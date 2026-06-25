https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/hurmuz-bogazinda-yuk-gemisi-saldiriya-ugradi-irandan-ilk-aciklama-1106783051.html

Hürmüz Boğazı'nda yük gemisi saldırıya uğradı: İran'dan ilk açıklama

Hürmüz Boğazı'nda yük gemisi saldırıya uğradı: İran'dan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Umman açıklarında bir yük gemisi kimliği belirsiz bir cisimle vurulurken, geminin köprüüstü bölümünde hasar oluştuğu bildirildi. İran ise Hürmüz Boğazı'ndaki... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T22:26+0300

2026-06-25T22:26+0300

2026-06-25T22:26+0300

dünya

hürmüz boğazı

i̇ran

umman

ortadoğu

saldırı

saldırı girişimi

drone

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/06/1104792665_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8da2f6a332584b1bffa479e6932d935a.jpg

Hürmüz Boğazı'nda bir yük gemisi Umman’a yakın bir bölgede bir mermi ya da benzeri bir cisimle vuruldu.Geminin köprüüstü bölümünde hasar meydana gelirken, ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı. Saldırıya uğrayan geminin Singapur bayraklı Ever Lovely olduğu ve büyük olasılıkla bir dronla hedef alındığı aktarıldı.İran Devrim Muhafızları ise Boğaz’dan geçişin yalnızca İran tarafından belirlenen rotalar üzerinden mümkün olacağını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rubiodan-hurmuz-mesaji-gecis-ucreti-kabul-edilemez-1106765349.html

hürmüz boğazı

i̇ran

umman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hürmüz boğazı, i̇ran, umman, ortadoğu, saldırı, saldırı girişimi, drone