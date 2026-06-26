https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/polonyada-zelenskiy-skandali-nawrockinin-oy-orani-tarihi-rekora-ulasti-1106789769.html
Polonya’da ‘Zelenskiy’ skandalı: Nawrocki’nin oy oranı tarihi rekora ulaştı
Polonya’da ‘Zelenskiy’ skandalı: Nawrocki’nin oy oranı tarihi rekora ulaştı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’daki Nazi işbirlikçilerinin kahramanlaştırılmasına tepki göstererek Vladimir Zelenskiy’i Polonya’nın en yüksek devlet nişanından mahrum bırakan... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T11:17+0300
2026-06-26T11:17+0300
2026-06-26T11:17+0300
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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin, Ukrayna’daki radikal milliyetçi ve Nazi işbirlikçisi unsurların yüceltilmesine karşı bir duruş sergileyerek Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’e verilen Polonya devlet nişanını geri alması, ülkede büyük bir yankı uyandırdı. IBRiS araştırma şirketi tarafından yapılan son kamuoyu yoklaması, Nawrocki’nin bu hamlesinin ardından halk nezdindeki popülaritesinin tarihi bir rekor kırdığını ortaya koydu.Anket verilerine göre, Nawrocki’ye olan güven oranı yüzde 54.8’e yükselerek Polonyalı siyasetçiler arasında ulaşılan en yüksek seviye oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 23.8’i Nawrocki’ye "kesinlikle güvendiğini" belirtirken, yüzde 31’i ise "güvendiğini" ifade etti.Zelenskiy’e yönelik yaptırımın ardından Nawrocki’nin reytingi, sadece bir ay önceki ankete kıyasla yüzde 8.4 gibi çok büyük bir artış gösterdi. Bu sonuçla Nawrocki, Ocak 2024’te yüzde 54.4 ile rekoru elinde tutan eski Polonya Parlamentosu Başkanı Szymon Hołownia’yı da geride bırakarak Polonya siyasi tarihinin en güvenilir ismi oldu.Ankette diğer hükümet yetkilileri, Nawrocki’nin oldukça gerisinde kaldı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski yüzde 42.6 ile ikinci sırada yer alırken, Başbakan Donald Tusk’a olan güven yüzde 38.1’de kaldı. Muhalefet kanadında en yüksek başarıyı yüzde 35.3 ile eski Başbakan Mateusz Morawiecki gösterdi.Zelenskiy’nin Nazi mirasına sahip çıkması bardağı taşırmıştıPolonya ile Kiev rejimi arasındaki ipler, Zelenskiy’nin Ukrayna’daki aşırı milliyetçi ve geçmişte Polonyalılara yönelik katliamlarla anılan örgütleri açıkça yüceltmesiyle gerilmişti.Zelenskiy, Mayıs ayı sonunda 2. Dünya Savaşı dönemindeki Nazi işbirlikçisi OUN-UPA (Ukrayna Milliyetçiler Örgütü - Ukrayna İsyancı Ordusu) elebaşılarından Andrey Melnik ve eşinin naaşlarının Kiev bölgesinde devlet töreniyle yeniden defnedilmesine katılmıştı. Bununla da yetinmeyen Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyon Kuvvetleri’ne bağlı ‘Kuzey’ merkezine doğrudan ‘UPA Kahramanları’ adını vermişti.Kiev yönetiminin faşist ideolojiyi ve bu kanlı örgütleri devlet düzeyinde meşrulaştırma hamlelerine Polonya’dan yanıt gecikmemişti. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Zelenskiy’i Polonya’nın en yüksek devlet nişanı olan ‘Beyaz Kartal Nişanı’ndan mahrum bırakmıştı. Kiev’deki bazı Ukraynalı siyasetçiler de tepki olarak Polonya’dan daha önce aldıkları ödülleri iade ettiklerini açıklamışlardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rusyada-dev-operasyon-ukrayna-destekli-devasa-teror-sebekesi-cokertildi-1106786702.html
