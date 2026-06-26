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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/iran-basini-hurmuz-bogazindan-izinsiz-gecis-yapmak-isteyen-3-tanker-durduruldu-1106799323.html
İran basını: Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yapmak isteyen 3 tanker durduruldu
İran basını: Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yapmak isteyen 3 tanker durduruldu
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü... 26.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-26T15:37+0300
2026-06-26T15:37+0300
dünya
hürmüz boğazı
i̇ran
haberler
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İran devlet televizyonda yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı’nda üç petrol tankeri Devrim Muhafızları Ordusu tarafından durduruldu.Haberde, gemilerin Devrim Muhafızları Ordusu ile koordinasyon sağlamadan Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığı bunun üzerine gemilere uyarı yapılarak durdurulduğu belirtilirken, yapıların uyarıların ardından gemilerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü kaydedildi.‘Yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden’Ayrıca haberde, Hürmüz Boğazı’ndan gerçekleşecek gemi geçişlerinin yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden ve yine İran Silahlı Kuvvetleri’nin koordinasyonunda gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.Öte yandan, İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, X hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki "Arap devletlerinin istikrarının İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki yüzyıllık yönetimine borçlu" olduğunu savundu.ABD ile Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK), yayımladıkları Hürmüz Boğazı ile ilgili ortak bildiriye tepki gösteren Velayeti bildiriye ilişkin, "Bölgenin 'çevre sakinleri ve siyasi küçükleri' ısmarlama bildirilerle teselli olmasın bilin ki varlığınız bu sofradan dökülen kırıntılarla beslenmektedir" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?ABD ile KİK ülkelerinin dışişleri bakanları, dün düzenlenen toplantıda İran ile nihai bir anlaşmaya varılması için müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden de herhangi bir ücret istenmesinin kabul edilmeyeceğini belirtmişti.Bakanlar ayrıca, kalıcı bölgesel barış ve güvenliğin, İran'ın balistik füzeleri, insansız hava araçları ve bölgedeki vekil güçlerine verdiği destek dahil olmak üzere, 'tüm tehdit unsurlarına yönelik önlemler alınmasını gerektirdiğini' söylemişti.Bakanlar, Lübnan’da kalıcı güvenliğin sağlanması için ise devlet dışı silahlı grupların, Lübnan hükümetinin kontrolü altına girmesi gerektiğini kaydetmişti.​​​​​​​
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260626/yksde-yapay-zekayla-kopya-girisimi-tutuklamayla-sonuclandi-bir-anda-aklima-geldi-1106786493.html
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hürmüz boğazı, i̇ran, haberler
hürmüz boğazı, i̇ran, haberler

İran basını: Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçiş yapmak isteyen 3 tanker durduruldu

15:37 26.06.2026
© Shady AlassarHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2026
© Shady Alassar
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İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Hürmüz Boğazı’ndan izinsiz geçmeye çalışan 3 petrol tankerini durdurduğu ve tankerlerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü bildirildi.
İran devlet televizyonda yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı’nda üç petrol tankeri Devrim Muhafızları Ordusu tarafından durduruldu.
Haberde, gemilerin Devrim Muhafızları Ordusu ile koordinasyon sağlamadan Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalıştığı bunun üzerine gemilere uyarı yapılarak durdurulduğu belirtilirken, yapıların uyarıların ardından gemilerin Basra Körfezi’ne geri döndüğü kaydedildi.

‘Yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden’

Ayrıca haberde, Hürmüz Boğazı’ndan gerçekleşecek gemi geçişlerinin yalnızca İran’ın belirlediği rota üzerinden ve yine İran Silahlı Kuvvetleri’nin koordinasyonunda gerçekleşmesi gerektiği ifade edildi.
Öte yandan, İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, X hesabından yaptığı paylaşımda, bölgedeki "Arap devletlerinin istikrarının İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki yüzyıllık yönetimine borçlu" olduğunu savundu.
ABD ile Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK), yayımladıkları Hürmüz Boğazı ile ilgili ortak bildiriye tepki gösteren Velayeti bildiriye ilişkin, "Bölgenin 'çevre sakinleri ve siyasi küçükleri' ısmarlama bildirilerle teselli olmasın bilin ki varlığınız bu sofradan dökülen kırıntılarla beslenmektedir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD ile KİK ülkelerinin dışişleri bakanları, dün düzenlenen toplantıda İran ile nihai bir anlaşmaya varılması için müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerden de herhangi bir ücret istenmesinin kabul edilmeyeceğini belirtmişti.
Bakanlar ayrıca, kalıcı bölgesel barış ve güvenliğin, İran'ın balistik füzeleri, insansız hava araçları ve bölgedeki vekil güçlerine verdiği destek dahil olmak üzere, 'tüm tehdit unsurlarına yönelik önlemler alınmasını gerektirdiğini' söylemişti.
Bakanlar, Lübnan’da kalıcı güvenliğin sağlanması için ise devlet dışı silahlı grupların, Lübnan hükümetinin kontrolü altına girmesi gerektiğini kaydetmişti.​​​​​​​
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