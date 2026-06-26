https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rusya-ve-ukrayna-arasinda-esir-takasi-160ar-asker-serbest-birakildi-1106801462.html

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 160'ar asker serbest bırakıldı

Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 160'ar asker serbest bırakıldı

Sputnik Türkiye

Sahada çatışmalar devam etmesine rağmen bir yandan da esir takası sürecini sürdüren Rusya ve Ukrayna, birbirlerine 160'ar asker daha teslim etti. 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T16:33+0300

2026-06-26T16:33+0300

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ukrayna kri̇zi̇

yana lantratova

rusya

ukrayna

birleşik arap emirlikleri (bae)

rusya savunma bakanlığı

esir takası

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildi.Takas kapsamında, Kiev yönetimi kontrolündeki topraklarda tutulan 160 Rus askeri serbest bırakıldı. Buna karşılık olarak, Rusya tarafı da 160 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubunu teslim etti. Halihazırda Belarus topraklarında bulunan Rus askerleriyle, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın yakından ilgilendiği belirtildi.Rehabilitasyon süreci Rusya'da devam edecekRusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, serbest bırakılan Rus askerlerin gerekli psikolojik ve tıbbi destek sağlandıktan sonra Rusya'ya nakledileceği bildirildi. Askerlerin, tedavilerine ve rehabilitasyon süreçlerine Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarında devam edileceği açıklandı.Birleşik Arap Emirlikleri'nden arabuluculukRus askerlerinin esaretten kurtarılmasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuk faaliyetlerinin etkili olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ukraynanin-kritik-altyapisi-ve-stratejik-merkezleri-vuruldu-rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-1106798404.html

rusya

ukrayna

birleşik arap emirlikleri (bae)

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yana lantratova, rusya, ukrayna, birleşik arap emirlikleri (bae), rusya savunma bakanlığı, esir takası