https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/altin-fiyatlarinda-sert-dusus-gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-1106786869.html
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, ABD-İran savaşı sonrası oluşan enflasyon endişeleri, güçlenen dolar endeksi ve Fed'in faiz artırımı beklentileri nedeniyle düşüş trendini... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T09:08+0300
2026-06-26T09:08+0300
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Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD-İran savaşı sonrası oluşan yüksek enflasyon korkuları, güçlenen dolar endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz artırımlarına hız verileceği beklentisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor.Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentiler, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde satış baskısını artırdı.Ons altın kritik seviyenin altına gerilediOns altın, cuma günü itibarıyla üst üste dördüncü haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanırken, 4 bin doların altına kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.Ons altın, şu sıralarda 4.011 dolar seviyesinde işlem görüyor.Gram altın 6 bin liranın altını gördüŞubat ayında 7 bin 800 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın, düşüşünü sürdürerek 6 bin liranın da altına indi.Gram altın şu sıralarda 6.011 TL, çeyrek altın ise 9.823 TL seviyesinden işlem görüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/altin-son-7-ayin-en-dusugunde-piyasalarda-gram-altin-ceyrek-altin-ne-kadar-1106756847.html
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altın, gram altın, ons altın
altın, gram altın, ons altın
Altın fiyatlarında sert düşüş: Gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları, ABD-İran savaşı sonrası oluşan enflasyon endişeleri, güçlenen dolar endeksi ve Fed'in faiz artırımı beklentileri nedeniyle düşüş trendini sürdürüyor. Ons altın 4 bin doların altına gerilerken, gram altın da şubat ayında gördüğü 7 bin 800 liralık rekorun ardından 6 bin liranın altına indi.
Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD-İran savaşı sonrası oluşan yüksek enflasyon korkuları, güçlenen dolar endeksi ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz artırımlarına hız verileceği beklentisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor.
Fed'in enflasyonu kontrol altına almak amacıyla faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik beklentiler, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde satış baskısını artırdı.
Ons altın kritik seviyenin altına geriledi
Ons altın, cuma günü itibarıyla üst üste dördüncü haftayı da kayıpla kapatmaya hazırlanırken, 4 bin doların altına kadar gerileyerek son iki haftanın en düşük seviyesini gördü.
Ons altın, şu sıralarda 4.011 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Gram altın 6 bin liranın altını gördü
Şubat ayında 7 bin 800 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan gram altın, düşüşünü sürdürerek 6 bin liranın da altına indi.
Gram altın şu sıralarda 6.011 TL, çeyrek altın ise 9.823 TL seviyesinden işlem görüyor.