https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/trump-venezuelada-cok-sayida-gorevlimiz-bulunuyor-1106808863.html

Trump: Venezuela'da çok sayıda görevlimiz bulunuyor

Trump: Venezuela'da çok sayıda görevlimiz bulunuyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bölgede 'çok sayıda ABD görevlisi' bulunduğunu söyledi. Ayrıca Trump, İran'ın... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T22:26+0300

2026-06-26T22:26+0300

2026-06-26T22:26+0300

dünya

abd

donald trump

venezuela

caracas

i̇ran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106441258_0:0:1250:703_1920x0_80_0_0_a656ed19d895d81918f594a2592bdd4d.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen 'inanç özgürlüğü' temalı toplantıda Venezuela'da meydana gelen depremleri 'çok büyük bir felaket' olarak nitelendiren Trump, ABD'nin bölgede 'yardım faaliyetlerine' katkı sunduğunu ifade etti:ABD Başkanı, Washington ile Caracas arasındaki ilişkilerin son bir yılda giderek iyileştiğini belirterek, Venezuela'ya yönelik 'insani desteğin' devam edeceğini kaydetti.Öte yandan Trump yaptığı başka bir açıklamada, ABD'nin son saldırılarının ardından İran'ın hala 'bir miktar' askeri kapasiteye sahip olduğunu, ancak bu kapasitenin 'çok fazla olmadığını' savundu.Trump ayrıca, Ulusal Anıt Alanı'ndaki yansıtma havuzunun, yürütülen yenileme çalışmaları ile tespit edilen bakım sorunları nedeniyle artırılan güvenlik önlemleri kapsamında 4 Temmuz'dan sonra onarılacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/venezuelada-son-durum-olu-sayisi-920ye-yukseldi-yarali-sayisi-3-bini-asti-4-binden-fazla-kisi-evsiz-1106808433.html

venezuela

caracas

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, venezuela, caracas, i̇ran