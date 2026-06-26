https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/turkiyenin-nukleer-gundemi-istanbulda-masaya-yatirilacak-program-belli-oldu-1106802217.html

Türkiye'nin nükleer gündemi İstanbul'da masaya yatırılacak: Program belli oldu

Türkiye'nin nükleer gündemi İstanbul'da masaya yatırılacak: Program belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin nükleer enerji vizyonuna yön verecek 12. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 30 Haziran'da İstanbul'da başlayacak. İki gün sürecek zirvede Akkuyu... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T17:11+0300

2026-06-26T17:11+0300

2026-06-26T17:11+0300

alparslan bayraktar

hasan mandal

seyit ardıç

ankara

i̇stanbul

i̇sveç müslüman konseyi (smr)

4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi (nppes)

bayraktar

akkuyu ngs

türkiye

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Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen 12. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 30 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek."Yeni Nükleer Çağ: Sanayiyi, İnovasyonu ve Net Sıfır Hedeflerini Güçlendirmek" temasıyla düzenlenecek zirve, Türkiye'nin nükleer enerji politikalarının yanı sıra bölgesel iş birliklerinin de ele alınacağı önemli bir platform olacak.Akkuyu, Sinop ve SMR yatırımları gündemin ilk sırasındaİki gün sürecek zirvede, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki son gelişmeler, Sinop'ta planlanan ikinci nükleer güç santrali ve Türkiye'nin gündemindeki yeni nükleer enerji projeleri değerlendirilecek.Program kapsamında ayrıca, küçük modüler reaktörler (SMR), yeni nesil reaktör teknolojileri, nükleer enerji yatırımları ve COP31 sürecinde nükleer enerjinin küresel net sıfır emisyon hedeflerine katkısı masaya yatırılacak.Uluslararası nükleer sektör İstanbul'da buluşacakZirveye Kanada, Çin, Güney Kore, İtalya, Bulgaristan ve Romanya başta olmak üzere birçok ülkeden kamu yetkilileri, enerji şirketleri ve nükleer teknoloji üreticileri katılacak.Fuarda ise Türkiye, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki potansiyel nükleer projeler için iş birliklerinin geliştirilmesi hedeflenirken, yerli sanayiciler uluslararası teknoloji sağlayıcılarıyla bir araya gelecek.Bakan Bayraktar açılışta konuşacakZirvenin protokol konuşmalarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç gerçekleştirecek.Açılış oturumunda ayrıca Türkiye Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, Akkuyu Nuclear A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, AtkinsRéalis & CANDU International Başkanı Gary Rose, Romanya Ulusal Nükleer Elektrik Şirketi (SNN) CEO'su Cosmin Ghiță, Kanada'nın Türkiye Maslahatgüzarı Larisa Galadza ve SNPTC Başkan Yardımcısı Ma Mingjun konuşma yapacak.Yeni iş birlikleri imza altına alınacakZirvenin dikkat çeken başlıklarından biri de uluslararası iş birliği anlaşmaları olacak.Program kapsamında Ankara Sanayi Odası Nükleer Sanayi Kümelenmesi (ASONÜKSAK) ile Çin Nükleer Derneği (CNS) arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalanacak. Ayrıca Nükleer Sanayi Derneği ile Kazakistan Atom Sanayisi Geliştirme Derneği'nin yanı sıra özel sektör temsilcileri arasında da çeşitli mutabakat anlaşmaları hayata geçirilecek.Altı oturumda nükleer enerjinin geleceği tartışılacakZirvede iki gün boyunca düzenlenecek altı ana oturumda;gibi başlıklar uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-1106786869.html

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alparslan bayraktar, hasan mandal, seyit ardıç, ankara, i̇stanbul, i̇sveç müslüman konseyi (smr), 4. nükleer santraller fuarı ve 8. nükleer santraller zirvesi (nppes), bayraktar, akkuyu ngs, türkiye, nppes