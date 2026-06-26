https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/japonyada-58-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1106787012.html

Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Japonya'nın Çiba eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin 43 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

2026-06-26T09:05+0300

2026-06-26T09:05+0300

2026-06-26T09:10+0300

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japonya

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

deprem

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Japonya'nın Çiba eyaleti, 5,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre deprem, Çiba'nın Yokoşiba bölgesinin yaklaşık 3 kilometre güneydoğusunda meydana geldi.Yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından yetkililerden yapılan ilk açıklamalarda, can veya mal kaybına ilişkin herhangi bir ihbar alınmadığı bildirildi.Depremin bölgede kısa süreli paniğe neden olduğu belirtilirken, şu ana kadar tsunami uyarısı da yapılmadı. Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.Dün, Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında ise 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Kuji kenti açıklarında gerçekleşen depremin derinliği 51,7 kilometre olarak ölçüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyanin-farkli-bolgelerinde-son-24-saatte-4-buyuk-deprem-meydana-geldi-1106760535.html

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abd, japonya, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem