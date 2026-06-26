https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/trump-venezuelada-cok-sayida-gorevlimiz-bulunuyor-1106808863.html
Trump: Venezuela'da çok sayıda görevlimiz bulunuyor
Trump: Venezuela'da çok sayıda görevlimiz bulunuyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgede 'çok sayıda ABD görevlisi' bulunduğunu söyledi. Ayrıca Trump, İran'ın... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen 'inanç özgürlüğü' temalı toplantıda Venezuela'da meydana gelen depremleri 'çok büyük bir felaket' olarak nitelendiren Trump, ABD'nin bölgede 'yardım faaliyetlerine' katkı sunduğunu ifade etti:ABD Başkanı, Washington ile Caracas arasındaki ilişkilerin son bir yılda giderek iyileştiğini belirterek, Venezuela'ya yönelik 'insani desteğin' devam edeceğini kaydetti.Öte yandan Trump yaptığı başka bir açıklamada, ABD'nin son saldırılarının ardından İran'ın hala 'bir miktar' askeri kapasiteye sahip olduğunu, ancak bu kapasitenin 'çok fazla olmadığını' savundu.Trump ayrıca, Ulusal Anıt Alanı'ndaki yansıtma havuzunun, yürütülen yenileme çalışmaları ile tespit edilen bakım sorunları nedeniyle artırılan güvenlik önlemleri kapsamında 4 Temmuz'dan sonra onarılacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/venezuelada-son-durum-olu-sayisi-920ye-yukseldi-yarali-sayisi-3-bini-asti-4-binden-fazla-kisi-evsiz-1106808433.html
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abd, donald trump, venezuela, caracas, i̇ran
abd, donald trump, venezuela, caracas, i̇ran
Trump: Venezuela'da çok sayıda görevlimiz bulunuyor
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgede 'çok sayıda ABD görevlisi' bulunduğunu söyledi. Ayrıca Trump, İran'ın askeri kapasitesinin azaldığını öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen 'inanç özgürlüğü' temalı toplantıda Venezuela'da meydana gelen depremleri 'çok büyük bir felaket' olarak nitelendiren Trump, ABD'nin bölgede 'yardım faaliyetlerine' katkı sunduğunu ifade etti:
"Venezuela'da olanlara bir bakın. Venezuela'ya yardım ediyoruz. Orada çok büyük depremler oldu. Caracas'ta inanılmaz sayıda insan hayatını kaybetti ve oradaki insanlara yardım eden çok sayıda görevlimiz bulunuyor."
ABD Başkanı, Washington ile Caracas arasındaki ilişkilerin son bir yılda giderek iyileştiğini belirterek, Venezuela'ya yönelik 'insani desteğin' devam edeceğini kaydetti.
Öte yandan Trump yaptığı başka bir açıklamada, ABD'nin son saldırılarının ardından İran'ın hala 'bir miktar' askeri kapasiteye sahip olduğunu, ancak bu kapasitenin 'çok fazla olmadığını' savundu.
Trump ayrıca, Ulusal Anıt Alanı'ndaki yansıtma havuzunun, yürütülen yenileme çalışmaları ile tespit edilen bakım sorunları nedeniyle artırılan güvenlik önlemleri kapsamında 4 Temmuz'dan sonra onarılacağını açıkladı.