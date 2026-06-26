https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/bocek-ailesinin-olumune-iliskin-istenen-cezalar-aciklandi-1106789672.html

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin istenen cezalar açıklandı

Böcek ailesinin ölümüne ilişkin istenen cezalar açıklandı

Sputnik Türkiye

Tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde hayatlarını kaybeden 4 kişilik Böcek ailesinin ölümüyle ilgili davada mütalaa açıklandı. 5 kişi hakkında 22... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T11:17+0300

2026-06-26T11:17+0300

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Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada celse arasında mütalaa açıklandı. Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraati talep edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/bocek-ailesinin-olumune-iliskin-hazirlanan-iddianame-kabul-edildi-durusma-tarihi-belli-oldu-1103731833.html

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i̇stanbul, zuhal böcek, böcek ailesi