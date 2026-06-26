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Rus efsane jimnastikçi İvanova'dan Romanya'ya tepki: Bize saygı duymayanlara boyun eğmeyiz
Rus efsane jimnastikçi İvanova'dan Romanya'ya tepki: Bize saygı duymayanlara boyun eğmeyiz
Sputnik Türkiye
Rus sporcuların bayrak ve marşla katılımını onayladığını hatırlatan İvanova, Romanya'daki yerel yetkililerin tutumuna rağmen Rusya'nın uluslararası düzeyde... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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Sovyet jimnastiğinin efsane ismi ve iki kez olimpiyat şampiyonu Lidiya İvanova, Rus jimnastikçilerin Romanya’da düzenlenen turnuvadan çekilme kararını destekledi. Dünya Jimnastik Federasyonu'nun Rus sporcuların bayrak ve marşla katılımını onayladığını hatırlatan İvanova, bazı ülkelerin kendi siyasi duruşlarını öne sürerek bu kuralları çiğnemeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. İvanova, "Ne yapacağımızı bize dikte etmeye çalışanlara boyun eğecek kadar kötü durumda değiliz. Bize saygı duymayanların önünde eğilmemize gerek yok" ifadelerini kullandı.'Dünya sporu bizsiz eksik kalır'Organizasyonların uluslararası federasyon kararlarını hiçe saymasının spordaki yönetim hiyerarşisini zayıflattığına dikkat çeken İvanova, yaşananların siyasi bir direncin son kalıntıları olduğunu savundu. Rus sporcuların dünya arenasına dönmesinin tüm spor dünyası tarafından kabul görmesi gerektiğini vurgulayan İvanova, "Jimnastik ve senkronize yüzme gibi branşlarda Rusya olmadan seviye düşüyor ve ortam sıkıcı hale geliyor. Gerçekten güçlü ve başarılı sporcular bizim varlığımızdan memnun" dedi.'Hakkımızı aramaya hazırız'Romanya'daki yerel yetkililerin tutumuna rağmen Rusya'nın uluslararası düzeyde kabul gördüğünü belirten İvanova, gerekirse konuyu Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyabileceklerini ifade etti.İvanova, haklarını savunma konusunda yeterli tecrübeye sahip olduklarını belirterek, "Bu tür küçük saldırıları ciddiye almıyoruz. Biz nerede saygı görüyorsak orada yarışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rusya-bayragi-ve-marsi-engellendi-rus-jimnastikciler-romanyadaki-turnuvadan-cekildi-1106792970.html
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lidiya ivanova, rusya, cas, artistik patinaj, jimnastik, ritmik jimnastik, artistik jimnastik
lidiya ivanova, rusya, cas, artistik patinaj, jimnastik, ritmik jimnastik, artistik jimnastik

Rus efsane jimnastikçi İvanova'dan Romanya'ya tepki: Bize saygı duymayanlara boyun eğmeyiz

15:11 26.06.2026
© Sputnik / Edward Glock / Multimedya arşivine gidinОлимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступает на российско-китайском фестивале зимних видов спорта
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступает на российско-китайском фестивале зимних видов спорта - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
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Rus sporcuların bayrak ve marşla katılımını onayladığını hatırlatan İvanova, Romanya'daki yerel yetkililerin tutumuna rağmen Rusya'nın uluslararası düzeyde kabul gördüğünü, gerekirse konuyu Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyabileceklerini ifade etti.
Sovyet jimnastiğinin efsane ismi ve iki kez olimpiyat şampiyonu Lidiya İvanova, Rus jimnastikçilerin Romanya’da düzenlenen turnuvadan çekilme kararını destekledi.

Dünya Jimnastik Federasyonu'nun Rus sporcuların bayrak ve marşla katılımını onayladığını hatırlatan İvanova, bazı ülkelerin kendi siyasi duruşlarını öne sürerek bu kuralları çiğnemeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

İvanova, "Ne yapacağımızı bize dikte etmeye çalışanlara boyun eğecek kadar kötü durumda değiliz. Bize saygı duymayanların önünde eğilmemize gerek yok" ifadelerini kullandı.

'Dünya sporu bizsiz eksik kalır'

Organizasyonların uluslararası federasyon kararlarını hiçe saymasının spordaki yönetim hiyerarşisini zayıflattığına dikkat çeken İvanova, yaşananların siyasi bir direncin son kalıntıları olduğunu savundu.

Rus sporcuların dünya arenasına dönmesinin tüm spor dünyası tarafından kabul görmesi gerektiğini vurgulayan İvanova, "Jimnastik ve senkronize yüzme gibi branşlarda Rusya olmadan seviye düşüyor ve ortam sıkıcı hale geliyor. Gerçekten güçlü ve başarılı sporcular bizim varlığımızdan memnun" dedi.

'Hakkımızı aramaya hazırız'

Romanya'daki yerel yetkililerin tutumuna rağmen Rusya'nın uluslararası düzeyde kabul gördüğünü belirten İvanova, gerekirse konuyu Lozan'daki Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyabileceklerini ifade etti.

İvanova, haklarını savunma konusunda yeterli tecrübeye sahip olduklarını belirterek, "Bu tür küçük saldırıları ciddiye almıyoruz. Biz nerede saygı görüyorsak orada yarışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
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SPOR
Rusya bayrağı ve marşı engellendi: Rus jimnastikçiler Romanya'daki turnuvadan çekildi
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