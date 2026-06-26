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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rusyada-dev-operasyon-ukrayna-destekli-devasa-teror-sebekesi-cokertildi-1106786702.html
Rusya’da dev operasyon: Ukrayna destekli devasa terör şebekesi çökertildi
Rusya’da dev operasyon: Ukrayna destekli devasa terör şebekesi çökertildi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratı tarafından fonlanan ve Rus okullarına yönelik katliam planları yapan en büyük siber terör ağının... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T08:56+0300
2026-06-26T08:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
dağıstan
ukrayna
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya soruşturma komitesi
terör
terör örgütü
terör eylemi
abd
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Soruşturma Komitesi, ülkenin güvenliğini ve çocukları hedef alan uluslararası bir terör ağını çökertti. Dağıstan’da düzenlenen başarılı bir operasyonla, Kiev rejiminin doğrudan desteğiyle çalışan ve internet üzerinden faaliyet gösteren en büyük terör topluluğunun lideri yakalandı. Yakalanan şahsın reşit olmadığı bildirildi.Rus okullarında katliam planlıyorlardıRusya Soruşturma Komitesi Resmi Temsilcisi Svetlana Petrenko’nun yaptığı açıklamaya göre, çökertilen siber terör şebekesinin ana hedefi Rus gençleriydi. Terör örgütü liderinin, Rusya’daki gençleri ağlarına düşürerek eğitim kurumlarında kitlesel katliamlar düzenlemeye ve sosyal altyapı tesislerine yönelik asılsız bomba ihbarları yapmaya zorladığı belirlendi.FSB yetkilileri tarafından paylaşılan detaylarda, yakalanan teröristin okul çağındaki çocuklara terör eylemleri gerçekleştirmeleri için eğitim verdiği, el yapımı patlayıcı üretimi ve gizlilik kuralları konusunda talimatlar sağladığı aktarıldı. Söz konusu elebaşının, Rusya'nın 10 farklı bölgesinde en az 15 terör suçunun azmettiricisi ve organizatörü olduğu tespit edildi.Ukrayna istihbaratı fonladıSoruşturma verileri, Kiev rejiminin kirli yöntemlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Söz konusu terör ağının faaliyetlerinin doğrudan Ukrayna istihbarat servisleri tarafından finanse edildiği açıklandı.Üstelik ağın suç faaliyetleri sadece Rusya ile sınırlı kalmadı. Kiev destekli bu hücrenin, geçen yıldan bu yana Avrupa ve ABD şehirlerinde de 20'den fazla aracı ateşe verdiği ve buralardaki eğitim kurumlarına yönelik asılsız bomba ihbarları yayarak Batı dünyasında da kaos yaratmaya çalıştığı belgelendi.Suç arşivi ele geçirildiRus güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü liderinin üzerinden çıkan dijital materyaller örgütün uluslararası bağlarını kanıtladı. Müfettişler; gözaltına alınan şahsın Rusya, ABD ve Avrupa ülkelerindeki suç ortaklarıyla yaptığı yazışma arşivlerine, ayrıca terör eylemlerinin hazırlık ve uygulama aşamalarına ait fotoğraf ve video kayıtlarına el koydu.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve Kiev'in Rus gençlerine yönelik hibrit savaş faaliyetlerini deşifre etme çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/macron-abd-artik-ukrayna-konusunda-tarafsiz-arabulucu-degil-1106784371.html
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rusya, dağıstan, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya soruşturma komitesi, terör, terör örgütü, terör eylemi, abd, avrupa
rusya, dağıstan, ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya soruşturma komitesi, terör, terör örgütü, terör eylemi, abd, avrupa

Rusya’da dev operasyon: Ukrayna destekli devasa terör şebekesi çökertildi

08:56 26.06.2026
© Sputnik / Дмитрий МакеевRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) FSB operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratı tarafından fonlanan ve Rus okullarına yönelik katliam planları yapan en büyük siber terör ağının elebaşını Dağıstan’da yakaladı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Rusya Soruşturma Komitesi, ülkenin güvenliğini ve çocukları hedef alan uluslararası bir terör ağını çökertti. Dağıstan’da düzenlenen başarılı bir operasyonla, Kiev rejiminin doğrudan desteğiyle çalışan ve internet üzerinden faaliyet gösteren en büyük terör topluluğunun lideri yakalandı. Yakalanan şahsın reşit olmadığı bildirildi.

Rus okullarında katliam planlıyorlardı

Rusya Soruşturma Komitesi Resmi Temsilcisi Svetlana Petrenko’nun yaptığı açıklamaya göre, çökertilen siber terör şebekesinin ana hedefi Rus gençleriydi. Terör örgütü liderinin, Rusya’daki gençleri ağlarına düşürerek eğitim kurumlarında kitlesel katliamlar düzenlemeye ve sosyal altyapı tesislerine yönelik asılsız bomba ihbarları yapmaya zorladığı belirlendi.
FSB yetkilileri tarafından paylaşılan detaylarda, yakalanan teröristin okul çağındaki çocuklara terör eylemleri gerçekleştirmeleri için eğitim verdiği, el yapımı patlayıcı üretimi ve gizlilik kuralları konusunda talimatlar sağladığı aktarıldı. Söz konusu elebaşının, Rusya'nın 10 farklı bölgesinde en az 15 terör suçunun azmettiricisi ve organizatörü olduğu tespit edildi.

Ukrayna istihbaratı fonladı

Soruşturma verileri, Kiev rejiminin kirli yöntemlerini bir kez daha gözler önüne serdi. Söz konusu terör ağının faaliyetlerinin doğrudan Ukrayna istihbarat servisleri tarafından finanse edildiği açıklandı.
Üstelik ağın suç faaliyetleri sadece Rusya ile sınırlı kalmadı. Kiev destekli bu hücrenin, geçen yıldan bu yana Avrupa ve ABD şehirlerinde de 20'den fazla aracı ateşe verdiği ve buralardaki eğitim kurumlarına yönelik asılsız bomba ihbarları yayarak Batı dünyasında da kaos yaratmaya çalıştığı belgelendi.

Suç arşivi ele geçirildi

Rus güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, terör örgütü liderinin üzerinden çıkan dijital materyaller örgütün uluslararası bağlarını kanıtladı. Müfettişler; gözaltına alınan şahsın Rusya, ABD ve Avrupa ülkelerindeki suç ortaklarıyla yaptığı yazışma arşivlerine, ayrıca terör eylemlerinin hazırlık ve uygulama aşamalarına ait fotoğraf ve video kayıtlarına el koydu.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve Kiev'in Rus gençlerine yönelik hibrit savaş faaliyetlerini deşifre etme çalışmaları kararlılıkla devam ediyor.
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
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