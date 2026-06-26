https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/meteorolojiden-saganak-uyarisi-hava-sicakliklari-mevsim-normallerinin-uzerinde-seyredecek-1106786195.html

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile çok sayıda ilde... 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T08:35+0300

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2026-06-26T08:35+0300

türki̇ye

hava durumu

antalya

denizli

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

doğu karadeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceğini açıkladı.Tahminlere göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacakMeteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.Günün en yüksek sıcaklıklarının Şanlıurfa'da 39, Denizli ve Diyarbakır'da 37, İzmir, Manisa, Gaziantep ve Mardin'de 36 derece olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldıMeteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceğini bildirdi.Yapılan uyarıda, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.Yağış beklenen bölgeler açıklandıTahminlere göre;Büyükşehirlerde hava durumuMeteoroloji'nin tahminlerine göre büyükşehirlerde beklenen hava durumu ise şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/meteoroloji-uzmanindan-kritik-uyari-asiri-sicaklar-icin-tarih-verdi-kivilcim-ureten-tum-faaliyetler-1106764350.html

türki̇ye

antalya

denizli

doğu karadeniz

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hava durumu, antalya, denizli, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, doğu karadeniz