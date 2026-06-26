https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/unlu-havayolu-sirketi-yakit-krizi-nedeniyle-40-ucagini-yere-indirmeye-hazirlaniyor-1106804861.html
Ünlü havayolu şirketi, yakıt krizi nedeniyle 40 uçağını yere indirmeye hazırlanıyor
Ünlü havayolu şirketi, yakıt krizi nedeniyle 40 uçağını yere indirmeye hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Alman havayolu devi Lufthansa, bu kriz karşısında filosunun yaklaşık yüzde 5’ine denk gelen 40 uçağı geçici olarak yerde tutma planları yapıyor. Detaylar haberde...
2026-06-26T17:52+0300
2026-06-26T17:52+0300
2026-06-26T17:52+0300
ekonomi̇
lufthansa
boeing 747
haberler
yakıt
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Almanya merkezli Spiegel’in haberine göre Lufthansa, yakıt sıkıntısı derinleşirse özellikle eski ve daha fazla yakıt tüketen modelleri uçuşlardan çekecek. Bunlar arasında Airbus A340-600 ve Boeing 747-400 gibi geniş gövdeli uçaklar ile bazı bölgesel jetler yer alıyor.Habere göre havayolunun ana hub’larındaki yakıt stokları haziran sonuna kadar yeterli görünüyor. Ancak Lufthansa, olası bir krizde teknik yakıt ikmali durakları eklemek ve bazı rotaları yeniden düzenlemek gibi önlemler üzerinde çalışıyor. Şirket, kapasitesinde yüzde 5’e varan bir daralmaya hazırlanıyor.Lufthansa şimdiye kadar zaten ciddi tasarruf tedbirleri almıştı:Jet yakıtı krizinin arka planıABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar, jet yakıtı fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Havacılık sektörü, pandemi sonrası toparlanırken böyle bir arz sorunuyla karşı karşıya kalınca maliyetler kontrolden çıkıyor.Lufthansa gibi büyük taşıyıcılar için yakıt, toplam operasyon maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Fiyatlardaki ani yükseliş, bilet fiyatlarını da yukarı çekme riski taşıyor ve seyahat talebini olumsuz etkileyebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/alman-otomobil-devi-100-bin-kisiyi-isten-cikarmayi-planliyor-1106801141.html
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lufthansa, boeing 747, haberler, yakıt
lufthansa, boeing 747, haberler, yakıt
Ünlü havayolu şirketi, yakıt krizi nedeniyle 40 uçağını yere indirmeye hazırlanıyor
Savaş ve yakıt arzındaki aksamalar nedeniyle jet yakıtı fiyatları hızla yükseliyor. Alman havayolu devi Lufthansa, bu kriz karşısında filosunun yaklaşık yüzde 5’ine denk gelen 40 uçağı geçici olarak yerde tutma planları yapıyor.
Almanya merkezli Spiegel’in haberine göre Lufthansa, yakıt sıkıntısı derinleşirse özellikle eski ve daha fazla yakıt tüketen modelleri uçuşlardan çekecek. Bunlar arasında Airbus A340-600 ve Boeing 747-400 gibi geniş gövdeli uçaklar ile bazı bölgesel jetler yer alıyor.
Habere göre havayolunun ana hub’larındaki yakıt stokları haziran sonuna kadar yeterli görünüyor. Ancak Lufthansa, olası bir krizde teknik yakıt ikmali durakları eklemek ve bazı rotaları yeniden düzenlemek gibi önlemler üzerinde çalışıyor. Şirket, kapasitesinde yüzde 5’e varan bir daralmaya hazırlanıyor.
Lufthansa şimdiye kadar zaten ciddi tasarruf tedbirleri almıştı:
Ekim ayına kadar 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal etti
Bölgesel taşıyıcısı CityLine’ı kapattı
Jet yakıtı krizinin arka planı
ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve küresel tedarik zincirindeki aksaklıklar, jet yakıtı fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Havacılık sektörü, pandemi sonrası toparlanırken böyle bir arz sorunuyla karşı karşıya kalınca maliyetler kontrolden çıkıyor.
Lufthansa gibi büyük taşıyıcılar için yakıt, toplam operasyon maliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Fiyatlardaki ani yükseliş, bilet fiyatlarını da yukarı çekme riski taşıyor ve seyahat talebini olumsuz etkileyebilir.