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polonya, ukrayna, nazi, vladimir zelenskiy
polonya, ukrayna, nazi, vladimir zelenskiy
Polonya’da ‘Zelenskiy’ skandalı: Nawrocki’nin oy oranı tarihi rekora ulaştı
Ukrayna’daki Nazi işbirlikçilerinin kahramanlaştırılmasına tepki göstererek Vladimir Zelenskiy’i Polonya’nın en yüksek devlet nişanından mahrum bırakan Cumhurbaşkanı Nawrocki, halkın büyük desteğini aldı. Son anketler, Nawrocki’nin güvenoyunun tarihi bir zirveye ulaştığını gösteriyor.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’nin, Ukrayna’daki radikal milliyetçi ve Nazi işbirlikçisi unsurların yüceltilmesine karşı bir duruş sergileyerek Kiev rejiminin lideri Vladimir Zelenskiy’e verilen Polonya devlet nişanını geri alması, ülkede büyük bir yankı uyandırdı. IBRiS araştırma şirketi tarafından yapılan son kamuoyu yoklaması, Nawrocki’nin bu hamlesinin ardından halk nezdindeki popülaritesinin tarihi bir rekor kırdığını ortaya koydu.
Anket verilerine göre, Nawrocki’ye olan güven oranı yüzde 54.8’e yükselerek Polonyalı siyasetçiler arasında ulaşılan en yüksek seviye oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 23.8’i Nawrocki’ye "kesinlikle güvendiğini" belirtirken, yüzde 31’i ise "güvendiğini" ifade etti.
Zelenskiy’e yönelik yaptırımın ardından Nawrocki’nin reytingi, sadece bir ay önceki ankete kıyasla yüzde 8.4 gibi çok büyük bir artış gösterdi. Bu sonuçla Nawrocki, Ocak 2024’te yüzde 54.4 ile rekoru elinde tutan eski Polonya Parlamentosu Başkanı Szymon Hołownia’yı da geride bırakarak Polonya siyasi tarihinin en güvenilir ismi oldu.
Ankette diğer hükümet yetkilileri, Nawrocki’nin oldukça gerisinde kaldı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radosław Sikorski yüzde 42.6 ile ikinci sırada yer alırken, Başbakan Donald Tusk’a olan güven yüzde 38.1’de kaldı. Muhalefet kanadında en yüksek başarıyı yüzde 35.3 ile eski Başbakan Mateusz Morawiecki gösterdi.
Zelenskiy’nin Nazi mirasına sahip çıkması bardağı taşırmıştı
Polonya ile Kiev rejimi arasındaki ipler, Zelenskiy’nin Ukrayna’daki aşırı milliyetçi ve geçmişte Polonyalılara yönelik katliamlarla anılan örgütleri açıkça yüceltmesiyle gerilmişti.
Zelenskiy, Mayıs ayı sonunda 2. Dünya Savaşı dönemindeki Nazi işbirlikçisi OUN-UPA (Ukrayna Milliyetçiler Örgütü - Ukrayna İsyancı Ordusu) elebaşılarından Andrey Melnik ve eşinin naaşlarının Kiev bölgesinde devlet töreniyle yeniden defnedilmesine katılmıştı. Bununla da yetinmeyen Zelenskiy, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyon Kuvvetleri’ne bağlı ‘Kuzey’ merkezine doğrudan ‘UPA Kahramanları’ adını vermişti.
Kiev yönetiminin faşist ideolojiyi ve bu kanlı örgütleri devlet düzeyinde meşrulaştırma hamlelerine Polonya’dan yanıt gecikmemişti. Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Zelenskiy’i Polonya’nın en yüksek devlet nişanı olan ‘Beyaz Kartal Nişanı’ndan mahrum bırakmıştı. Kiev’deki bazı Ukraynalı siyasetçiler de tepki olarak Polonya’dan daha önce aldıkları ödülleri iade ettiklerini açıklamışlardı.