https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/minik-leylanin-olumuyle-ilgili-davada-karar-aciklandi-amcaya-agirlastirilmis-muebbet-hapis-verildi-1106792079.html

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili yeniden görülen davada karar açıklandı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili yeniden görülen davada karar açıklandı: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Sputnik Türkiye

Ağrı'da 2018 yılında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yeniden yapılan yargılamada amca Yusuf Aydemir ağırlaştırılmış müebbet... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T12:22+0300

2026-06-26T12:22+0300

2026-06-26T12:26+0300

türki̇ye

yusuf aydemir

leyla aydemir

şükran aydemir

yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

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Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme amca Yusuf Aydemir'e "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Amca 'iftira atıldı' diye savunma yaptıAğrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Cumhuriyet savcısı, geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yenileyerek tutuksuz sanıklar M.A.A. ve B.D. ile tutuklu Yusuf Aydemir hakkında mahkumiyet talep etti.Sanık Yusuf Aydemir, esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Allah'a yemin ederim suçum günahım yok. Bize iftira atıldı. Çocuğum ve onun çocuğu (Nihat) fark etmez. Adalete sığınıyorum." ifadelerini kullandı. Son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, amca Yusuf Aydemir'i "Kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.Yusuf Aydemir hakkında ayrıca "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 6 yıl hapis cezası veren heyet, sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme diğer sanıkların beraatlerine karar verdi. Ne olmuştu?Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek, yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuş, Yusuf Aydemir'in de tahliyesine karar vermişti.Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu, 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatine karar verilmişti. İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmuştu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi de sanıklar hakkında verilen kararı bozmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/bocek-ailesinin-olumune-iliskin-istenen-cezalar-aciklandi-1106789672.html

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yusuf aydemir, leyla aydemir, şükran aydemir, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı