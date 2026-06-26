Ukrayna’nın kritik altyapısı ve stratejik merkezleri vuruldu: Rusya Savunma Bakanlığı’ndan haftalık bilanço
© Sputnik / Sergey BobilevRusya'nın Ukrayna ve Donbas'ta devam eden özel askeri harekatı
© Sputnik / Sergey Bobilev
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Rusya Savunma Bakanlığı, 20-26 Haziran tarihleri arasında Ukrayna'nın askeri sanayi tesislerine ve enerji altyapısına yönelik 5 grup saldırısı gerçekleştirildiğini, Kiev'deki askeri komuta merkezi ile Kremençuk Rafinerisi'nin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekât sahasındaki 20-26 Haziran 2026 tarihlerini kapsayan haftalık askeri bilançoyu açıkladı. Bakanlık, Rus sivil altyapısına yönelik saldırılara karşılık olarak Ukrayna'da stratejik öneme sahip noktaların hedef alındığını bildirdi.
Kiev'e gece operasyonu
Hafta boyunca düzenlenen 5 grup saldırısında; Ukrayna’daki askeri sanayi işletmeleri, militanların kullandığı yakıt ve enerji tesisleri, lojistik hatlar, uzun menzilli İHA depoları ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı geçici merkezler vuruldu.
Ayrıca dün gece yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli İHA'lar ile düzenlenen operasyonda, Kiev’deki askeri toplama ve zorunlu askerlik merkezi, silah depoları ve Poltava bölgesindeki Kremençuk Petrol Rafinerisi tam isabetle imha edildi.
Cephe hatlarındaki gelişmeler
Rus askeri gruplarının cephe genelindeki faaliyetleri ve sağlanan ilerlemeler şu şekilde özetlendi:
Kuzey Askeri Grubu: Sumi bölgesindeki İvoljanskeyeyerleşim birimi kontrol altına alındı. Bölgedeki çatışmalarda Ukrayna unsurları 1.575’ten fazla kayıp verdi.
Batı Askeri Grubu: Taktik konumunu güçlendiren birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) bölgesindeki Krasnıy Liman’da Ukrayna unsurlarını temizlemeye devam etti. Grubun sorumluluk alanında Ukrayna'nın kaybı 1.510'u aştı.
Güney Askeri Grubu: Savunma hattının derinliklerine ilerleyen birlikler, Konstantinovka’nın güneybatısında kuşatılan Ukrayna güçlerini imha etmeyi sürdürdü. Ukrayna tarafı bu hatta 1.280’den fazla asker kaybetti.
Merkez ve Doğu Askeri Grupları: Merkez Grubu taktik konumunu geliştirirken Ukrayna tarafı burada 2.195'in üzerinde kayıp verdi. Haftanın en yoğun çatışmalarının yaşandığı Doğu Grubu sorumluluk alanında Ukrayna ordusunun insan gücü kaybı 3.155’i geçti.
Dinyeper Askeri Grubu: Yürütülen operasyonlarda Ukrayna ordusu 360’tan fazla asker ve 22 elektronik harp istasyonu kaybetti.
Haftalık insan gücü zayiatı: Ukrayna ordusunun cephe genelindeki haftalık askeri kaybı 10 binin üzerine çıktı.
Hava savunma başarıları
Rus Hava Savunma Sistemleri son bir hafta içinde Ukrayna'ya ait askeri hava unsurlarına göz açtırmadı. Hafta boyunca imha edilen mühimmatlar:
89 güdümlü uçak bombası,
5 İngiliz yapımı "Storm Shadow" seyir füzesi,
6 ABD yapımı "HIMARS" roketi,
4.562 uçak tipi İHA.
Harekâtın başından bu yana imha edilen toplam Ukrayna envanteri:
Askeri harekâtın başlangıcından bu yana imha edilen toplam askeri teçhizat miktarı şu rakamlara ulaştı: 671 uçak, 284 helikopter, 169.649 İHA, 663 uçaksavar füze sistemi, 29.918 tank ve zırhlı araç, 1.749 çok namlulu roketatar, 35.514 obüs/havan topu ve 64.936 özel askeri otomotiv teçhizatı.