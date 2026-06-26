https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/peskov-abdnin-ukraynada-tarafsiz-oldugu-soylenemez-kieve-silah-veriyorlar-1106796486.html

Peskov: ABD'nin Ukrayna'da tarafsız olduğu söylenemez, Kiev'e silah veriyorlar

Peskov: ABD'nin Ukrayna'da tarafsız olduğu söylenemez, Kiev'e silah veriyorlar

Sputnik Türkiye

ABD'nin Kiev'e silah göndermeyi sürdürdüğüne dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, mevcut koşullar altında Washington'un Ukrayna krizinde tarafsız olduğunun... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T14:07+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunu değerlendirdi. Washington yönetiminin Kiev'e silah tedarik etmeye devam ettiğini hatırlatan Peskov, bu durum karşısında ABD'nin Ukrayna meselesinde 'mutlak tarafsızlığa' sahip olduğundan söz edilemeyeceğini ifade etti.Barışçıl çözüm için diplomasi vurgusuMoskova'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm sürecine açık olduğunu yineleyen Peskov, ABD'nin bu konudaki rolüne değindi. Washington'un sahip olduğu nüfuzla sürece katkı sağlama isteğini değerli bulduklarını belirten Peskov, ABD yönetiminin çözüm arayışından vazgeçmediğini dile getirdi. Peskov ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran meselesinin çözülmesinin ardından Ukrayna konusundaki çabalarını artıracağına dair verdiği sözleri de yakından takip ettiklerini kaydetti.

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abd, kiev, washington, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov