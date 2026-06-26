https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/meteorolojiden-saganak-uyarisi-hava-sicakliklari-mevsim-normallerinin-uzerinde-seyredecek-1106786195.html
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile çok sayıda ilde... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T08:35+0300
2026-06-26T08:35+0300
2026-06-26T08:35+0300
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hava durumu
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denizli
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceğini açıkladı.Tahminlere göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacakMeteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.Günün en yüksek sıcaklıklarının Şanlıurfa'da 39, Denizli ve Diyarbakır'da 37, İzmir, Manisa, Gaziantep ve Mardin'de 36 derece olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldıMeteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceğini bildirdi.Yapılan uyarıda, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.Yağış beklenen bölgeler açıklandıTahminlere göre;Büyükşehirlerde hava durumuMeteoroloji'nin tahminlerine göre büyükşehirlerde beklenen hava durumu ise şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/meteoroloji-uzmanindan-kritik-uyari-asiri-sicaklar-icin-tarih-verdi-kivilcim-ureten-tum-faaliyetler-1106764350.html
türki̇ye
antalya
denizli
doğu karadeniz
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hava durumu, antalya, denizli, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, doğu karadeniz
hava durumu, antalya, denizli, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, doğu karadeniz
Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminini yayımladı. Buna göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile çok sayıda ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelerine göre Türkiye'nin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceğini açıkladı.
Tahminlere göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak
Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Günün en yüksek sıcaklıklarının Şanlıurfa'da 39, Denizli ve Diyarbakır'da 37, İzmir, Manisa, Gaziantep ve Mardin'de 36 derece olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı
Meteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli eseceğini bildirdi.
Yapılan uyarıda, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Yağış beklenen bölgeler açıklandı
Marmara'da
Edirne çevrelerinde,
Ege'de
Denizli ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde,
Akdeniz'de
Burdur çevreleri ile Toroslar mevkisinde,
Batı Karadeniz'de
Bolu ve Karabük çevrelerinde,
Orta ve Doğu Karadeniz'de
kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinde,
Doğu Anadolu'da
Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış
etkili olacak.
Büyükşehirlerde hava durumu
Meteoroloji'nin tahminlerine göre büyükşehirlerde beklenen hava durumu ise şöyle:
İstanbul:
Az bulutlu ve açık, 32 derece
Ankara:
Parçalı ve az bulutlu, 31 derece
İzmir:
Az bulutlu ve açık, 36 derece
Antalya:
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı, 34 derece
Bursa:
Az bulutlu ve açık, 33 derece
Adana:
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı, 33 derece