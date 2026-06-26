https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/irandan-israile-sert-aciklama-komsu-ulkelerin-hava-sahasindaki-askeri-faaliyetleri-tehdit-sayiyoruz-1106789916.html
İran’dan İsrail’e sert açıklama: 'Komşu ülkelerin hava sahasındaki askeri faaliyetleri tehdit sayıyoruz'
İran’dan İsrail’e sert açıklama: 'Komşu ülkelerin hava sahasındaki askeri faaliyetleri tehdit sayıyoruz'
Sputnik Türkiye
İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’e ait askeri uçakların komşu ülkelerin hava sahasında yürüttüğü faaliyetleri tehdit olarak değerlendirdiğini açıkladı... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T11:19+0300
2026-06-26T11:19+0300
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tesnim haber ajansı
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İran Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail’e ait askeri uçakların İran’a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğünü belirterek bu durumun tehdit olarak algılandığını açıkladı.Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, söz konusu birim tarafından yayımlanan bildiride İsrail uçaklarının bölgedeki hava sahalarında hareket ettiği ve bu faaliyetlerin İran’a yönelik potansiyel bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.Açıklamada, bu tür girişimlerin “tehlikeli” olarak değerlendirildiği belirtilirken, İran’ın kendisine yönelik tehditlere karşı gerekli gördüğü durumda yanıt verme hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.Bazı uluslararası basın-yayın organları, ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar sırasında İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Demir Kubbe Hava Savunma Sistemleri ile asker gönderdiğini iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/hurmuz-bogazinda-yuk-gemisi-saldiriya-ugradi-irandan-ilk-aciklama-1106783051.html
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ortadoğu, i̇srail, i̇ran, i̇ran silahlı kuvvetleri, tesnim haber ajansı
ortadoğu, i̇srail, i̇ran, i̇ran silahlı kuvvetleri, tesnim haber ajansı
İran’dan İsrail’e sert açıklama: 'Komşu ülkelerin hava sahasındaki askeri faaliyetleri tehdit sayıyoruz'
İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail’e ait askeri uçakların komşu ülkelerin hava sahasında yürüttüğü faaliyetleri tehdit olarak değerlendirdiğini açıkladı. Açıklamada, olası tehditlere karşı karşılık verme hakkının saklı tutulduğu vurgulandı.
İran Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel birimi Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail’e ait askeri uçakların İran’a komşu ülkelerin hava sahasında faaliyet yürüttüğünü belirterek bu durumun tehdit olarak algılandığını açıkladı.
Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, söz konusu birim tarafından yayımlanan bildiride İsrail uçaklarının bölgedeki hava sahalarında hareket ettiği ve bu faaliyetlerin İran’a yönelik potansiyel bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.
Açıklamada, bu tür girişimlerin “tehlikeli” olarak değerlendirildiği belirtilirken, İran’ın kendisine yönelik tehditlere karşı gerekli gördüğü durumda yanıt verme hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.
Bazı uluslararası basın-yayın organları, ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırılar sırasında İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Demir Kubbe Hava Savunma Sistemleri ile asker gönderdiğini iddia etmişti.