https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/trump-erdogana-saygi-duydugum-icin-nato-zirvesine-katilacagim-1106752599.html

Trump: Erdoğan'a saygı duyduğum için NATO zirvesine katılacağım

Trump: Erdoğan'a saygı duyduğum için NATO zirvesine katılacağım

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygı nedeniyle Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacağını söyledi. 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T23:53+0300

2026-06-24T23:53+0300

2026-06-24T23:53+0300

dünya

donald trump

nato

recep tayyip erdoğan

ankara

mark rutte

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ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Beyaz Saray'da bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuşan Trump, ''O benim bir dostum ve savaşın dışında kaldı. Biliyorsunuz, İran'la yaşanan savaşa dahil olabilecek en güçlü adaylardan biriydi. Hatta belki de İran'ın tarafında yer alabilirdi. Çünkü bildiğiniz gibi İsrail'in büyük bir hayranı değil. Ben de ondan savaşın dışında kalmasını istedim. O da öyle yaptı'' dedi.Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacağını belirten Trump, ''Erdoğan, saygı duyulan bir isim, saygın bir lider. Kendisi benim dostumdur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyduğum için NATO zirvesine katılacağım'' açıklamasında bulundu.Türkiye'ye jet motoru satışı yapılacağı iddialarına Trump, "Sanırım öyle. O, NATO'nun bir üyesi. Bazıları onu öyle görmüyor ama aslında öyle. NATO'nun güçlü üyelerinden biri. Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım" dedi.

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donald trump, nato, recep tayyip erdoğan, ankara, mark rutte