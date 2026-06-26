https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/trumptan-turkiyeye-f-35-mesaji-turkiyeyi-mutlu-edecek-bir-sey-yapacagim-ne-anlama-geliyor-1106798124.html

Trump'tan Türkiye'ye F-35 mesajı: 'Türkiye’yi mutlu edecek bir şey yapacağım' ne anlama geliyor?

Trump'tan Türkiye'ye F-35 mesajı: 'Türkiye’yi mutlu edecek bir şey yapacağım' ne anlama geliyor?

Sputnik Türkiye

Trump, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu motorlara ilişkin, "Muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım" açıklamasını yaptı. Konuyu değerlendiren Emekli... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T15:44+0300

2026-06-26T15:44+0300

2026-06-26T15:44+0300

görüş

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nato

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklamaları geniş yankı uyandırdı. Trump, "Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki soruya “Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım.” sözleriyle yanıt verdi. Konuyu Sputnik Türkiye'ye değerlendiren Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk yaşanan gelişmelerin siyasi açıdan önemli olduğunu ancak askeri açıdan Türkiye'nin önceliklerinin artık farklılaştığını söyledi.'Türkiye'nin F-35'e ilgisi büyük ölçüde sona erdi'Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk’a göre, Trump'ın vereceği olası kararlar siyasi atmosferi olumlu etkileyebilir ancak Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönme isteği eski düzeyde değil. Kutluk’a göre F-35, hem teknik sorunları hem de tamamen ABD'ye bağımlı işletim yapısı nedeniyle Türkiye'nin geliştirmeye çalıştığı bağımsız savunma sanayi vizyonuyla örtüşmüyor. Kutluk yüzlerce F-35 uçağının halen modernizasyon için bekletildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin son yıllarda yerli savunma teknolojilerine yaptığı yatırımların bu bağımlılık modelinden uzaklaşmayı hedeflediğini ifade etti:“Türkiye'nin F-35'e olan ilgisi bence bitmiştir. Trump'ın bu konuda yapacakları, Cumhurbaşkanı'nı memnun edebilir ama askeri görevlerin bununla çok ilgileneceğini zannetmiyorum. Çünkü F-35 baştan bir hataydı. F-35 başarısız bir problem olarak ilerliyor. Yüzlercesi şu an modernize edilmek üzere bekliyor. Yazılı modernizasyon açısından bekletiyor Amerika'da. Ayrıca biz Amerika'dan ve Avrupa'dan bağımsız bir savunma kimliği yaratmak için askeri kabiliyetlerimizi teknolojik olarak geliştirirken F-35 tam anlamıyla %100 bağımlılık sağlayan bir mekanizmaya sahip. Dolayısıyla F-35 bir uçak, bir gövde olarak Türkiye ile çok iş birliği içinde olmayan bir gelişme. Trump bu konuda ne yaparsa yapsın bu gerçeği değiştiremeyecek. Türkiye onun yerine Eurofighter'ları alarak zaten o boykotu büyük ölçüde kapatmış oldu.”‘Asıl beklenti F-16 modernizasyonu’Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk’a göre, Ankara'nın Washington'dan temel beklentisinin F-35 değil, F-16 modernizasyon süreci. Türkiye'nin daha önce bedelini ödediği F-16 Blok 70 modernizasyon kitlerinin uzun süredir teslim edilmediğini belirten Kutluk, bu sürecin tamamlanmasının hem Türk Hava Kuvvetleri hem de savunma sanayi açısından kritik önem taşıdığı görüşünü dile getirdi. Ayrıca ilk üretilecek KAAN savaş uçaklarında kullanılacak motorların da bu süreçte büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kutluk, ABD'nin motor ihracatına izin vermesinin Türkiye açısından geçiş dönemini hızlandırabileceğini söyledi.Bununla birlikte Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk motor satışının gerçekleşmemesi halinde de Türkiye'nin yerli kabiliyetlerini geliştirmeye devam edeceğini belirterek, "Bu süreç yalnızca biraz daha uzun sürebilir ancak Türkiye yoluna devam eder" değerlendirmesinde bulundu:'ABD Kongresi’nde Türkiye karşıtı direnç sürüyor'Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Trump'ın açıklamalarına rağmen ABD bürokrasisi ve Kongre içerisinde Türkiye'nin savunma projelerine mesafeli yaklaşan güçlü bir grubun varlığını sürdürdüğünü ifade etti. Bu çevrelerin özellikle İsrail ve Yunanistan ile yakın ilişkiler üzerinden Türkiye'nin askeri kabiliyetlerini sınırlandırmaya çalıştığını savunan Kutluk, geçmişte onaylanan bazı anlaşmaların dahi uzun süre bekletildiğini hatırlattı:'Yunanistan Türkiye lehine her gelişmeye karşı çıkacaktır'Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Yunanistan'ın, Türkiye'nin savunma alanındaki her kazanımına geleneksel olarak olumsuz yaklaştığını belirtti. Atina yönetiminin bu tutumunun değişmesini beklemediğini söyleyen Kutluk, Türkiye'nin ise dış baskılardan bağımsız şekilde kendi savunma sanayisini geliştirmeyi sürdüreceğini ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/trump-yonetimi-kongreye-bildirdi-turkiyeye-700-milyon-dolardan-fazla-degerde-motor-satisi-1106784733.html

amerika

i̇srail

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türkiye, kaan, ali deniz kutluk, donald trump, amerika, i̇srail, nato