https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/bm-dunya-genelinde-2024te-331-milyon-kisinin-uyusturucu-kullandi-1106802048.html

BM: Dünya genelinde 2024'te 331 milyon kişinin uyuşturucu kullandı

BM: Dünya genelinde 2024'te 331 milyon kişinin uyuşturucu kullandı

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM), 2024'te dünya genelinde 331 milyon kişinin uyuşturucu kullandığını ve uyuşturucu kullanımının son 10 yılda yüzde 34 arttığını bildirdi.

2026-06-26T17:07+0300

2026-06-26T17:07+0300

2026-06-26T17:07+0300

dünya

uyuşturucu

bm

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BM Genel Kurulu'nun 1987'de uyuşturucusuz bir toplum hedefine ulaşmak, uluslararası alanda eylem ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla aldığı kararla 26 Haziran, "Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" olarak belirlenmişti.BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından 2024 verilerinin yer aldığı "Dünya Uyuşturucu Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.Küresel olarak 2024'te 331 milyon kişinin uyuşturucu kullandığı aktarılan raporda, son 10 yılda uyuşturucu kullanımındaki artışın yüzde 34 olduğu ifade edildi.En çok kullanılan uyuşturucu madde ‘kenevir’Raporda, en çok kullanılan uyuşturucu maddenin "kenevir" olduğu ve 256 milyon kişinin bu maddeyi kullandığı kaydedilirken, yaklaşık 63 milyon kişinin "opioid" adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerini, 32 milyon kişinin "amfetamin" türü maddeleri, 25 milyon kişinin "kokain" ve 21 milyon kişinin "ekstazi" kullandığı bilgisi paylaşıldı.Uyuşturucu madde kullanım bozukluğu olan kişi sayısının 2024'te 63 milyon olduğu belirtilen raporda, bu sayının yüzde 8.2'sinin tedavi gördüğü vurgulandı.Uyuşturucunun beraberinde getirdiği ölümcül sağlık sorunlarına da yer verilen raporda, 2024'te 14 milyon kişinin uyuşturucuyu vücutlarına enjekte ederek kullandığı, bu kişilerin 6.9 milyonunun hepatit C virüsü, 1.7 milyonunun HIV, 1,5 milyonunun HIV ve hepatit C taşıdığı eklendi.Raporda, kokainin elde edildiği koka ağacının 2023-2024 döneminde yaklaşık yüzde 2'lik bir artışla 385 bin 100 hektarlık alanda, afyon haşhaşının da 2024-2025'te yüzde 5 artış göstererek 113 bin 800 hektarlık alana ekildiği belirtildi.2.2 milyon kişi hüküm giydiAraştırmalara göre, sosyal medyanın, uyuşturucuya erişim açısından popüler olduğuna işaret edilen açıklamada, 2024'te yapılan çevrim içi ankette, Avrupalıların yüzde 19'unun sosyal medya üzerinden uyuşturucu satın aldığı kaydedildi.

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uyuşturucu, bm