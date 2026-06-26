https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ukraynanin-kritik-altyapisi-ve-stratejik-merkezleri-vuruldu-rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-1106798404.html

Ukrayna’nın kritik altyapısı ve stratejik merkezleri vuruldu: Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço

Ukrayna’nın kritik altyapısı ve stratejik merkezleri vuruldu: Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, 20-26 Haziran tarihleri arasında Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine ve enerji altyapısına yönelik 5 grup saldırısı... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T15:04+0300

2026-06-26T15:04+0300

2026-06-26T15:02+0300

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rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekât sahasındaki 20-26 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan haftalık askeri bilançoyu açıkladı. Bakanlık, Rus sivil altyapısına yönelik saldırılara karşılık olarak Ukrayna'da stratejik öneme sahip noktaların hedef alındığını bildirdi.Kiev'e gece operasyonuHafta boyunca düzenlenen 5 grup saldırısında; Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri, militanların kullandığı yakıt ve enerji tesisleri, lojistik hatlar, uzun menzilli İHA depoları ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı geçici merkezler vuruldu.Ayrıca dün gece yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli İHA'lar ile düzenlenen operasyonda, Kiev’deki askeri toplama ve zorunlu askerlik merkezi, silah depoları ve Poltava bölgesindeki Kremençuk Petrol Rafinerisi tam isabetle imha edildi.Cephe hatlarındaki gelişmelerRus askeri gruplarının cephe genelindeki faaliyetleri ve sağlanan ilerlemeler şu şekilde özetlendi:Haftalık insan gücü zayiatı: Ukrayna ordusunun cephe genelindeki haftalık askeri kaybı 10 binin üzerine çıktı.Hava savunma başarılarıRus Hava Savunma Sistemleri son bir hafta içinde Ukrayna'ya ait askeri hava unsurlarına göz açtırmadı. Hafta boyunca imha edilen mühimmatlar:Harekâtın başından bu yana imha edilen toplam Ukrayna envanteri:Askeri harekâtın başlangıcından bu yana imha edilen toplam askeri teçhizat miktarı şu rakamlara ulaştı: 671 uçak, 284 helikopter, 169.649 İHA, 663 uçaksavar füze sistemi, 29.918 tank ve zırhlı araç, 1.749 çok namlulu roketatar, 35.514 obüs/havan topu ve 64.936 özel askeri otomotiv teçhizatı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/lavrovdan-abdye-alaska-tepkisi-teklifleri-kabul-ettik-anlasma-yok-demek-sik-degil-1106797604.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat