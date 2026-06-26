https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/nato-zirvesi-oncesi-kritik-degerlendirme-ittifak-tarihinin-en-buyuk-kirilmalarindan-biri-yasaniyor-1106793426.html

NATO Zirvesi öncesi kritik değerlendirme: 'İttifak tarihinin en büyük kırılmalarından biri yaşanıyor'

NATO Zirvesi öncesi kritik değerlendirme: 'İttifak tarihinin en büyük kırılmalarından biri yaşanıyor'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde gözler ittifakın geleceğine çevrildi. Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, zirvenin... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T13:37+0300

2026-06-26T13:37+0300

2026-06-26T13:37+0300

görüş

nato

dışişleri bakanlığı

amerika

ankara

abd

ali deniz kutluk

türkiye

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi, ittifakın son yıllardaki en kritik toplantılarından biri olmaya hazırlanıyor. Zirvede, savunma harcamaları, ABD-Avrupa ayrışması ve NATO'nun geleceği masaya yatırılacak. Konuyu Sputnik’e değerlendiren Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, zirvenin olağan bir liderler buluşmasının ötesinde, NATO'nun geleceğini doğrudan etkileyecek tarihi kararların alınacağı bir döneme denk geldiğini söyledi.‘NATO kritik bir sarsıntının içinde’Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk değerlendirmesine göre Türkiye'nin ev sahipliği sembolik olmaktan çok daha büyük anlam taşıyor. Çünkü zirve, ittifakın ciddi görüş ayrılıkları yaşadığı bir dönemde gerçekleştiriliyor. Kutluk, NATO zirvelerinde liderlerin masaya sıfırdan müzakere başlıkları getirmediğini belirterek, yaklaşık 400 komitede yürütülen çalışmaların, dışişleri ve savunma bakanları toplantılarında olgunlaştırıldığını, liderler zirvesinde ise bunların siyasi karara dönüştürüldüğünü ifade etti. Bu kapsamda 18 Haziran'da tamamlanan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından zirvenin ana gündeminin büyük ölçüde şekillendiğini belirtirken, toplantının birkaç temel başlık etrafında ilerlemesinin beklendiğini söyledi:‘En kritik gündem yüzde 5 savunma harcaması’Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk’un değerlendirmesine göre zirvenin en önemli başlığı, geçen yıl kararlaştırılan GSYH'nin yüzde 5'i oranındaki savunma harcaması hedefinin nasıl uygulanacağı olacak. Daha önce yüzde 2'lik hedefin bile NATO ülkeleri tarafından yaklaşık 15 yılda karşılanabildiğini hatırlatan Kutluk, bu kez hedefin yüzde 5'e yükseltilmesinin ittifak üyeleri açısından çok daha büyük ekonomik yük anlamına geldiğini ifade etti. Savunma harcamalarının yalnızca askeri teçhizatı kapsamadığını vurgulayan uzman, yüzde 3,5'lik bölümün doğrudan savunmaya, kalan yüzde 1,5'lik kısmın ise demiryolu, liman, havaalanı ve ulaşım altyapısı gibi askeri lojistiği destekleyen yatırımlara ayrılmasının planlandığını söyledi. Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk söz konusu finansal yükün büyüklüğüne dikkat çekerek bu hedefin kısa sürede hayata geçirilmesinin oldukça zor göründüğünü dile getirdi:‘ABD ile Avrupa arasındaki çatlak büyüyor, NATO'nun geleceği konusunda büyük soru işaretleri var’Zirvede öne çıkacak ikinci başlığın ise ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıkları olacağını belirten Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, Washington yönetiminin Avrupa'nın güvenliğine eskisi