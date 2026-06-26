https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/trumptan-turkiyeye-f-35-mesaji-turkiyeyi-mutlu-edecek-bir-sey-yapacagim-ne-anlama-geliyor-1106798124.html
Trump'tan Türkiye'ye F-35 mesajı: 'Türkiye’yi mutlu edecek bir şey yapacağım' ne anlama geliyor?
Trump'tan Türkiye'ye F-35 mesajı: 'Türkiye’yi mutlu edecek bir şey yapacağım' ne anlama geliyor?
Sputnik Türkiye
Trump, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu motorlara ilişkin, "Muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım" açıklamasını yaptı. Konuyu değerlendiren Emekli... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T15:44+0300
2026-06-26T15:44+0300
2026-06-26T15:44+0300
görüş
türkiye
kaan
ali deniz kutluk
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i̇srail
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklamaları geniş yankı uyandırdı. Trump, "Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki soruya “Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım.” sözleriyle yanıt verdi. Konuyu Sputnik Türkiye'ye değerlendiren Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk yaşanan gelişmelerin siyasi açıdan önemli olduğunu ancak askeri açıdan Türkiye'nin önceliklerinin artık farklılaştığını söyledi.'Türkiye'nin F-35'e ilgisi büyük ölçüde sona erdi'Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk’a göre, Trump'ın vereceği olası kararlar siyasi atmosferi olumlu etkileyebilir ancak Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönme isteği eski düzeyde değil. Kutluk’a göre F-35, hem teknik sorunları hem de tamamen ABD'ye bağımlı işletim yapısı nedeniyle Türkiye'nin geliştirmeye çalıştığı bağımsız savunma sanayi vizyonuyla örtüşmüyor. Kutluk yüzlerce F-35 uçağının halen modernizasyon için bekletildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin son yıllarda yerli savunma teknolojilerine yaptığı yatırımların bu bağımlılık modelinden uzaklaşmayı hedeflediğini ifade etti:“Türkiye'nin F-35'e olan ilgisi bence bitmiştir. Trump'ın bu konuda yapacakları, Cumhurbaşkanı'nı memnun edebilir ama askeri görevlerin bununla çok ilgileneceğini zannetmiyorum. Çünkü F-35 baştan bir hataydı. F-35 başarısız bir problem olarak ilerliyor. Yüzlercesi şu an modernize edilmek üzere bekliyor. Yazılı modernizasyon açısından bekletiyor Amerika'da. Ayrıca biz Amerika'dan ve Avrupa'dan bağımsız bir savunma kimliği yaratmak için askeri kabiliyetlerimizi teknolojik olarak geliştirirken F-35 tam anlamıyla %100 bağımlılık sağlayan bir mekanizmaya sahip. Dolayısıyla F-35 bir uçak, bir gövde olarak Türkiye ile çok iş birliği içinde olmayan bir gelişme. Trump bu konuda ne yaparsa yapsın bu gerçeği değiştiremeyecek. Türkiye onun yerine Eurofighter'ları alarak zaten o boykotu büyük ölçüde kapatmış oldu.”‘Asıl beklenti F-16 modernizasyonu’Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk’a göre, Ankara'nın Washington'dan temel beklentisinin F-35 değil, F-16 modernizasyon süreci. Türkiye'nin daha önce bedelini ödediği F-16 Blok 70 modernizasyon kitlerinin uzun süredir teslim edilmediğini belirten Kutluk, bu sürecin tamamlanmasının hem Türk Hava Kuvvetleri hem de savunma sanayi açısından kritik önem taşıdığı görüşünü dile getirdi. Ayrıca ilk üretilecek KAAN savaş uçaklarında kullanılacak motorların da bu süreçte büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kutluk, ABD'nin motor ihracatına izin vermesinin Türkiye açısından geçiş dönemini hızlandırabileceğini söyledi.Bununla birlikte Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk motor satışının gerçekleşmemesi halinde de Türkiye'nin yerli kabiliyetlerini geliştirmeye devam edeceğini belirterek, "Bu süreç yalnızca biraz daha uzun sürebilir ancak Türkiye yoluna devam eder" değerlendirmesinde bulundu:'ABD Kongresi’nde Türkiye karşıtı direnç sürüyor'Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Trump'ın açıklamalarına rağmen ABD bürokrasisi ve Kongre içerisinde Türkiye'nin savunma projelerine mesafeli yaklaşan güçlü bir grubun varlığını sürdürdüğünü ifade etti. Bu çevrelerin özellikle İsrail ve Yunanistan ile yakın ilişkiler üzerinden Türkiye'nin askeri kabiliyetlerini sınırlandırmaya çalıştığını savunan Kutluk, geçmişte onaylanan bazı anlaşmaların dahi uzun süre bekletildiğini hatırlattı:'Yunanistan Türkiye lehine her gelişmeye karşı çıkacaktır'Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Yunanistan'ın, Türkiye'nin savunma alanındaki her kazanımına geleneksel olarak olumsuz yaklaştığını belirtti. Atina yönetiminin bu tutumunun değişmesini beklemediğini söyleyen Kutluk, Türkiye'nin ise dış baskılardan bağımsız şekilde kendi savunma sanayisini geliştirmeyi sürdüreceğini ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/trump-yonetimi-kongreye-bildirdi-turkiyeye-700-milyon-dolardan-fazla-degerde-motor-satisi-1106784733.html
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türkiye, kaan, ali deniz kutluk, donald trump, amerika, i̇srail, nato
türkiye, kaan, ali deniz kutluk, donald trump, amerika, i̇srail, nato
Trump'tan Türkiye'ye F-35 mesajı: 'Türkiye’yi mutlu edecek bir şey yapacağım' ne anlama geliyor?
