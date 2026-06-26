https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/macron-abd-artik-ukrayna-konusunda-tarafsiz-arabulucu-degil-1106784371.html

Macron: ABD artık Ukrayna konusunda tarafsız arabulucu değil

Macron: ABD artık Ukrayna konusunda tarafsız arabulucu değil

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin Ukrayna krizinde artık tarafsız bir arabulucu olarak görülemeyeceğini belirterek, Washington’un Avrupa ile... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T00:12+0300

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa-İtalya zirvesinin ardından Antibes’te düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna krizinde artık tarafsız bir arabulucu olarak görülemeyeceğini, Washington’un Avrupa ile birlikte Kiev’e askeri destek veren ve Rusya’ya yaptırım uygulayan bir aktöre dönüştüğünü söyledi. Fransız lider, bu tutum değişikliğiyle ABD ile Avrupa’nın Ukrayna konusundaki pozisyonlarının daha da yakınlaştığını vurguladı.Macron, Batı bloğunun oluşturduğu ortak çizginin G7 Zirvesi'nde netlik kazandığını belirterek şöyle konuştu:Macron, daha önce yaptığı benzer çıkışlarda Avrupa Birliği’nin (AB) de Ukrayna krizinde arabuluculuk rolü üstlenemeyeceğini ifade etmiş; Birliğin açık bir şekilde Kiev rejimini desteklediğini ve "Onun tarafında yer aldığını" dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusyadan-abd-ve-abye-ukrayna-uyarisi-barisin-onundeki-engel-avrupa-1106776839.html

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