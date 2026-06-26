https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rusya-ve-ukrayna-arasinda-esir-takasi-160ar-asker-serbest-birakildi-1106801462.html
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 160'ar asker serbest bırakıldı
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 160'ar asker serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Sahada çatışmalar devam etmesine rağmen bir yandan da esir takası sürecini sürdüren Rusya ve Ukrayna, birbirlerine 160'ar asker daha teslim etti. 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T16:33+0300
2026-06-26T16:33+0300
2026-06-26T16:33+0300
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yana lantratova
rusya
ukrayna
birleşik arap emirlikleri (bae)
rusya savunma bakanlığı
esir takası
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildi.Takas kapsamında, Kiev yönetimi kontrolündeki topraklarda tutulan 160 Rus askeri serbest bırakıldı. Buna karşılık olarak, Rusya tarafı da 160 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubunu teslim etti. Halihazırda Belarus topraklarında bulunan Rus askerleriyle, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın yakından ilgilendiği belirtildi.Rehabilitasyon süreci Rusya'da devam edecekRusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, serbest bırakılan Rus askerlerin gerekli psikolojik ve tıbbi destek sağlandıktan sonra Rusya'ya nakledileceği bildirildi. Askerlerin, tedavilerine ve rehabilitasyon süreçlerine Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarında devam edileceği açıklandı.Birleşik Arap Emirlikleri'nden arabuluculukRus askerlerinin esaretten kurtarılmasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuk faaliyetlerinin etkili olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/ukraynanin-kritik-altyapisi-ve-stratejik-merkezleri-vuruldu-rusya-savunma-bakanligindan-haftalik-1106798404.html
rusya
ukrayna
birleşik arap emirlikleri (bae)
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yana lantratova, rusya, ukrayna, birleşik arap emirlikleri (bae), rusya savunma bakanlığı, esir takası
yana lantratova, rusya, ukrayna, birleşik arap emirlikleri (bae), rusya savunma bakanlığı, esir takası
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 160'ar asker serbest bırakıldı
Sahada çatışmalar devam etmesine rağmen bir yandan da esir takası sürecini sürdüren Rusya ve Ukrayna, birbirlerine 160'ar asker daha teslim etti.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildi.
Takas kapsamında, Kiev yönetimi kontrolündeki topraklarda tutulan 160 Rus askeri serbest bırakıldı. Buna karşılık olarak, Rusya tarafı da 160 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubunu teslim etti.
Halihazırda Belarus topraklarında bulunan Rus askerleriyle, Rusya İnsan Hakları Yetkilisi Yana Lantratova'nın yakından ilgilendiği belirtildi.
Rehabilitasyon süreci Rusya'da devam edecek
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, serbest bırakılan Rus askerlerin gerekli psikolojik ve tıbbi destek sağlandıktan sonra Rusya'ya nakledileceği bildirildi.
Askerlerin, tedavilerine ve rehabilitasyon süreçlerine Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarında devam edileceği açıklandı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden arabuluculuk
Rus askerlerinin esaretten kurtarılmasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuk faaliyetlerinin etkili olduğu ifade edildi.