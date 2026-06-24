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Fenerbahçe duyurdu: Dirk Kuyt göreve başladı
Fenerbahçe duyurdu: Dirk Kuyt göreve başladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, kulübün eski futbolcularından Dirk Kuyt'ın teknik ekibe katıldığını duyurdu. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T22:39+0300
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spor
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dirk kuyt
futbol
futbol maçı
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futbol antrenörü
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Dirk Kuyt'ın Teknik Direktör İsmail Kartal'ın 1. yardımcı antrenörü olarak göreve başladığını bildirdi.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt'ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık görevine başlamıştı.
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fenerbahçe, dirk kuyt, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü
fenerbahçe, dirk kuyt, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü

Fenerbahçe duyurdu: Dirk Kuyt göreve başladı

22:39 24.06.2026
© Fotoğraf : FenerbahçeFenerbahçe'de Dirk Kuyt göreve başladı
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt göreve başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© Fotoğraf : Fenerbahçe
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Fenerbahçe, kulübün eski futbolcularından Dirk Kuyt'ın teknik ekibe katıldığını duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Dirk Kuyt'ın Teknik Direktör İsmail Kartal'ın 1. yardımcı antrenörü olarak göreve başladığını bildirdi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt'ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.
2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık görevine başlamıştı.
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