kadar kaynak ayırmak istemediğine işaret etti. ABD'nin askeri kapasitesini Avrupa'dan çekerek Pasifik bölgesine yönlendirme eğiliminde olduğunu ifade eden Kutluk, NATO Genel Sekreterliği'nin ise bu süreci "transatlantik birlikteliğin devamı" söylemiyle dengelemeye çalıştığını söyleyerek bu yaklaşımın temelinde ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltmasına rağmen NATO'nun nükleer caydırıcılığını sürdürmeye devam edeceği anlayışının yer aldığını belirtti:‘Trump'ın açıklamaları dengeleri değiştirdi’Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, ittifak içerisindeki siyasi gerilimin yalnızca savunma bütçeleriyle sınırlı olmadığını da vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Danimarka'dan toprak talep etmesi ve Kanada'ya yönelik açıklamalarının NATO içerisindeki güven ilişkisini zedelediğini belirten Kutluk, orta ölçekli Avrupa ülkeleri ile süper güç ABD'nin çıkarlarının giderek ayrıştığını ifade etti. Bunun Avrupa Birliği içerisinde de yeni bir tartışmayı beraberinde getirdiğini söyleyerek birçok Avrupa ülkesinin artık NATO'dan bağımsız bir Avrupa savunma kimliği oluşturulmasını savunduğunu dile getirdi:“NATO kime karşı örgütlenecek ve nasıl ayakta kalacak? Bu harcamalara nasıl dayanacak? Bunlar bir koca soru işareti. Bu harcamanın altından kalkamaz. Çok büyük paralardan bahsediyoruz çünkü. Çünkü kalkınması öncelik aldığında savunması ikinci seviyeye düşer. O bakımdan öncelikle tehdit yokluğundan dolayı NATO'nun bu zirvede çok ciddi keskin bir karar almasını beklemek makul değil. Ama diğer yandan NATO'yu kuran devletlerden biri olarak Amerika’nın tutumu ilginç. Çünkü Amerika toprak bütününü koruyacağı NATO üyelerine karşı Danimarka'dan toprak istedi, bana verin dedi, çok da ısrarcı oldu. Arkadan aynı şeyi Kanada'ya yaptı. Kanada Amerika ile beraber hareket etmiyor. Avrupa ile beraber hareket edecek şekilde davranıyor. Dolayısıyla orta ölçekli ülkelerle kendisini süper güç kabul eden ülkelerin çıkarları çok örtüşmüyor. Bu örtüşmeme NATO içindeki ilkeler bakımından da gerilmiş vaziyette. Bunların hepsinin olduğu bir ortağında NATO zirvesinden ne sonuç çıkması beklenebilir? Biraz fazla ümitli olmamak lazım. Çünkü NATO ayrışma yolunda gidiyor. Toprak istekleri Amerika'nın geri alınamaz bir adım olarak kayıtlarda. Avrupa Birliği kendi içinde büyük bir tartışma yaşıyor. Biz artık NATO'dan ayrı bir Avrupa savunma kimliği oluşturalım deniyor. Bu tabii otomatikman savunma harcamalarının, trilyon dolarların Amerikalı savunma şirketlerinden, Avrupalı savunma şirketlerine transfer edilmesi sonucunda olacak.”‘Zirveden tarihi kararlar değil, kontrollü mesajlar çıkabilir’Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, mevcut tablo dikkate alındığında Ankara'daki zirveden NATO'nun geleceğini kökten değiştirecek sert kararlar beklemenin gerçekçi olmadığını belirtti. İttifak içerisinde ABD-Avrupa ayrışması, savunma harcamaları, ve Avrupa'nın ortak savunma arayışları gibi başlıklarda derin görüş ayrılıklarının bulunduğunu vurgulayan uzman, Ankara Zirvesi'nin bu nedenle tarihe, NATO'nun en kritik kırılma dönemlerinden birinde gerçekleştirilen toplantı olarak geçebileceğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/trump-erdogana-saygi-duydugum-icin-nato-zirvesine-katilacagim-1106752599.html

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nato, dışişleri bakanlığı, amerika, ankara, abd, ali deniz kutluk, türkiye