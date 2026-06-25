https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/disisleri-bakani-fidan-venezuela-disisleri-bakani-gil-ile-telefonda-gorustu-1106782958.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile yaşanan deprem felaketine ve ihtiyaç duyulan yardıma dair telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T22:16+0300
2026-06-25T22:16+0300
2026-06-25T22:29+0300
dünya
venezuela
hakan fidan
yvan gil
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105099395_0:0:804:452_1920x0_80_0_0_4254bfdd81197afcc358da1ecffe2e96.png
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile yaşanan deprem felaketine ve ihtiyaç duyulan yardıma dair telefonda görüştü.Bakan Fidan, yaşanan deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda Gil'den bilgi aldı. Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Fidan, Türkiye'nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti.Venezuela'da 7.5 ve 7.2'lik depremlerABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi. USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7.5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21.9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuela-hukumeti-acikladi-deprem-felaketi-sonrasi-200-milyon-dolarlik-yeniden-yapilanma-fonu-1106765718.html
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/11/1105099395_92:0:709:463_1920x0_80_0_0_977f45bd9b9c7d57fb7b08b492166d32.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezuela, hakan fidan, yvan gil, dışişleri bakanlığı
venezuela, hakan fidan, yvan gil, dışişleri bakanlığı
Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile telefonda görüştü
22:16 25.06.2026 (güncellendi: 22:29 25.06.2026)
Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile yaşanan deprem felaketine ve ihtiyaç duyulan yardıma dair telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile yaşanan deprem felaketine ve ihtiyaç duyulan yardıma dair telefonda görüştü.
Bakan Fidan, yaşanan deprem felaketi ve ihtiyaç duyulan yardım konusunda Gil'den bilgi aldı. Türk halkının geçmiş olsun dileklerini ileten Fidan, Türkiye'nin yardım sağlamayı sürdüreceğini belirtti.
Venezuela'da 7.5 ve 7.2'lik depremler
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki deprem olduğunu bildirdi.
USGS, Venezuela'da, Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7.5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'deki ise 21.9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı.