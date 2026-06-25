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Hürmüz Boğazı'nda yük gemisi saldırıya uğradı: İran'dan ilk açıklama
Hürmüz Boğazı'nda yük gemisi saldırıya uğradı: İran'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Umman açıklarında bir yük gemisi kimliği belirsiz bir cisimle vurulurken, geminin köprüüstü bölümünde hasar oluştuğu bildirildi. İran ise Hürmüz Boğazı'ndaki... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T22:26+0300
2026-06-25T22:26+0300
dünya
hürmüz boğazı
i̇ran
umman
ortadoğu
saldırı
saldırı girişimi
drone
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Hürmüz Boğazı'nda bir yük gemisi Umman’a yakın bir bölgede bir mermi ya da benzeri bir cisimle vuruldu.Geminin köprüüstü bölümünde hasar meydana gelirken, ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı. Saldırıya uğrayan geminin Singapur bayraklı Ever Lovely olduğu ve büyük olasılıkla bir dronla hedef alındığı aktarıldı.İran Devrim Muhafızları ise Boğaz’dan geçişin yalnızca İran tarafından belirlenen rotalar üzerinden mümkün olacağını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rubiodan-hurmuz-mesaji-gecis-ucreti-kabul-edilemez-1106765349.html
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hürmüz boğazı, i̇ran, umman, ortadoğu, saldırı, saldırı girişimi, drone
hürmüz boğazı, i̇ran, umman, ortadoğu, saldırı, saldırı girişimi, drone

Hürmüz Boğazı'nda yük gemisi saldırıya uğradı: İran'dan ilk açıklama

22:26 25.06.2026
© AAHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AA
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Umman açıklarında bir yük gemisi kimliği belirsiz bir cisimle vurulurken, geminin köprüüstü bölümünde hasar oluştuğu bildirildi. İran ise Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin yalnızca belirlediği rotalar üzerinden yapılacağını duyurdu.
Hürmüz Boğazı'nda bir yük gemisi Umman’a yakın bir bölgede bir mermi ya da benzeri bir cisimle vuruldu.
Geminin köprüüstü bölümünde hasar meydana gelirken, ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı. Saldırıya uğrayan geminin Singapur bayraklı Ever Lovely olduğu ve büyük olasılıkla bir dronla hedef alındığı aktarıldı.
İran Devrim Muhafızları ise Boğaz’dan geçişin yalnızca İran tarafından belirlenen rotalar üzerinden mümkün olacağını belirtti.
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
DÜNYA
Rubio'dan Hürmüz mesajı: 'Geçiş ücreti kabul edilemez'
13:59
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