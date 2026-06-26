https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/jose-mourinhodan-turkiye-itirafi-kendim-olmama-izin-vermedi-1106784236.html
Jose Mourinho'dan Türkiye itirafı: 'Kendim olmama izin vermedi'
Jose Mourinho'dan Türkiye itirafı: 'Kendim olmama izin vermedi'
Sputnik Türkiye
Real Madrid'in yeni hocası Jose Mourinho, katıldığı podcast programında Türkiye’de görev yaptığı dönemde dil bariyeri nedeniyle taraftarlarla iletişim kurmakta... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T00:05+0300
2026-06-26T00:05+0300
2026-06-26T00:05+0300
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Fenerbahçe'de bir dönem teknik direktörlük yapan Jose Mourinho, Türkiye hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Akinfenwa’nın podcast programına konuk olan Mourinho, ''Benim durumumda en büyük zorluk yeni bir ülkeye, yeni bir kültüre ve her şeyin yenisine adapte olmak. Hatta yeni bir dile alışmak. Örneğin Türkiye’de bu durum kendim olmama izin vermedi. Çünkü sadece birkaç kelime öğrenebildim ve dünyayla, taraftar kitlesiyle tam olarak iletişim kuramadım. Öte yandan kariyerim bu durumdan dolayı çok zengin. Farklı ülkeleri gezmek, beni farklı bir dünyaya sahip, bambaşka bir insan yaptı. Aynı zamanda beni farklı bir teknik direktör haline getirdi" dedi.Dünya Kupası hakkında da konuşan Mourinho, ''Real Madrid oyuncularının kaybetmesini istiyorum çünkü onları sezon öncesi kampına geri istiyorum” açıklamasında bulundu.
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, jose mourinho, real madrid, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, jose mourinho, real madrid, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Jose Mourinho'dan Türkiye itirafı: 'Kendim olmama izin vermedi'
Real Madrid'in yeni hocası Jose Mourinho, katıldığı podcast programında Türkiye’de görev yaptığı dönemde dil bariyeri nedeniyle taraftarlarla iletişim kurmakta zorlandığını söyledi.
Fenerbahçe'de bir dönem teknik direktörlük yapan Jose Mourinho, Türkiye hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Akinfenwa’nın podcast programına konuk olan Mourinho, ''Benim durumumda en büyük zorluk yeni bir ülkeye, yeni bir kültüre ve her şeyin yenisine adapte olmak. Hatta yeni bir dile alışmak. Örneğin Türkiye’de bu durum kendim olmama izin vermedi. Çünkü sadece birkaç kelime öğrenebildim ve dünyayla, taraftar kitlesiyle tam olarak iletişim kuramadım. Öte yandan kariyerim bu durumdan dolayı çok zengin. Farklı ülkeleri gezmek, beni farklı bir dünyaya sahip, bambaşka bir insan yaptı. Aynı zamanda beni farklı bir teknik direktör haline getirdi" dedi.
Dünya Kupası hakkında da konuşan Mourinho, ''Real Madrid oyuncularının kaybetmesini istiyorum çünkü onları sezon öncesi kampına geri istiyorum” açıklamasında bulundu.