldı

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Cemal Gürsel Mahallesi'nde 2 Şubat'ta sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Cemal Gürsel, General Şükrü Kanatlı, Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde karantina uygulaması başlattı.

Karantina uygulanan mahallelerin giriş ve çıkışlarına "kuduz bölgesidir" yazılı tabelalar asıldı.

Uygulama kapsamında bölgeye hayvan giriş ve çıkışları durdurulurken, mahallelerdeki sahipli kedi ve köpeklere yönelik aşılama çalışmaları yürütüleceği belirtildi.
türki̇ye
hatay
kuduz, köpek, hatay, karantina
kuduz, köpek, hatay, karantina

Hatay'da kuduz paniği: 4 mahalle karantinaya alındı

17:01 12.02.2026
Hatay Samandağ'da sahipsiz bir köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Dört mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

4 mahalle kapatıldı

Samandağ Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Cemal Gürsel Mahallesi'nde 2 Şubat'ta sahipsiz bir köpekte kuduz tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Cemal Gürsel, General Şükrü Kanatlı, Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde karantina uygulaması başlattı.
Karantina uygulanan mahallelerin giriş ve çıkışlarına "kuduz bölgesidir" yazılı tabelalar asıldı.
Uygulama kapsamında bölgeye hayvan giriş ve çıkışları durdurulurken, mahallelerdeki sahipli kedi ve köpeklere yönelik aşılama çalışmaları yürütüleceği belirtildi.
