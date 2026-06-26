https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/turkiye-abd-macinin-kadrolari-belli-oldu-1106785343.html
Türkiye-ABD maçının kadroları belli oldu
Türkiye-ABD maçının kadroları belli oldu
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hakem üçlüsü ve ilk 11'leri duyuruldu. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T04:21+0300
2026-06-26T04:21+0300
2026-06-26T04:21+0300
spor
dünya kupası
2026 fifa dünya kupası
2026 dünya kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1a/1106785186_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_a06b165d56df6f1baea75c55ad9fc84e.jpg
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ABD maçının saha ve kadro detayları netleşti:Stadyum: Los AngelesHakemler:Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abbes Zerhouni (Cezayir)Takımların sahaya çıkacağı kadrolar:Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper YılmazABD: Turner, Trusty, McKenzie, Scally, Robinson, Reyna, McKennie, Berhalter, Aaronson, Weah, Pepi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/jose-mourinhodan-turkiye-itirafi-kendim-olmama-izin-vermedi-1106784236.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1a/1106785186_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_08e1f77a99969834e86d2436d43b8a26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya kupası, 2026 fifa dünya kupası, 2026 dünya kupası
dünya kupası, 2026 fifa dünya kupası, 2026 dünya kupası
Türkiye-ABD maçının kadroları belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hakem üçlüsü ve ilk 11'leri duyuruldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ABD maçının saha ve kadro detayları netleşti:
Hakemler:Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abbes Zerhouni (Cezayir)
Takımların sahaya çıkacağı kadrolar:
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz
ABD: Turner, Trusty, McKenzie, Scally, Robinson, Reyna, McKennie, Berhalter, Aaronson, Weah, Pepi