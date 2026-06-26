https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/lavrovdan-abdye-alaska-tepkisi-teklifleri-kabul-ettik-anlasma-yok-demek-sik-degil-1106797604.html

Lavrov’dan ABD’ye Alaska tepkisi: ‘Teklifleri kabul ettik, ‘anlaşma yok' demek şık değil’

Lavrov’dan ABD’ye Alaska tepkisi: ‘Teklifleri kabul ettik, ‘anlaşma yok' demek şık değil’

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’li mevkidaşı Rubio’nun Alaska'daki görüşmelere ilişkin iddialarına yanıt verdi. Lavrov, “Eğer ABD bir teklif sunmuş ve biz... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T14:37+0300

2026-06-26T14:37+0300

2026-06-26T14:35+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Anchorage (Alaska) kentinde düzenlenen zirvede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sunduğu tekliflerin Moskova tarafından kabul edildiğini açıkladı.Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun "Taraflar Ağustos 2025’teki görüşmede nihai bir anlaşmaya varmadı" şeklindeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Duruma açıklık getirilmesi gerektiğini belirten Rus Bakan, şu ifadeleri kullandı:‘Putin, Trump ve Rubio'nun önünde tek tek sordu’Zirvenin perde arkasına dair detaylar paylaşan Lavrov, Alaska'daki görüşmeden birkaç gün önce Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova’yı ziyaret ettiğini ve söz konusu çözüm planını bizzat getirdiğini hatırlattı.Zirve anını anlatan Lavrov, "Anchorage’da iki başkan müzakere masasına oturduğunda, Putin, Trump ve Rubio’nun huzurunda Amerikan tekliflerini madde madde sıralamaya başladı. Her maddenin ardından Witkoff’a, Moskova’ya getirdiği fikirleri doğru not edip etmediğini sordu. Witkoff her soruya olumlu yanıt verdi" diyerek Washington’ın kendi sunduğu planı inkar ettiğini vurguladı.Lavrov, Washington'dan son dönemde gelen “çatışmanın çözümünde yapıcı bir rol oynama arzusu” yönündeki açıklamaların artık bir “arabuluculuk talebi” gibi tınlamaya başladığını sözlerine ekledi.Geçtiğimiz hafta sonu Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuriy Uşakov da Moskova'nın Alaska'da varılan anlaşmalara sadık olduğunu belirtmiş, ancak karşı tarafın "kendi payına düşen yolu yürümeyi başaramadığını" ifade etmişti.Putin müzakerelerin 'dört temelini' belirlemiştiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçe salı günü hükümet üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kiev yönetimiyle yürütülecek olası müzakerelerin dayandığı dört temel sütunu şu şekilde sıralamıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/peskov-abdnin-ukraynada-tarafsiz-oldugu-soylenemez-kieve-silah-veriyorlar-1106796486.html

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