https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/fenerbahce-duyurdu-dirk-kuyt-goreve-basladi-1106752071.html

Fenerbahçe duyurdu: Dirk Kuyt göreve başladı

Fenerbahçe duyurdu: Dirk Kuyt göreve başladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, kulübün eski futbolcularından Dirk Kuyt'ın teknik ekibe katıldığını duyurdu. 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T22:39+0300

2026-06-24T22:39+0300

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spor

fenerbahçe

dirk kuyt

futbol

futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

futbol antrenörü

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Dirk Kuyt'ın Teknik Direktör İsmail Kartal'ın 1. yardımcı antrenörü olarak göreve başladığını bildirdi.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "120. yılımızda şampiyonluk hedefiyle çıktığımız bu yolda, Dirk Kuyt'ı Teknik Direktörümüz İsmail Kartal'ın 1. Yardımcı Antrenörü olarak yeniden ailemizde görmekten büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Dirk Kuyt, futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık görevine başlamıştı.

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fenerbahçe, dirk kuyt, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, futbol antrenörü