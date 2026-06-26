https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/kacirilan-ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-karaal-sorusturmasinda-yeni-gelisme-aracinda-takip-1106799002.html

Kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal soruşturmasında yeni gelişme: Aracında takip cihazı çıktı

Kaçırılan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal soruşturmasında yeni gelişme: Aracında takip cihazı çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Maltepe'de evinin önünde kaçırılıp darp edilen İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın aracında GPS bulundu 26.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-26T15:16+0300

2026-06-26T15:16+0300

2026-06-26T15:16+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

erhan karaal

takip cihazı

gps

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılıp darp edilmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Karaal'ın arabasında yapılan incelemede GPS takip cihazı bulundu.Cihazın kim tarafından ne zaman yerleştirildiği araştırılıyorİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri Karaal'ın otomobilinde inceleme yaptı. İncelemede, otomobilde GPS takip cihazı tespit edildi. GPS cihazının araca kim ya da kimler tarafından, ne zaman yerleştirildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Ne olmuştu?Karaal'ın Maltepe'de kaçırıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatan başsavcılık, mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için polise talimat vermişti.Ekiplerin çalışmalarının ardından Tuzla'da bir inşaat alanında bulunan Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 12 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Soruşturmanın devamında, Kocaeli'deki ormanlık alanda bulunan villaya düzenlenen operasyonda 5 zanlı daha gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ünün olay günü kaçırma organizasyonunda yer aldığı tespit edilmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla, soruşturmanın devamındaki operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 10'a yükselmişti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260620/ibb-kultur-as-genel-mudur-yardimcisi-erhan-karaal-kacirildi-32-saatlik-dehset-tuzlada-son-buldu-1106657884.html

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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), erhan karaal, takip cihazı, gps