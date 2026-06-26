https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/unlu-havayolu-sirketi-yakit-krizi-nedeniyle-40-ucagini-yere-indirmeye-hazirlaniyor-1106804861.html

Ünlü havayolu şirketi, yakıt krizi nedeniyle 40 uçağını yere indirmeye hazırlanıyor

Ünlü havayolu şirketi, yakıt krizi nedeniyle 40 uçağını yere indirmeye hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Alman havayolu devi Lufthansa, bu kriz karşısında filosunun yaklaşık yüzde 5’ine denk gelen 40 uçağı geçici olarak yerde tutma planları yapıyor. Detaylar haberde...

2026-06-26T17:52+0300

2026-06-26T17:52+0300

2026-06-26T17:52+0300

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yakıt

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Almanya merkezli Spiegel’in haberine göre Lufthansa, yakıt sıkıntısı derinleşirse özellikle eski ve daha fazla yakıt tüketen modelleri uçuşlardan çekecek. Bunlar arasında Airbus A340-600 ve Boeing 747-400 gibi geniş gövdeli uçaklar ile bazı bölgesel jetler yer alıyor.Habere göre havayolunun ana hub’larındaki yakıt stokları haziran sonuna kadar yeterli görünüyor. Ancak Lufthansa, olası bir krizde teknik yakıt ikmali durakları eklemek ve bazı rotaları yeniden düzenlemek gibi önlemler üzerinde çalışıyor. Şirket, kapasitesinde yüzde 5’e varan bir daralmaya hazırlanıyor.Lufthansa şimdiye kadar zaten ciddi tasarruf tedbirleri almıştı:Jet yakıtı krizinin arka planıABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar, jet yakıtı fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Havacılık sektörü, pandemi sonrası toparlanırken böyle bir arz sorunuyla karşı karşıya kalınca maliyetler kontrolden çıkıyor.Lufthansa gibi büyük taşıyıcılar için yakıt, toplam operasyon maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Fiyatlardaki ani yükseliş, bilet fiyatlarını da yukarı çekme riski taşıyor ve seyahat talebini olumsuz etkileyebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/alman-otomobil-devi-100-bin-kisiyi-isten-cikarmayi-planliyor-1106801141.html

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lufthansa, boeing 747, haberler, yakıt