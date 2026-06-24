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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/trump-erdogana-saygi-duydugum-icin-nato-zirvesine-katilacagim-1106752599.html
Trump: Erdoğan'a saygı duyduğum için NATO zirvesine katılacağım
Trump: Erdoğan'a saygı duyduğum için NATO zirvesine katılacağım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacağını söyledi. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T23:53+0300
2026-06-24T23:53+0300
dünya
donald trump
nato
recep tayyip erdoğan
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ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beyaz Saray'da bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuşan Trump, ''O benim bir dostum ve savaşın dışında kaldı. Biliyorsunuz, İran'la yaşanan savaşa dahil olabilecek en güçlü adaylardan biriydi. Hatta belki de İran'ın tarafında yer alabilirdi. Çünkü bildiğiniz gibi İsrail'in büyük bir hayranı değil. Ben de ondan savaşın dışında kalmasını istedim. O da öyle yaptı'' dedi.Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını belirten Trump, ''Erdoğan, saygı duyulan bir isim, saygın bir lider. Kendisi benim dostumdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyduğum için NATO zirvesine katılacağım'' açıklamasında bulundu.Türkiye'ye jet motoru satışı yapılacağı iddialarına Trump, "Sanırım öyle. O, NATO'nun bir üyesi. Bazıları onu öyle görmüyor ama aslında öyle. NATO'nun güçlü üyelerinden biri. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260622/ankara-valiliginden-nato-zirvesi-tedbirleri-13-gunluk-eylem-yasagi-ilan-edildi-1106705083.html
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donald trump, nato, recep tayyip erdoğan, ankara, mark rutte
donald trump, nato, recep tayyip erdoğan, ankara, mark rutte

Trump: Erdoğan'a saygı duyduğum için NATO zirvesine katılacağım

23:53 24.06.2026
© AP Photo / Evan VucciRutte-Trump görüşmesi
Rutte-Trump görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beyaz Saray'da bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuşan Trump, ''O benim bir dostum ve savaşın dışında kaldı. Biliyorsunuz, İran'la yaşanan savaşa dahil olabilecek en güçlü adaylardan biriydi. Hatta belki de İran'ın tarafında yer alabilirdi. Çünkü bildiğiniz gibi İsrail'in büyük bir hayranı değil. Ben de ondan savaşın dışında kalmasını istedim. O da öyle yaptı'' dedi.
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını belirten Trump, ''Erdoğan, saygı duyulan bir isim, saygın bir lider. Kendisi benim dostumdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyduğum için NATO zirvesine katılacağım'' açıklamasında bulundu.
Türkiye'ye jet motoru satışı yapılacağı iddialarına Trump, "Sanırım öyle. O, NATO'nun bir üyesi. Bazıları onu öyle görmüyor ama aslında öyle. NATO'nun güçlü üyelerinden biri. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım" dedi.
Ankara Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2026
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