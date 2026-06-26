https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/usta-tiyatrocu-mujdat-gezene-hapis-cezasi-1106789342.html

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen'e hapis cezası

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen'e hapis cezası

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Müjdat Gezen, 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçlamasıyla yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. 26.06.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

müjdat gezen

hapis cezası

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Katıldığı bir programda söylediği sözler nedeniyle 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama' suçundan yargılanan Müjdat Gezen, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki suçlamaları reddetmiştiBirgün'ün haberine göre; Yargılama sırasında söz konusu ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul eden Gezen, halkın dini değerlerini aşağılama veya kin ve düşmanlığa sevk etme amacı taşımadığını ifade etti. Kararını açıklayan mahkeme önce 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı önce 5 aya, ardından basit yargılama usulü indirimi uygulayarak 3 ay 22 güne düşürdü.Ayrıca, Gezen'in daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Karar kapsamında Gezen, 5 yıl süreyle denetim altında tutulacak.

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müjdat gezen, hapis cezası