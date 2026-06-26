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Usta tiyatrocu Müjdat Gezen'e hapis cezası
Usta tiyatrocu Müjdat Gezen'e hapis cezası
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Müjdat Gezen, 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçlamasıyla yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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Katıldığı bir programda söylediği sözler nedeniyle 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama' suçundan yargılanan Müjdat Gezen, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakkındaki suçlamaları reddetmiştiBirgün'ün haberine göre; Yargılama sırasında söz konusu ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul eden Gezen, halkın dini değerlerini aşağılama veya kin ve düşmanlığa sevk etme amacı taşımadığını ifade etti. Kararını açıklayan mahkeme önce 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı önce 5 aya, ardından basit yargılama usulü indirimi uygulayarak 3 ay 22 güne düşürdü.Ayrıca, Gezen'in daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Karar kapsamında Gezen, 5 yıl süreyle denetim altında tutulacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260621/yargi-paketi-yarin-tbmmde-ibandan-sosyal-medya-duzenlemesine-kadar-tum-detaylar-1106675767.html
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müjdat gezen, hapis cezası
müjdat gezen, hapis cezası

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen'e hapis cezası

10:50 26.06.2026
© Fotoğraf : DHAMüjdat Gezen
Müjdat Gezen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© Fotoğraf : DHA
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Ünlü oyuncu Müjdat Gezen, 'halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçlamasıyla yargılandığı davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Katıldığı bir programda söylediği sözler nedeniyle 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılıklarına dayanarak alenen aşağılama' suçundan yargılanan Müjdat Gezen, 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddetmişti

Birgün'ün haberine göre; Yargılama sırasında söz konusu ifadelerin kendisine ait olduğunu kabul eden Gezen, halkın dini değerlerini aşağılama veya kin ve düşmanlığa sevk etme amacı taşımadığını ifade etti.
Kararını açıklayan mahkeme önce 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı önce 5 aya, ardından basit yargılama usulü indirimi uygulayarak 3 ay 22 güne düşürdü.
Ayrıca, Gezen'in daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûmiyetinin bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Karar kapsamında Gezen, 5 yıl süreyle denetim altında tutulacak.
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