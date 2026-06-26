https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/bocek-ailesinin-olumune-iliskin-istenen-cezalar-aciklandi-1106789672.html
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin istenen cezalar açıklandı
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin istenen cezalar açıklandı
Sputnik Türkiye
Tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüyle ilgili davada mütalaa açıklandı. 5 kişi hakkında 22... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T11:17+0300
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Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada celse arasında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraati talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/bocek-ailesinin-olumune-iliskin-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-durusma-tarihi-belli-oldu-1103731833.html
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i̇stanbul, zuhal böcek, böcek ailesi
i̇stanbul, zuhal böcek, böcek ailesi
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin istenen cezalar açıklandı
11:17 26.06.2026 (güncellendi: 11:38 26.06.2026)
Tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüyle ilgili davada mütalaa açıklandı. 5 kişi hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada celse arasında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraati talep edildi.