https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rus-bilim-insanlarindan-cilt-tedavisinde-umut-veren-bulus-antibakteriyel-mantar-onleyici-yeni-yara-1106803172.html

Rus bilim insanlarından cilt tedavisinde umut veren buluş: Antibakteriyel, mantar önleyici yeni yara örtüsü geliştirildi

Rus bilim insanlarından cilt tedavisinde umut veren buluş: Antibakteriyel, mantar önleyici yeni yara örtüsü geliştirildi

Sputnik Türkiye

Rusya'daki St. Petersburg Politeknik Üniversitesi araştırmacıları, bakteri ve mantar kaynaklı cilt enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilecek biyouyumlu... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T17:23+0300

2026-06-26T17:23+0300

2026-06-26T17:23+0300

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St. Petersburg Politeknik Üniversitesi (SPbPU) ile ITMO Nanoyapı Fiziği Merkezi araştırmacıları, mikrop ve mantarların neden olduğu cilt hasarlarının tedavisinde kullanılabilecek biyouyumlu yeni bir polimer film geliştirdi.Bilim insanlarına göre laboratuvar ortamında geliştirilen malzeme, fareler üzerinde gerçekleştirilen deneylerde güçlü antibakteriyel ve antifungal özellikler sergilerken, cilt dokusuna uyum sağlayabildi ve belirgin bir yan etkiye neden olmadı.Araştırmanın sonuçları bilimsel hakemli Applied Surface Science dergisinde yayımlandı.Geleneksel yara bantlarının yerini alabilirAraştırmacılar, günümüzde kullanılan klasik yara bantlarının yerine biyolojik olarak uyumlu polimer bazlı yeni nesil malzemelerin kullanılabileceğini belirtiyor.Uzmanlara göre bu tür malzemeler yalnızca yarayı korumakla kalmayıp, cildin en dış tabakası olan epitelyumun iyileşme sürecini de destekleme potansiyeli taşıyor.Bakır bazlı nanokristallerle güçlendirildiYeni geliştirilen biyomalzeme, halihazırda cerrahi dikiş iplikleri, kontakt lensler ve gıda ambalajlarında kullanılan polivinil alkol (PVA) temel alınarak üretildi.Araştırma ekibi, malzemeye HKUST-1 adı verilen bakır bazlı metal-organik nanoyapılar ekleyerek antibakteriyel ve antifungal özellik kazandırdı.Projede görev alan araştırmacı Evgeniya Pochkaeva, polimer yapı ile nanokristaller arasındaki optimum dengenin hem biyouyumluluğu artırdığını hem de mikroorganizmalara karşı güçlü koruma sağladığını ifade etti.Yaygın bakterilere karşı etkili olduğu belirtildiAraştırmacılara göre geliştirilen malzeme, Escherichia coli (E. coli) ve Bacillus subtilis gibi yaygın bakterilere karşı etkili sonuçlar verdi.Ayrıca laboratuvar testlerinde Saccharomyces cerevisiae, Rhodotorula rubra ve Saccharomyces boulardii gibi model mantar organizmalarına karşı da başarılı performans gösterdi.Seri üretim hedefleniyorSPbPU Biyolojik Olarak Aktif Maddelerin Nano ve Mikroenkapsülasyon Laboratuvarı Başkanı Alexander Timin, geliştirilen teknolojinin seri üretime uygun olduğunu ve endüstriyel ölçekte üretilebilecek şekilde ölçeklendirilebileceğini söyledi.Araştırmacılar, teknolojinin gelecekte yara tedavisinde kullanılan biyomalzemelerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtirken, ürünün klinik kullanıma sunulabilmesi için insanlarda yapılacak kapsamlı güvenlik ve etkinlik çalışmalarının tamamlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/bm-dunya-genelinde-2024te-331-milyon-kisinin-uyusturucu-kullandi-1106802048.html

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