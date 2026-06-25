https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyanin-farkli-bolgelerinde-son-24-saatte-4-buyuk-deprem-meydana-geldi-1106760535.html
Dünyanın farklı bölgelerinde son 24 saatte 4 büyük deprem meydana geldi
Dünyanın farklı bölgelerinde son 24 saatte 4 büyük deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Son 24 saat içinde Venezuela, Japonya ve ABD'de meydana gelen büyük depremler endişe yarattı. Venezuela'daki 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki sarsıntılarda 32 kişi... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T11:05+0300
2026-06-25T11:05+0300
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son depremler
japonya
venezuela
abd
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
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Dünyanın farklı bölgelerinde son 24 saat içinde meydana gelen dört büyük deprem, uluslararası ölçekte dikkat çekti. ABD, Venezuela ve Japonya'da kaydedilen depremlerin en büyüğü Venezuela'da 7,5 büyüklüğünde gerçekleşti.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, ABD'nin California eyaletindeki Redwood Valley bölgesinin 11 kilometre kuzeyinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,8 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıyla ilgili can kaybı veya ciddi hasara ilişkin açıklama yapılmadı.Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük depremVenezuela'nın Yaracuy eyaletinde ise yalnızca 39 saniye arayla iki güçlü deprem yaşandı. İlk deprem, Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde meydana gelirken, ikinci deprem San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda 7,2 büyüklüğünde kaydedildi.Yetkililer, depremlerin derinliğini sırasıyla 10 kilometre ve 21,9 kilometre olarak açıkladı.Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.Japonya'da tsunami uyarısı yapılmadıJaponya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuji kenti açıklarında gerçekleşen depremin derinliği 51,7 kilometre olarak ölçüldü.Japon yetkililer deprem sonrası tsunami uyarısı yayımlamazken, yerel medya ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rodriguez-aci-bilancoyu-acikladi-venezueladaki-depremde-en-az-32-olu-1106757189.html
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japonya, venezuela, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
japonya, venezuela, abd, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
Dünyanın farklı bölgelerinde son 24 saatte 4 büyük deprem meydana geldi
Son 24 saat içinde Venezuela, Japonya ve ABD'de meydana gelen büyük depremler endişe yarattı. Venezuela'daki 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki sarsıntılarda 32 kişi hayatını kaybederken, Japonya ve ABD'de de güçlü depremler kaydedildi.
Dünyanın farklı bölgelerinde son 24 saat içinde meydana gelen dört büyük deprem, uluslararası ölçekte dikkat çekti. ABD, Venezuela ve Japonya'da kaydedilen depremlerin en büyüğü Venezuela'da 7,5 büyüklüğünde gerçekleşti.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre, ABD'nin California eyaletindeki Redwood Valley bölgesinin 11 kilometre kuzeyinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8,8 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntıyla ilgili can kaybı veya ciddi hasara ilişkin açıklama yapılmadı.
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem
Venezuela'nın Yaracuy eyaletinde ise yalnızca 39 saniye arayla iki güçlü deprem yaşandı. İlk deprem, Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde meydana gelirken, ikinci deprem San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda 7,2 büyüklüğünde kaydedildi.
Yetkililer, depremlerin derinliğini sırasıyla 10 kilometre ve 21,9 kilometre olarak açıkladı.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu. Arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Japonya'da tsunami uyarısı yapılmadı
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuji kenti açıklarında gerçekleşen depremin derinliği 51,7 kilometre olarak ölçüldü.
Japon yetkililer deprem sonrası tsunami uyarısı yayımlamazken, yerel medya ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığını aktardı.