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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/peskov-abdnin-ukraynada-tarafsiz-oldugu-soylenemez-kieve-silah-veriyorlar-1106796486.html
Peskov: ABD'nin Ukrayna'da tarafsız olduğu söylenemez, Kiev'e silah veriyorlar
Peskov: ABD'nin Ukrayna'da tarafsız olduğu söylenemez, Kiev'e silah veriyorlar
Sputnik Türkiye
ABD'nin Kiev'e silah göndermeyi sürdürdüğüne dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, mevcut koşullar altında Washington'un Ukrayna krizinde tarafsız olduğunun... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunu değerlendirdi. Washington yönetiminin Kiev'e silah tedarik etmeye devam ettiğini hatırlatan Peskov, bu durum karşısında ABD'nin Ukrayna meselesinde 'mutlak tarafsızlığa' sahip olduğundan söz edilemeyeceğini ifade etti.Barışçıl çözüm için diplomasi vurgusuMoskova'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm sürecine açık olduğunu yineleyen Peskov, ABD'nin bu konudaki rolüne değindi. Washington'un sahip olduğu nüfuzla sürece katkı sağlama isteğini değerli bulduklarını belirten Peskov, ABD yönetiminin çözüm arayışından vazgeçmediğini dile getirdi. Peskov ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran meselesinin çözülmesinin ardından Ukrayna konusundaki çabalarını artıracağına dair verdiği sözleri de yakından takip ettiklerini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/rusya-bayragi-ve-marsi-engellendi-rus-jimnastikciler-romanyadaki-turnuvadan-cekildi-1106792970.html
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abd, kiev, washington, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov
abd, kiev, washington, rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov

Peskov: ABD'nin Ukrayna'da tarafsız olduğu söylenemez, Kiev'e silah veriyorlar

14:07 26.06.2026
© Sputnik / Алексей ДаничевПоглед на московски Кремљ и цркву Светог Василија Блаженог
Поглед на московски Кремљ и цркву Светог Василија Блаженог - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© Sputnik / Алексей Даничев
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ABD'nin Kiev'e silah göndermeyi sürdürdüğüne dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, mevcut koşullar altında Washington'un Ukrayna krizinde tarafsız olduğunun söylenemeyeceğini kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunu değerlendirdi.

Washington yönetiminin Kiev'e silah tedarik etmeye devam ettiğini hatırlatan Peskov, bu durum karşısında ABD'nin Ukrayna meselesinde 'mutlak tarafsızlığa' sahip olduğundan söz edilemeyeceğini ifade etti.

Barışçıl çözüm için diplomasi vurgusu

Moskova'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm sürecine açık olduğunu yineleyen Peskov, ABD'nin bu konudaki rolüne değindi.

Washington'un sahip olduğu nüfuzla sürece katkı sağlama isteğini değerli bulduklarını belirten Peskov, ABD yönetiminin çözüm arayışından vazgeçmediğini dile getirdi.

Peskov ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran meselesinin çözülmesinin ardından Ukrayna konusundaki çabalarını artıracağına dair verdiği sözleri de yakından takip ettiklerini kaydetti.
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