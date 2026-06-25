https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/meteoroloji-uzmanindan-kritik-uyari-asiri-sicaklar-icin-tarih-verdi-kivilcim-ureten-tum-faaliyetler-1106764350.html

Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Aşırı sıcaklar için tarih verdi, 'kıvılcım üreten tüm faaliyetler yasaklanmalı'

Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Aşırı sıcaklar için tarih verdi, 'kıvılcım üreten tüm faaliyetler yasaklanmalı'

Sputnik Türkiye

Avrupa'da etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, hafta sonundan itibaren Türkiye'nin batı bölgelerini de etkileyecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T13:19+0300

2026-06-25T13:19+0300

2026-06-25T13:19+0300

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Avrupa genelinde etkisini sürdüren aşırı sıcak hava dalgasının, hafta sonundan itibaren Türkiye'nin batı bölgelerine ulaşması bekleniyor.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün İç Ege, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli'nde öğle saatlerinde yerel yağış beklendiğini belirtti.Şen, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyrettiğini ifade ederek, İstanbul ve Ankara'da 32 derece, İzmir'de ise 35 derece sıcaklık beklendiğini kaydetti.Deniz suyu sıcaklıklarını da paylaştıProf. Dr. Orhan Şen, açıklamasında deniz suyu sıcaklıklarına ilişkin de bilgi verdi.Buna göre deniz suyu sıcaklığı Antalya'da 27, Marmaris'te 25, Bodrum ve Kuşadası'nda 24, Tekirdağ'da 23, Kilyos'ta 22 ve Çeşme'de 21 derece olarak ölçüldü.'Avrupa'yı kavuran sıcaklar hafta sonu orta ve doğuya kayacak'Şen, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasının hafta sonundan itibaren yön değiştireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"Avrupa'yı kavuran sıcaklar hafta sonu orta ve doğuya kayacak. Özellikle Almanya, Polonya, Ukrayna, Romanya, Çek, Slovakya'da Pazar Pazartesi sokağa çıkmak bile yasaklanabilir."Şen, Avrupa'daki sıcak hava bloğunun doğu (Omega Bloğu) sınırının Türkiye'nin batı bölgeleri olduğunu belirterek, Pazartesi ve Salı günleri sıcak hava dalgasının Avrupa'daki kadar olmasa da Trakya, Marmara, Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerini etkileyeceğini ifade etti.Prof. Dr. Orhan Şen'den orman yangını uyarısıArtan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin de yükseleceğine dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen, şu uyarıda bulundu:"Orman yangınları riski artacak, kıvılcım üreten tüm faaliyetler yasaklanmalı."Şen'in değerlendirmesine göre, hafta başından itibaren özellikle Türkiye'nin batı kesimlerinde sıcaklıkların etkisini artırmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/uzmanlar-dikkat-diyerek-uyardi-sahra-sicak-hava-dalgasi-turkiyeye-geliyor-1106755979.html

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