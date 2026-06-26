https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/netanyahu-hizbullah-silahsizlanana-kadar-lubnanin-guneyinden-cekilmeyecegiz-1106809966.html
Netanyahu: Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğiz
Netanyahu: Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşmanın ardından, anlaşma kapsamında Lübnan ordusuna devredilmek... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T23:57+0300
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı Washington'daki imza töreninin ardından yayımladığı video mesajda, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına kadar İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 'güvenlik bölgesi' olarak tanımladığı alanlarda kalmayı sürdüreceğini belirterek, şöyle konuştu:Lübnan ordusuna iki pilot bölge devredilecekAnlaşma kapsamında Lübnan ordusunun bölgede kontrolü devralmasına yönelik hazırlıklara başlanacağını söyleyen Netanyahu, İsrail ordusunun tavsiyesi doğrultusunda iki pilot bölgenin Lübnan ordusuna bırakılacağını açıkladı.Netanyahu'nun verdiği bilgiye göre, ilk pilot bölge Litani Nehri'nin güneyinde, İsrail ordusunun kara işgalini sürdürdüğü alanın tamamen dışında bulunuyor. İkinci pilot bölge ise Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alıyor.İkinci pilot bölgenin küçük bir kısmının İsrail ordusu tarafından son iki hafta içinde işgal edildiğini belirten Netanyahu, askeri yetkililerin bu bölgeye artık ihtiyaç duyulmadığı yönünde değerlendirme yaptığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abd-israil-ve-lubnan-arasinda-cerceve-anlasmasi-imzalandi-1106808244.html
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ortadoğu, i̇srail, lübnan, hizbullah, benyamin netanyahu
ortadoğu, i̇srail, lübnan, hizbullah, benyamin netanyahu
Netanyahu: Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğiz
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşmanın ardından, anlaşma kapsamında Lübnan ordusuna devredilmek üzere iki pilot bölge oluşturulacağını duyurdu.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı Washington'daki imza töreninin ardından yayımladığı video mesajda, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına kadar İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 'güvenlik bölgesi' olarak tanımladığı alanlarda kalmayı sürdüreceğini belirterek, şöyle konuştu:
En kritik nokta, İsrail'in her şeyden önce Lübnan'ın güneyindeki güvenlik bölgesinde kalmaya devam edecek olmasıdır. Bu önemli bir başarıdır. Hizbullah silahsızlandırılmadığı ve İsrail'e tehdit oluşturduğu sürece buradaki varlığımızı sürdüreceğiz.
Lübnan ordusuna iki pilot bölge devredilecek
Anlaşma kapsamında Lübnan ordusunun bölgede kontrolü devralmasına yönelik hazırlıklara başlanacağını söyleyen Netanyahu, İsrail ordusunun tavsiyesi doğrultusunda iki pilot bölgenin Lübnan ordusuna bırakılacağını açıkladı.
Netanyahu'nun verdiği bilgiye göre, ilk pilot bölge Litani Nehri'nin güneyinde, İsrail ordusunun kara işgalini sürdürdüğü alanın tamamen dışında bulunuyor. İkinci pilot bölge ise Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alıyor.
İkinci pilot bölgenin küçük bir kısmının İsrail ordusu tarafından son iki hafta içinde işgal edildiğini belirten Netanyahu, askeri yetkililerin bu bölgeye artık ihtiyaç duyulmadığı yönünde değerlendirme yaptığını ifade etti.