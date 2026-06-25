https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/disisleri-bakani-fidan-venezuela-disisleri-bakani-gil-ile-telefonda-gorustu-1106782958.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile telefonda görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile yaşanan deprem felaketine ve ihtiyaç duyulan yardıma dair telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

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hakan fidan

yvan gil

dışişleri bakanlığı

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Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile yaşanan deprem felaketine ve ihtiyaç duyulan yardıma dair telefonda görüştü.Bakan Fidan, yaşanan deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda Gil'den bilgi aldı. Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Fidan, Türkiye'nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti.Venezuela'da 7.5 ve 7.2'lik depremlerABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi. USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7.5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21.9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuela-hukumeti-acikladi-deprem-felaketi-sonrasi-200-milyon-dolarlik-yeniden-yapilanma-fonu-1106765718.html

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