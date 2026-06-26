https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/pentagon-askeri-hedef-seciminde-yapay-zekanin-rolunu-artiriyor-1106807072.html

'Pentagon, askeri hedef seçiminde yapay zekanın rolünü artırıyor'

'Pentagon, askeri hedef seçiminde yapay zekanın rolünü artırıyor'

Sputnik Türkiye

Pentagon, hedeflerin belirlenmesi ve vurulması süreçlerinde yapay zekaya daha fazla yetki tanıyan yeni bir iç doktrin hazırladı. Yeni belgeye göre, yapay zeka... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T19:12+0300

2026-06-26T19:12+0300

2026-06-26T19:12+0300

dünya

abd savunma bakanlığı (pentagon)

yapay zeka

abd

operasyon

muharebe

i̇ran

pentagon

bloomberg

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Bloomberg’in ulaştığı iç belgelere göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), askeri hedef belirleme stratejisini güncelleyerek yapay zeka tabanlı sistemlerin rolünü genişletti. Revize edilen yeni doktrin, yapay zekanın operasyon planlaması ve hedef tespitindeki ağırlığını ciddi oranda artırmayı öngörüyor.Mevcut askeri kurallara göre operasyonlar doğrudan "insan" inisiyatifiyle başlatılırken, yeni ilkeler "yapay zekanın insan gözetiminde harekete geçebileceği" sistemlere kapı aralıyor.Söz konusu belgede yer alan, “Gelecekte muharebe hızının artması ve rakiplerimizin yapay zeka alanındaki atılımları, ABD ordusunun tamamen otonom sistemler kullanmasını zorunlu kılabilir” ifadesi ise dikkat çekiyor.Yetkililerden "Kontrol bizde" vurgusuABD Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir yetkili, hedef belirleme stratejisindeki bu değişimin yıllar süren kapsamlı bir çalışmanın ve sahadan çıkarılan derslerin bir sonucu olduğunu ifade etti.Üst düzey bir Pentagon yetkilisi ise, kullanılan mevcut yapay zeka teknolojilerinin hedefleri kendi başına seçip vurmadığını belirterek, “Komuta kademesi, alınan her kararda kontrolü elinde tutmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.İran’a yönelik operasyon planlamasında yapay zeka kullanılmıştıABD medyasında daha önce çıkan haberlerde ordunun, İran’a yönelik olası bir operasyonun planlanması sırasında hedef tespiti yapmak için yapay zeka kullandığı öne sürülmüştü. Bu süreçte, "Claude" yapay zeka modeline dayanan Maven Smart System adlı uçuş yönetim platformunun kullanıldığı iddia edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/trumptan-iran-aciklamasi-bu-ateskes-anlasmamizin-aptalca-bir-ihlali--1106806865.html

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abd savunma bakanlığı (pentagon), yapay zeka, abd, operasyon, muharebe, i̇ran, pentagon, bloomberg