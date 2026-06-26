ABD'den sığınmacılar için sert karar: 'Kapılar tamamen kapalı'
11:51 26.06.2026 (güncellendi: 11:53 26.06.2026)
© AP Photo / Andres LeightonTrump'ın ilk haftası: 500'den fazla yasa dışı göçmen gözaltında alındı
© AP Photo / Andres Leighton
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ABD yönetimi, Yüksek Mahkeme'nin aldığı yeni kararlar doğrultusunda sığınmacı kabullerini tamamen durdurduğunu açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ülkenin sınırlarının artık sığınmacılara kapalı olduğu vurgulandı.
Beyaz Saray Politikadan Sorumlu Şef Yardımcısı Stephen Miller, sınırda yapılan sığınma başvurularının tamamını 'sahte' olarak nitelendirdi.
Miller, gelen kişilerin çoğunlukla ekonomik beklentiler veya aile birleşimi amacıyla hareket ettiğini belirterek, "Amerika'nın kapıları sığınmacılar için tamamen kapalı" ifadesini kullandı.
ABD'li yetkili, sığınmacıların kendilerini kabul edebilecek başka ülkelere yönelmeleri gerektiğini savundu.
Miller, gelen kişilerin çoğunlukla ekonomik beklentiler veya aile birleşimi amacıyla hareket ettiğini belirterek, "Amerika'nın kapıları sığınmacılar için tamamen kapalı" ifadesini kullandı.
ABD'li yetkili, sığınmacıların kendilerini kabul edebilecek başka ülkelere yönelmeleri gerektiğini savundu.
Yüksek Mahkeme'nin etkisi genişliyor
ABD Yüksek Mahkemesi, yönetimin Suriye ve Haiti gibi ülkelerden gelen mülteciler için uygulanan geçici koruma statüsünü iptal etme yetkisini onaylamıştı.
Ayrıca, Meksika sınırına ulaşan göçmenlerin sınır hattında geri çevrilebileceğine hükmeden mahkeme kararı, yaklaşık 17 farklı ülkeden gelen 1.3 milyon civarındaki göçmeni yakından ilgilendiriyor.
Kararın özellikle Venezuelalıların ardından daha geniş bir kesimi kapsayacağı öngörülüyor.
Ayrıca, Meksika sınırına ulaşan göçmenlerin sınır hattında geri çevrilebileceğine hükmeden mahkeme kararı, yaklaşık 17 farklı ülkeden gelen 1.3 milyon civarındaki göçmeni yakından ilgilendiriyor.
Kararın özellikle Venezuelalıların ardından daha geniş bir kesimi kapsayacağı öngörülüyor.