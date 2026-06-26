https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/netanyahu-hizbullah-silahsizlanana-kadar-lubnanin-guneyinden-cekilmeyecegiz-1106809966.html

Netanyahu: Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğiz

Netanyahu: Hizbullah silahsızlanana kadar Lübnan'ın güneyinden çekilmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile imzalanan çerçeve anlaşmanın ardından, anlaşma kapsamında Lübnan ordusuna devredilmek... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T23:57+0300

2026-06-26T23:57+0300

2026-06-26T23:57+0300

dünya

ortadoğu

i̇srail

lübnan

hizbullah

benyamin netanyahu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106461427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e7e23e35fee9c179717cf8aeaeac956.jpg

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığı Washington'daki imza töreninin ardından yayımladığı video mesajda, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına kadar İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 'güvenlik bölgesi' olarak tanımladığı alanlarda kalmayı sürdüreceğini belirterek, şöyle konuştu:Lübnan ordusuna iki pilot bölge devredilecekAnlaşma kapsamında Lübnan ordusunun bölgede kontrolü devralmasına yönelik hazırlıklara başlanacağını söyleyen Netanyahu, İsrail ordusunun tavsiyesi doğrultusunda iki pilot bölgenin Lübnan ordusuna bırakılacağını açıkladı.Netanyahu'nun verdiği bilgiye göre, ilk pilot bölge Litani Nehri'nin güneyinde, İsrail ordusunun kara işgalini sürdürdüğü alanın tamamen dışında bulunuyor. İkinci pilot bölge ise Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alıyor.İkinci pilot bölgenin küçük bir kısmının İsrail ordusu tarafından son iki hafta içinde işgal edildiğini belirten Netanyahu, askeri yetkililerin bu bölgeye artık ihtiyaç duyulmadığı yönünde değerlendirme yaptığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/abd-israil-ve-lubnan-arasinda-cerceve-anlasmasi-imzalandi-1106808244.html

i̇srail

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, lübnan, hizbullah, benyamin netanyahu