https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/super-ligde-yabanci-kurali-tartismasi-yeniden-alevlendi-1106808745.html
Süper Lig’de yabancı kuralı tartışması yeniden alevlendi
Süper Lig’de yabancı kuralı tartışması yeniden alevlendi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Kulüpler Birliği toplantısında yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılmasını önerdi. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ise konunun Türkiye... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T22:13+0300
2026-06-26T22:13+0300
2026-06-26T22:13+0300
spor
süper lig
yabancı oyuncu
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe spor kulübü
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Kulüpler Birliği Vakfı’nın bugün gerçekleştirilen toplantısında, yabancı oyuncu kuralı gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.Toplantıda Fenerbahçe’yi ikinci başkan Barış Göktürk ve genel sekreter Mahmut Uslu temsil ederken, sarı-lacivertli kulüp adına söz alan yöneticilerin yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılması yönünde öneride bulunduğu öğrenildi. Sporx'in haberine göre, bu görüşün kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ın düşüncesi olduğu ifade edilirken, konunun Türkiye Futbol Federasyonu'yla görüşülmesi gerektiği vurgulandı.Fenerbahçe cephesi ayrıca mevcut 10+4 yabancı kuralında değişiklik yapılmaması durumunda planlamalarını bu doğrultuda sürdüreceklerini bildirdi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Hiçbir kural değişmez değildir. Bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu'yla görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/fenerbahce-duyurdu-dirk-kuyt-goreve-basladi-1106752071.html
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süper lig, yabancı oyuncu, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe spor kulübü
süper lig, yabancı oyuncu, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe spor kulübü
Süper Lig’de yabancı kuralı tartışması yeniden alevlendi
Fenerbahçe, Kulüpler Birliği toplantısında yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılmasını önerdi. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ise konunun Türkiye Futbol Federasyonu'yla görüşüleceğini açıkladı.
Kulüpler Birliği Vakfı’nın bugün gerçekleştirilen toplantısında, yabancı oyuncu kuralı gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.
Toplantıda Fenerbahçe’yi ikinci başkan Barış Göktürk ve genel sekreter Mahmut Uslu temsil ederken, sarı-lacivertli kulüp adına söz alan yöneticilerin yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılması yönünde öneride bulunduğu öğrenildi. Sporx'in haberine göre, bu görüşün kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ın düşüncesi olduğu ifade edilirken, konunun Türkiye Futbol Federasyonu'yla görüşülmesi gerektiği vurgulandı.
Fenerbahçe cephesi ayrıca mevcut 10+4 yabancı kuralında değişiklik yapılmaması durumunda planlamalarını bu doğrultuda sürdüreceklerini bildirdi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ise toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Hiçbir kural değişmez değildir. Bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu'yla görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.