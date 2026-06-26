https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/turkiyeden-venezueladaki-depremler-icin-insani-yardim-ve-arama-kurtarma-destegi-1106791229.html

Türkiye’den Venezuela’daki depremler için insani yardım ve arama kurtarma desteği

Türkiye’den Venezuela’daki depremler için insani yardım ve arama kurtarma desteği

Sputnik Türkiye

Türkiye, Venezuela’nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan iki askeri kargo uçağını... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T11:56+0300

2026-06-26T11:56+0300

2026-06-26T11:56+0300

dünya

venezuela

carlos alvarado

afad

türkiye

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Türkiye, Venezuela’da meydana gelen depremler sonrası bölgeye arama kurtarma ve insani yardım desteği gönderiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan ekipler, iki askeri kargo uçağıyla Venezuela’ya hareket edecek.AFAD’ın açıklamasına göre, Venezuela’nın Yaracuy bölgesinde art arda meydana gelen depremlerin ardından ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak hızlı şekilde yardım süreci başlatıldı.Genelkurmay Başkanlığı’nın tahsis ettiği A-400M tipi askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli’den toplam 38 kişilik AFAD Arama Kurtarma ekibi, Sağlık Bakanlığı’ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay’dan 2 kişilik insani yardım ekibi ile 2 arama köpeği ve 3 arama kurtarma aracı bölgeye gönderilecek.Milli Savunma Bakanlığı ayrıca bir A-400M uçağıyla İnsani Yardım Tugayı’ndan 22 kişilik bir ekibi ve ekipmanlarını Venezuela’ya sevk edecek. Yetkililer, sürecin Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye’nin Karakas Büyükelçiliği ile koordineli şekilde takip edildiğini bildirdi.39 saniyede 2 büyük yıkım24 Haziran 2026’da Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki bu sarsıntılar, ülkenin kuzey kıyısındaki aktif fay hatlarında gerçekleşti. Depremler, 1900 yılından bu yana kaydedilen en büyük deprem olarak tarihe geçti.Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 235’e yükseldi, yaralı sayısı ise 4 bin 300'ü geçti. En kritik durumun, can kaybı ve yaralı sayısının en yüksek olduğu La Guayira eyaletinde yaşandığını vurgulayan Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, depremin hemen ardından ülke genelinde acil durum mekanizmasının devreye sokulduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/disisleri-bakani-fidan-venezuela-disisleri-bakani-gil-ile-telefonda-gorustu-1106782958.html

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