Özel
Trump, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu motorlara ilişkin, "Muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım" açıklamasını yaptı. Konuyu değerlendiren Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, F-35 programına dönüş ihtimalini düşük gördüğünü belirterek, Türkiye'nin önceliğinin F-16 modernizasyonu ve KAAN'ın motor tedarik süreci olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklamaları geniş yankı uyandırdı. Trump, "Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki soruya “Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım.” sözleriyle yanıt verdi. Konuyu Sputnik Türkiye'ye değerlendiren Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk yaşanan gelişmelerin siyasi açıdan önemli olduğunu ancak askeri açıdan Türkiye'nin önceliklerinin artık farklılaştığını söyledi.
'Türkiye'nin F-35'e ilgisi büyük ölçüde sona erdi'
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk’a göre, Trump'ın vereceği olası kararlar siyasi atmosferi olumlu etkileyebilir ancak Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönme isteği eski düzeyde değil. Kutluk’a göre F-35, hem teknik sorunları hem de tamamen ABD'ye bağımlı işletim yapısı nedeniyle Türkiye'nin geliştirmeye çalıştığı bağımsız savunma sanayi vizyonuyla örtüşmüyor. Kutluk yüzlerce F-35 uçağının halen modernizasyon için bekletildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin son yıllarda yerli savunma teknolojilerine yaptığı yatırımların bu bağımlılık modelinden uzaklaşmayı hedeflediğini ifade etti:
“Türkiye'nin F-35'e olan ilgisi bence bitmiştir. Trump'ın bu konuda yapacakları, Cumhurbaşkanı'nı memnun edebilir ama askeri görevlerin bununla çok ilgileneceğini zannetmiyorum. Çünkü F-35 baştan bir hataydı. F-35 başarısız bir problem olarak ilerliyor. Yüzlercesi şu an modernize edilmek üzere bekliyor. Yazılı modernizasyon açısından bekletiyor Amerika'da. Ayrıca biz Amerika'dan ve Avrupa'dan bağımsız bir savunma kimliği yaratmak için askeri kabiliyetlerimizi teknolojik olarak geliştirirken F-35 tam anlamıyla %100 bağımlılık sağlayan bir mekanizmaya sahip. Dolayısıyla F-35 bir uçak, bir gövde olarak Türkiye ile çok iş birliği içinde olmayan bir gelişme. Trump bu konuda ne yaparsa yapsın bu gerçeği değiştiremeyecek. Türkiye onun yerine Eurofighter'ları alarak zaten o boykotu büyük ölçüde kapatmış oldu.”
