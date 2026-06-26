https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kardesi-acikladi-fatih-urekin-mirasi-icin-karar-verildi-1106798652.html

Kardeşi açıkladı: Fatih Ürek'in mirası için karar verildi

Kardeşi açıkladı: Fatih Ürek'in mirası için karar verildi

Sputnik Türkiye

Hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in miras ve mal varlığıyla ilgili iddialara ailesi yanıt verdi. 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T15:05+0300

2026-06-26T15:05+0300

2026-06-26T15:05+0300

yaşam

fatih ürek

miras

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Geçirdiği kalp krizinden sonra uzun süre tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren şarkıcı Fatih Ürek'in milyonluk mirasıyla ilgili kardeşi açıklamalarda bulundu. Ünlü ismin takılarının bir kısmının satıldığını bir kısmının da aile arasında paylaşıldığını söyleyen Selvi Ürek, iddiaların aksine Ürek'in çok fazla maddi birikimi olmadığını belirterek, "Çok şükür ki borçlarının büyük bir kısmını kendi öz kaynakları ödedi. Kürklerini de satacağız, ayakkabıları da çok değerli. Hepsini satıp bağışlayacağız" dedi. Mal varlığıyla gündem olmuştuÜrek'in vefatının ardından Bodrum Yokuşbaşı’nda yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir’de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde araç ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu belirtilmişti. Sanatçının mal varlığının kardeşler arasında krize neden olduğu iddiaları da o dönem sık sık gündeme geldi. Fatih Ürek'in ablası Selvi Ürek kalan miras hakkında açıklamalarda bulundu.Hepsini satacağız2. Sayfa programına katılan kardeşi Selvi Ürek yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Onlarca, yüzlerce ayakkabı var. Para edecek çok kıyafet var çünkü kıyafetlere çok para yatırıyordu. Hepsini satacağız. Ondan anı olarak bir bileklik aldım. Takıları vardı, bir kısmını almak isteyen aldı bir kısmı da satıldı. O kadar çok maddi birikimi yoktu, yokmuş. Hayat poliçeleri yaptırmış. Vergi ve bankalara kredi borçları vardı. 1-2 avans almış yüklü miktarda. Tabi hastalanınca onları iade etmek durumunda kaldık. Çok şükür ki borçlarının büyük bir kısmını kendi öz kaynakları ödedi. Kardeşler arasında bir sıkıntı yok. Kürklerini de satacağız, ayakkabıları da çok değerli. Hepsini satıp bağışlayacağız. Miras haktır biliyorsunuz ki. Bodrum'daki evi satıp kardeşler de kendilerine birer ev alacak diyenler var."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260201/fatih-urek-kendi-aciklamisti-vasiyeti-ortaya-cikti-1103173893.html

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fatih ürek, miras