https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/macron-abd-artik-ukrayna-konusunda-tarafsiz-arabulucu-degil-1106784371.html
Macron: ABD artık Ukrayna konusunda tarafsız arabulucu değil
Macron: ABD artık Ukrayna konusunda tarafsız arabulucu değil
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin Ukrayna krizinde artık tarafsız bir arabulucu olarak görülemeyeceğini belirterek, Washington’un Avrupa ile... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T00:12+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa-İtalya zirvesinin ardından Antibes’te düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna krizinde artık tarafsız bir arabulucu olarak görülemeyeceğini, Washington’un Avrupa ile birlikte Kiev’e askeri destek veren ve Rusya’ya yaptırım uygulayan bir aktöre dönüştüğünü söyledi. Fransız lider, bu tutum değişikliğiyle ABD ile Avrupa’nın Ukrayna konusundaki pozisyonlarının daha da yakınlaştığını vurguladı.Macron, Batı bloğunun oluşturduğu ortak çizginin G7 Zirvesi'nde netlik kazandığını belirterek şöyle konuştu:Macron, daha önce yaptığı benzer çıkışlarda Avrupa Birliği’nin (AB) de Ukrayna krizinde arabuluculuk rolü üstlenemeyeceğini ifade etmiş; Birliğin açık bir şekilde Kiev rejimini desteklediğini ve "Onun tarafında yer aldığını" dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusyadan-abd-ve-abye-ukrayna-uyarisi-barisin-onundeki-engel-avrupa-1106776839.html
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emmanuel macron, fransa, i̇talya, abd, avrupa, ukrayna, rusya, kiev, g7, avrupa birliği, ab
emmanuel macron, fransa, i̇talya, abd, avrupa, ukrayna, rusya, kiev, g7, avrupa birliği, ab
Macron: ABD artık Ukrayna konusunda tarafsız arabulucu değil
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin Ukrayna krizinde artık tarafsız bir arabulucu olarak görülemeyeceğini belirterek, Washington’un Avrupa ile birlikte Kiev’i silahlandıran ve Rusya’ya yaptırım uygulayan bir tarafa dönüştüğünü söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa-İtalya zirvesinin ardından Antibes’te düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Ukrayna krizinde artık tarafsız bir arabulucu olarak görülemeyeceğini, Washington’un Avrupa ile birlikte Kiev’e askeri destek veren ve Rusya’ya yaptırım uygulayan bir aktöre dönüştüğünü söyledi. Fransız lider, bu tutum değişikliğiyle ABD ile Avrupa’nın Ukrayna konusundaki pozisyonlarının daha da yakınlaştığını vurguladı.
Macron, Batı bloğunun oluşturduğu ortak çizginin G7 Zirvesi'nde netlik kazandığını belirterek şöyle konuştu:
ABD, G7 zirvesinde ilk kez; artık tarafsız bir arabulucu olmadığını, Ukrayna'ya askeri yardımı ve Rusya'ya yönelik yaptırımları bizimle birlikte desteklediğini açıkça gösteren bir belgeye imza attı.
Macron, daha önce yaptığı benzer çıkışlarda Avrupa Birliği’nin (AB) de Ukrayna krizinde arabuluculuk rolü üstlenemeyeceğini ifade etmiş; Birliğin açık bir şekilde Kiev rejimini desteklediğini ve "Onun tarafında yer aldığını" dile getirmişti.