‘Asıl beklenti F-16 modernizasyonu’
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk’a göre, Ankara'nın Washington'dan temel beklentisinin F-35 değil, F-16 modernizasyon süreci. Türkiye'nin daha önce bedelini ödediği F-16 Blok 70 modernizasyon kitlerinin uzun süredir teslim edilmediğini belirten Kutluk, bu sürecin tamamlanmasının hem Türk Hava Kuvvetleri hem de savunma sanayi açısından kritik önem taşıdığı görüşünü dile getirdi. Ayrıca ilk üretilecek KAAN savaş uçaklarında kullanılacak motorların da bu süreçte büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kutluk, ABD'nin motor ihracatına izin vermesinin Türkiye açısından geçiş dönemini hızlandırabileceğini söyledi.Bununla birlikte Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk motor satışının gerçekleşmemesi halinde de Türkiye'nin yerli kabiliyetlerini geliştirmeye devam edeceğini belirterek, "Bu süreç yalnızca biraz daha uzun sürebilir ancak Türkiye yoluna devam eder" değerlendirmesinde bulundu:
“F-16 motoruna gelince Türkiye'nin beklentileri F-16 motorlarının Amerika'dan serbest bırakılmasıydı. Biliyorsunuz F-16 motorları da ilk üretilecek, Türk Hava Kuvvetleri için üretilecek 20-30 tane uçakta KAAN uçağını kullanacak. Daha sonraki yaşamalarda bunlara da ihtiyaç olmayacak. Türkiye'nin bir başka Amerika'dan beklentisi F-16'ların V-70 denen konfigürasyonu yükseltilmesi için Amerika'dan kitlerin alınmasıydı. Bu kitler uzun zamandır bekletiliyor. Bunların alınmasının sağlanması evet sevindirebilir. Trump öyle diyorsa hem Cumhurbaşkanımızı hem askeri görevleri sevindirebilir. Ama zaten bu anlaşması kongreden onaylanmış, paraları ödenmiş, Amerika tarafının anlamsız bir İsrail ve Yunan dostluğuyla, kongredeki dostlarıyla bu işlere orada burada fren koymaya çalıştıkları bir gelişme. Bunu verirlerse iyi olur, vermezlerse Türkiye yoluna devam eder. Şu an Türkiye bu modernizasyonunun bir kısmını kendisi yapıyor, teknolojisini ilerletir, diğerlerini de yapar diye düşünmek lazım. Biraz daha az belki zaman alır. Türkiye F-16'lardan vazgeçmiş değil. Ama F-16 motorunu aynı zamanda KAAN uçaklarla kullanıyor. F-16 modernizasyonun bir kısmını kendi yaptı. Amerika'dan 79 tane kit istemiştik. Bu kitlerin verilmesiyle yapacaktık. Bugüne kadar verilmedi. Umarız karşılıklı zirve görüşmelerinde bu fırsat bulunur ve verilmesi sağlanır.”
'ABD Kongresi’nde Türkiye karşıtı direnç sürüyor'
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Trump'ın açıklamalarına rağmen ABD bürokrasisi ve Kongre içerisinde Türkiye'nin savunma projelerine mesafeli yaklaşan güçlü bir grubun varlığını sürdürdüğünü ifade etti. Bu çevrelerin özellikle İsrail ve Yunanistan ile yakın ilişkiler üzerinden Türkiye'nin askeri kabiliyetlerini sınırlandırmaya çalıştığını savunan Kutluk, geçmişte onaylanan bazı anlaşmaların dahi uzun süre bekletildiğini hatırlattı:
“Amerika içinde de başkanın söylediklerini itiraz eden bir kitle var. Bu kitle örtülü, açık olmasa bile örtülü dirençle Türkiye'nin elinden gelen her türlü gayretle kabiliyetlerini azaltmaya çalışıyor. Amerika ile İsrail arasında ise bulutlar, kara bulutlar dolaşıyor. Muazzam bir sertleşme ve açılma var. Biliyorsunuz hem Gazze hem Batı içeriği hem Lübnan hem İran savaşlarında Amerika artık Netanyahu'nun kendisi için en büyük sorun olduğunu düşünmeye başladı. Ve siyonist yahudi lobilerinin desteğine rağmen böyle düşünüyor ve bu düşüncesini saklamıyor. Demek ki buradan da şunu okumak lazım. Trump, Amerika'da kendi elini bağladığı düşünülen yahudi etkisinden kurtulmanın bir yolu buldu. Buna uygun şekilde de bağımsız amerikan politikasını yürütmeye çalışıyor. Dolayısıyla İsrail ne dediğin çok önemli kalmaz. Zaten İsrail savaş yorgunu konumda bir, şu an askeri olarak caydırıcılığı, erozyonu uğramış durumda. İran'la yaptığı çatışmadığı büyük darbeler almış durumda. Devam ederse daha da alacak görünüyor. O bakımdan ısrar edilecek bir şey yok.”
'Yunanistan Türkiye lehine her gelişmeye karşı çıkacaktır'
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Yunanistan'ın, Türkiye'nin savunma alanındaki her kazanımına geleneksel olarak olumsuz yaklaştığını belirtti. Atina yönetiminin bu tutumunun değişmesini beklemediğini söyleyen Kutluk, Türkiye'nin ise dış baskılardan bağımsız şekilde kendi savunma sanayisini geliştirmeyi sürdüreceğini ifade etti:
“Yunanistan'a gelince Yunanistan doğasında Türkiye'ye leh olan her şey aleyhindedir mantığıyla düşünüyor. Türkiye gündemiyle sabah kalkıyor, akşam yatıyor. Dolayısıyla bunu değiştiremeyiz. Onlar kendilerini başka bir evrende yaşadıklarını düşünüyorlar. İyi komşuluk ilişkileri falan kağıt üzerine kalıyor. Yunanistan elinden geldiği düşünceyi yapacaktır. Ama biz de yolumuza gidip kendi bildiklerimizi yaratıyor olacağız. Dolayısıyla sonuçlar ne olursa olsun herkes bildiği yolu ilerleyecek.”