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Kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal soruşturmasında yeni gelişme: Aracında takip cihazı çıktı
Kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal soruşturmasında yeni gelişme: Aracında takip cihazı çıktı
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İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırılıp darp edilen İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın aracında GPS bulundu 26.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
erhan karaal
takip cihazı
gps
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılıp darp edilmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Karaal'ın arabasında yapılan incelemede GPS takip cihazı bulundu.Cihazın kim tarafından ne zaman yerleştirildiği araştırılıyorİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'ın otomobilinde inceleme yaptı. İncelemede, otomobilde GPS takip cihazı tespit edildi. GPS cihazının araca kim ya da kimler tarafından, ne zaman yerleştirildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Ne olmuştu?Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatan başsavcılık, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Soruşturmanın devamında, Kocaeli'deki ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonda 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunda yer aldığı tespit edilmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla, soruşturmanın devamındaki operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselmişti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kacirildi-32-saatlik-dehset-tuzlada-son-buldu-1106657884.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), erhan karaal, takip cihazı, gps
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), erhan karaal, takip cihazı, gps

Kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal soruşturmasında yeni gelişme: Aracında takip cihazı çıktı

15:16 26.06.2026
© FotoğrafİBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© Fotoğraf
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İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırılıp darp edilen İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın aracında GPS bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılıp darp edilmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Karaal'ın arabasında yapılan incelemede GPS takip cihazı bulundu.

Cihazın kim tarafından ne zaman yerleştirildiği araştırılıyor

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'ın otomobilinde inceleme yaptı. İncelemede, otomobilde GPS takip cihazı tespit edildi. GPS cihazının araca kim ya da kimler tarafından, ne zaman yerleştirildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ne olmuştu?

Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatan başsavcılık, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.
Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.
Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmanın devamında, Kocaeli'deki ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonda 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunda yer aldığı tespit edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla, soruşturmanın devamındaki operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselmişti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2026
TÜRKİYE
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı: 32 saatlik dehşet Tuzla'da son buldu
20 Haziran , 11:15
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