Peskov: ABD'nin Ukrayna'da tarafsız olduğu söylenemez, Kiev'e silah veriyorlar
© Sputnik / Алексей ДаничевПоглед на московски Кремљ и цркву Светог Василија Блаженог
© Sputnik / Алексей Даничев
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ABD'nin Kiev'e silah göndermeyi sürdürdüğüne dikkat çeken Kremlin Sözcüsü Peskov, mevcut koşullar altında Washington'un Ukrayna krizinde tarafsız olduğunun söylenemeyeceğini kaydetti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna konusundaki tutumunu değerlendirdi.
Washington yönetiminin Kiev'e silah tedarik etmeye devam ettiğini hatırlatan Peskov, bu durum karşısında ABD'nin Ukrayna meselesinde 'mutlak tarafsızlığa' sahip olduğundan söz edilemeyeceğini ifade etti.
Washington yönetiminin Kiev'e silah tedarik etmeye devam ettiğini hatırlatan Peskov, bu durum karşısında ABD'nin Ukrayna meselesinde 'mutlak tarafsızlığa' sahip olduğundan söz edilemeyeceğini ifade etti.
Barışçıl çözüm için diplomasi vurgusu
Moskova'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm sürecine açık olduğunu yineleyen Peskov, ABD'nin bu konudaki rolüne değindi.
Washington'un sahip olduğu nüfuzla sürece katkı sağlama isteğini değerli bulduklarını belirten Peskov, ABD yönetiminin çözüm arayışından vazgeçmediğini dile getirdi.
Peskov ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran meselesinin çözülmesinin ardından Ukrayna konusundaki çabalarını artıracağına dair verdiği sözleri de yakından takip ettiklerini kaydetti.
Washington'un sahip olduğu nüfuzla sürece katkı sağlama isteğini değerli bulduklarını belirten Peskov, ABD yönetiminin çözüm arayışından vazgeçmediğini dile getirdi.
Peskov ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran meselesinin çözülmesinin ardından Ukrayna konusundaki çabalarını artıracağına dair verdiği sözleri de yakından takip ettiklerini kaydetti.