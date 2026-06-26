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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/romanyali-parlamenterlerden-tarihi-moskova-ziyareti-onlarca-yil-sonra-ilk-kez-devlet-dumasindalar-1106795882.html
Romanyalı parlamenterlerden tarihi Moskova ziyareti: Onlarca yıl sonra ilk kez Devlet Duması'ndalar
Romanyalı parlamenterlerden tarihi Moskova ziyareti: Onlarca yıl sonra ilk kez Devlet Duması'ndalar
Sputnik Türkiye
Romanya siyasetinde Rusya ile ilişkilerin yeniden tartışıldığı bir dönemde, muhalefetteki SOS Romanya Partisi lideri ve Avrupa Parlamentosu üyesi Diana Şoșoacă... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T14:02+0300
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Muhalefetteki SOS Romanya Partisi lideri ve Avrupa Parlamentosu üyesi Diana Şoșoacă, Romanyalı parlamenterlerden oluşan dört kişilik bir heyetin onlarca yıl sonra ilk kez Rusya Devlet Duması'nı ziyaret ettiğini açıkladı.Şoșoacă, Moskova'da düzenlenen uluslararası kongrede yaptığı konuşmada, "Nihayet, on yıllar sonra Romanya'dan bir heyet Devlet Duması'na geldi. Romanya parlamentosu üyeleriyle birlikte buradayım. Heyetimiz dört kişiden oluşuyor." ifadelerini kullandı.40 saatlik yolculukla Rusya'ya ulaştılarRomanyalı siyasetçi, heyetin Moskova'ya ulaşmasının yaklaşık 40 saat sürdüğünü belirtti. Ziyaretin, uzun yıllardır iki ülke parlamentoları arasında gerçekleşen en dikkat çekici temaslardan biri olduğu değerlendiriliyor.Uluslararası aile kongresine katıldılarRomanyalı heyet, 26-27 Haziran tarihlerinde Moskova'da düzenlenen "Dünyanın Bir Babaya İhtiyacı Var" başlıklı uluslararası kongre kapsamında Rusya'da bulunuyor.Geleneksel aile yapısının korunması ve aile kurumunun güçlendirilmesi temasıyla düzenlenen etkinliğe Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarından siyasetçiler, kamu temsilcileri ve din adamları katılıyor.Şoșoaca, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesini savunuyorDiana Şoșoacă, Avrupa Birliği politikalarına yönelik eleştirileri ve Romanya ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki açıklamalarıyla tanınıyor. Avukat kimliğiyle de bilinen Şoșoacă, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde milletvekili seçilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusyadan-fransaya-deliver-tankeri-tepkisi-bu-bir-korsanlik-eylemidir-1106781416.html
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rusya, moskova, romanya, avrupa birliği, rusya devlet duması, avrupa parlamentosu (ap), yılsonu2026
rusya, moskova, romanya, avrupa birliği, rusya devlet duması, avrupa parlamentosu (ap), yılsonu2026

Romanyalı parlamenterlerden tarihi Moskova ziyareti: Onlarca yıl sonra ilk kez Devlet Duması'ndalar

14:02 26.06.2026
© Sputnik / Алексей НикольскийRomanya bayrağı
Romanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© Sputnik / Алексей Никольский
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Romanya siyasetinde Rusya ile ilişkilerin yeniden tartışıldığı bir dönemde, muhalefetteki SOS Romanya Partisi lideri ve Avrupa Parlamentosu üyesi Diana Şoșoacă başkanlığındaki dört kişilik parlamenter heyet, onlarca yıl sonra ilk kez Moskova'da Rusya Devlet Duması'nı ziyaret etti.
Muhalefetteki SOS Romanya Partisi lideri ve Avrupa Parlamentosu üyesi Diana Şoșoacă, Romanyalı parlamenterlerden oluşan dört kişilik bir heyetin onlarca yıl sonra ilk kez Rusya Devlet Duması'nı ziyaret ettiğini açıkladı.
Şoșoacă, Moskova'da düzenlenen uluslararası kongrede yaptığı konuşmada, "Nihayet, on yıllar sonra Romanya'dan bir heyet Devlet Duması'na geldi. Romanya parlamentosu üyeleriyle birlikte buradayım. Heyetimiz dört kişiden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

40 saatlik yolculukla Rusya'ya ulaştılar

Romanyalı siyasetçi, heyetin Moskova'ya ulaşmasının yaklaşık 40 saat sürdüğünü belirtti. Ziyaretin, uzun yıllardır iki ülke parlamentoları arasında gerçekleşen en dikkat çekici temaslardan biri olduğu değerlendiriliyor.

Uluslararası aile kongresine katıldılar

Romanyalı heyet, 26-27 Haziran tarihlerinde Moskova'da düzenlenen "Dünyanın Bir Babaya İhtiyacı Var" başlıklı uluslararası kongre kapsamında Rusya'da bulunuyor.
Geleneksel aile yapısının korunması ve aile kurumunun güçlendirilmesi temasıyla düzenlenen etkinliğe Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarından siyasetçiler, kamu temsilcileri ve din adamları katılıyor.

Şoșoaca, Rusya ile ilişkilerin normalleşmesini savunuyor

Diana Şoșoacă, Avrupa Birliği politikalarına yönelik eleştirileri ve Romanya ile Rusya arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki açıklamalarıyla tanınıyor. Avukat kimliğiyle de bilinen Şoșoacă, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde milletvekili seçilmişti.
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