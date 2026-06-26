https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/japonyada-58-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1106787012.html
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Japonya'nın Çiba eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin 43 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.
2026-06-26T09:05+0300
2026-06-26T09:05+0300
2026-06-26T09:10+0300
son depremler
abd
japonya
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Japonya'nın Çiba eyaleti, 5,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre deprem, Çiba'nın Yokoşiba bölgesinin yaklaşık 3 kilometre güneydoğusunda meydana geldi.Yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından yetkililerden yapılan ilk açıklamalarda, can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir ihbar alınmadığı bildirildi.Depremin bölgede kısa süreli paniğe neden olduğu belirtilirken, şu ana kadar tsunami uyarısı da yapılmadı. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Dün, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kuji kenti açıklarında gerçekleşen depremin derinliği 51,7 kilometre olarak ölçüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyanin-farkli-bolgelerinde-son-24-saatte-4-buyuk-deprem-meydana-geldi-1106760535.html
abd
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, japonya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem
abd, japonya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem
Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09:05 26.06.2026 (güncellendi: 09:10 26.06.2026)
Japonya'nın Çiba eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Japonya'nın Çiba eyaleti, 5,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre deprem, Çiba'nın Yokoşiba bölgesinin yaklaşık 3 kilometre güneydoğusunda meydana geldi.
Yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından yetkililerden yapılan ilk açıklamalarda, can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir ihbar alınmadığı bildirildi.
Depremin bölgede kısa süreli paniğe neden olduğu belirtilirken, şu ana kadar tsunami uyarısı da yapılmadı. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Dün, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kuji kenti açıklarında gerçekleşen depremin derinliği 51,7 kilometre olarak ölçüldü.